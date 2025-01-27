Разговор с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

Сегодня же состоялся очень теплый дружеский разговор Президента Беларуси и Первого Президента Казахстана.

Нурсултан Назарбаев сердечно поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, искренние поздравления и привет он передал и всему белорусскому народу.

Александр Лукашенко также тепло поблагодарил Нурсултана Назарбаева за добрые слова и пожелания.

Договорились белорусский лидер и Первый Президент Казахстана и о том, что найдут в ближайшее время возможность встретиться и поговорить.