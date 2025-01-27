Разговор с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

    Сегодня же состоялся очень теплый дружеский разговор Президента Беларуси и Первого Президента Казахстана.

    Нурсултан Назарбаев сердечно поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, искренние поздравления и привет он передал и всему белорусскому народу.

    Александр Лукашенко также тепло поблагодарил Нурсултана Назарбаева за добрые слова и пожелания.

    Договорились белорусский лидер и Первый Президент Казахстана и о том, что найдут в ближайшее время возможность встретиться и поговорить.

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