Рассмотрение кадровых вопросов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта рассмотрел кадровые вопросы.

Глава государства назначил:

Юрия Караева - председателем Гродненского областного исполнительного комитета;

Алексея Кушнаренко - председателем Минского областного исполнительного комитета;

Дениса Мороза - Министром энергетики.

Александр Лукашенко рассказал о причинах выбора кандидатуры Юрия Караева для назначения на пост председателя Гродненского облисполкома.

"Порядок и дисциплину вы держите там, вы знаете, что без дисциплины и порядка, без технологической дисциплины мы вряд ли что-то в Гродненской области сможем сделать, - отметил Глава государства. - Как сложится ваша работа в Гродненской области, посмотрим. Но я знаю вас как человека исполнительного и дисциплинированного. Если надо, значит, надо, это должно быть сделано. И вы это можете делать. Поэтому из ряда кандидатур, которые предлагались, я все-таки принял решение назначить вас губернатором Гродненской области. Естественно, депутаты областного Совета вас еще там потерзают, согласно закону. Но они о вас хорошего мнения. Меня это радует".

"Меня удовлетворяет еще и то, что вы - человек военный. Ситуация на западных границах, лучше меня знаете, что там происходит. Поэтому эта ваша черта военная с тем, что вы даже сельское хозяйство там освоили за это время (почти 5 лет работали помощником), это тоже хорошая школа была. И я заметил, что вам это нравится", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства в целом уверен, что Юрий Караев справится с поставленными перед ним задачами, в том числе с необходимостью еще более глубоко вникнуть в вопросы сельского хозяйства. "Вы справитесь с этим еще и потому, что там хватает специалистов-аграриев. Там неплохой первый заместитель (первый зампред облисполкома Юрий Валеватый. - Прим.). Я так понимаю, он аграрий у нас", - сказал Президент.

"Он лучшим агрономом был в свое время", - подтвердил Юрий Караев.

"Он и сейчас у нас на хорошем счету. Я просто даже побоялся его, честно говоря, оттуда забирать. Зная, что он вам будет хорошей опорой и помощником", - добавил Александр Лукашенко.

Говоря о Юрии Караеве, Глава государства также отметил его хорошие организаторские способности. "Поэтому при всех недостатках, а они у нас у всех есть (и у меня, и у вас, и у других), надо сказать, что у вас достаточно хороший крен в сторону положительного. И очень надеюсь, что губернатором вы там сработаете, - заявил Президент. - Опыт ваш будет очень важен в дальнейшем. Военные люди совсем молодыми уходят на пенсию, что тоже никуда не годится. Может быть, они помогут нам и в народном хозяйстве. Я думаю, помогут. Поэтому за вами будущее".

В ходе назначения Юрия Караева Александр Лукашенко высказал порцию критики по показателям работы в регионе, хоть область считается в стране передовой.

В частности, не выполняются некоторые прогнозные показатели. "За январь-февраль, то есть за эти два месяца, два показателя не выполнены. Валовой региональный продукт - 2% не дотянули до ста. А вообще 5% до плановых показателей Гродненская область не дотянула. И производство продукции сельского хозяйства - вы где-то под процент не додали, - заметил Глава государства. - Я, конечно, понимаю, что уровень вашего сельского хозяйства в регионе очень высокий и добавлять к этому сложнее, чем в других областях. Но показатели надо выполнять. Вы как человек военный лучше всех это понимаете. Тут, может быть, не столько ваша вина, сколько в целом руководства области. И бывшего губернатора. Но я полагаю, что ответ на этот вопрос должен быть".

Президент также обратил внимание на сокращение численности занятых в экономике, что свойственно и для других регионов. "Это плохо, но, возможно, вы и такой численностью справляетесь", - отметил Александр Лукашенко.

Обратил внимание Глава государства и на показатель темпа роста строительно-монтажных работ в области за 2024 год, который не выполняется больше чем на 17%. "Единственная область, которая не обеспечила данный показатель", - констатировал белорусский лидер.

"Поставлена задача ежегодно с 2025 года обеспечивать валовой сбор у вас зерновых, зернобобовых, кукурузы 2,5 млн т. Тут хоть умри, но такой показатель надо достичь", - поставил задачу Президент.

Еще один негативный факт - падеж крупного рогатого скота на 11% выше уровня 2023 года. "За что - за что, но за падеж скота спрос будет жесточайший и с других, и с вашей области. У других еще печальнее", - предупредил Александр Лукашенко.

Хоть и небольшое, но имеется в регионе сокращение поголовья свиней - на 1 тыс. голов. "Ну, это недоразумение. 1 тыс. голов - это ничто. Поэтому надо на это обращать внимание. Ну и другие проблемы", - сказал Глава государства.

"Как видим, легче не будет и в Гродненской области. Несмотря на то что это более развитая область. Да, там промышленности не столько (как в других регионах. - Прим.). Хотя с вводом атомной станции и у вас это добавилось. Но сельское хозяйство. Это житница страны. И мы всегда в пример ставили Гродненскую область, называя ее жемчужиной. Люди трудолюбивые, хорошие, вас уважают, я это знаю. И вы как-то прижились там. Как на своей родной земле. Меня это радует", - напутствовал Александр Лукашенко.

При назначении Алексея Кушнаренко председателем Минского областного исполнительного комитета Александр Лукашенко подчеркнул высокую ответственность чиновников перед страной и народом.

Рассуждая о наличии тех или иных недостатков у Алексея Кушнаренко, Глава государства сказал: "Конечно, у него есть недостатки. И главный недостаток, кого я ни допрашивал, говорят, что он очень переживает за дело. Так я говорю: какой же это недостаток? Это хорошее качество человека".

"Конечно, если излишне паришься… Ну, я не упрекаю за это людей, потому что сам страдаю этим недостатком. Хочется, чтобы идеально было. А идеально не всегда получается. Ну, и тогда начинаешь думать, может быть, излишне, - отметил белорусский лидер. - Но, тем не менее, мы жизнь должны отдать. Наша жизнь ничто по сравнению с тем, что мы должны сделать для страны и для людей. Я, конечно, не хочу, чтобы Алексей там где-то погиб или умер. Но, тем не менее, наша жизнь, и моя, и ваша, - это ничто по сравнению с людьми и с нашим государством".

О личных качествах теперь уже экс-министра энергетики и нового руководителя Минской области Александр Лукашенко спросил у Дениса Мороза, который возглавил Минэнерго, а до этого работал на посту замминистра.

"Вот ты поработал с Министром. Откровенно. Я бы хотел, чтобы он возглавил Минскую область. Он справится?" - спросил Президент.

Денис Мороз подчеркнул, что в этом у него нет никаких сомнений и ничего плохого о своем бывшем руководителе он сказать не может.

"А хорошее тоже?" - уточнил Глава государства.

"Хорошего много могу чего сказать", - ответил Денис Мороз.

"Ну а все-таки, недостатки у него есть, на которые ему надо обратить внимание?" - настаивал Александр Лукашенко.

"О которых я бы знал - нет", - заверил новый Министр.

Такой ответ, впрочем, Главу государства удовлетворил не в полной мере: "То есть они есть, но ты о них не знаешь. Нет, ну так как иначе? И у меня, и у тебя, и у него, и у Юрия Хаджимуратовича (Юрий Караев, который назначен председателем Гродненского облисполкома. - Прим.). Я честно сказал, что у всех у нас есть недостатки. Как же нет? Не знаешь… Знаю, что говорить не хочешь. Это у вас принято уже. Круговая порука эта".

Во время назначения Алексея Кушнаренко Глава государства также высказался насчет наличия у экс-министра энергетики аграрного опыта.

"Областного центра у вас нет. Но у вас есть крупные города. У вас есть агрогородки. Их надо просто привести в порядок. Ну а если у тебя в Минской области будут все хозяйства, как "Газовик-Сипаково", мне больше от тебя ничего не надо. Вот надо, чтобы были такие хозяйства", - сказал Глава государства.

В качестве положительного момента он отметил, что хозяйство вышло на самоокупаемость, а не показывает высокие результаты за счет дотаций энергетиков.

Как доложил Алексей Кушнаренко, всего в системе Министерства энергетики есть 15 сельскохозяйственных филиалов: "На сегодняшний день 86 тыс. у нас крупного рогатого скота. Из них 20 тыс. коров. Что касается земель, 83 тыс. га сельхозугодий, 63 тыс. га пашни. Доим мы в среднем по Министерству энергетики 8300 кг за прошлый год".

"Хороший", - оценил показатель надоев Глава государства.

Алексей Кушнаренко также рассказал, что урожайность зерновых в среднем по 15 хозяйствам составила 43 ц/га.

"Вот в Минской области если ты это выдашь - все, больше ничего не надо. Именно такой должен быть уровень производства, как в этих 15 твоих хозяйствах. Ну что еще больше надо? Человек окунулся в эту сферу", - сказал Президент.

Александр Лукашенко в этой связи высказался о политике по объединению и укрупнению хозяйств. Он отметил, что часто это дает в лучшем случае половину ожидаемого эффекта. Но есть позитивный опыт, когда хозяйства отдаются в ведение крупных предприятий и организаций. "Если крепкие вот такие, как энергетики, промышленные предприятия возьмут эти хозяйства, земли, я уверен, будет результат. Этот опыт в Минской области можно применять. Тем более у тебя есть этот опыт", - отметил Глава государства.

Он также заявил, что на примере Гродненской и Минской областей хочет посмотреть, что получится, когда регион будет возглавлять не специалист именно в аграрной сфере. "Хотя и Караев (Юрий Караев, который возглавил Гродненскую область. - Прим.) столкнулся с сельским хозяйством, пять лет помощником работал. Все говорят, что он там любил сельское хозяйство", - сказал Александр Лукашенко.

Президент высказал мнение, что Алексею Кушнаренко в целом не чуждо сельское хозяйство: "Я по глазам заметил. С тех пор я присматриваюсь к твоей работе и подумал о том, что вот эти простые деревенские трудяги - это как раз тебе будет по душе".

Но, предупредил Президент, главное - это результат: "Еще одна такая "акалічнасць" (обстоятельство. - Прим.), как говорят в Беларуси: у нас в характере войти в ситуацию, пожалеть и прочее. Да, мы будем входить в ситуацию аграриев и их жалеть, но нужен результат".

"Это же не дело, что мне вот докладывают: сокращается численность (это как у всех) - рост падежа крупного рогатого скота. Вот я уверен, что ты этому внимание будешь уделять серьезное. Потому что это не в твоем характере (допускать такие недочеты. - Прим.). Валовой сбор надо 3 млн т иметь", - обратил внимание Глава государства на недостатки в регионе.

При назначении Дениса Мороза на пост Министра энергетики Глава государства отметил, что сфера энергетики - это очень серьезная отрасль и нельзя допустить снижения уровня ее работы.

"Очень серьезное назначение. Вы, Алексей Иванович (Алексей Кушнаренко, который с поста Министра переходит на должность председателя Минского облисполкома. - Прим.), уверены, что Денис справится с работой Министра?" - спросил Президент.

"Так точно, товарищ Президент. Я Дениса Равильевича давно знаю. И не сомневаюсь в его профессиональной компетенции, в его возможностях, его знаниях, опыте, которые позволят энергосистему выстроить так, как она должна работать", - ответил Алексей Кушнаренко.

Александр Лукашенко поинтересовался, не помешает ли отсутствие у Дениса Мороза некоторого практического опыта: "Что он по столбам в виде монтера, грубо говоря, не лазил, ничего страшного?"

"В его случае, я думаю, что нет. Потому что он - человек обучаемый", - уверенно ответил Алексей Кушнаренко.

Глава государства в этой связи заметил, что Денис Мороз сам даже учил людей, имея в виду опыт его работы в Гомельском государственном техническом университете, а также Государственном институте повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения "ГАЗ-ИНСТИТУТ".

Алексей Кушнаренко заверил, что его преемник способен и умеет работать в команде специалистов, которые будут его окружать, обладая необходимым практическим опытом.

"А специалисты, как ты сказал, и Министерство примут его как руководителя? Это же энергетика. Вы же все умные, способные, талантливые. Это очень серьезная отрасль. Примут ли там его подчиненные?" - продолжил спрашивать Глава государства.

Но и на этот вопрос Алексей Кушнаренко ответил утвердительно.

"Учитывая, что вице-премьер у нас еще энергетик (Виктор Каранкевич, который и сам ранее возглавлял Минэнерго. - Прим.), думаю, что отрасль не упадет. Хотя мы вложились прилично в энергетику. Будет плохо, если в твою бытность Министром там что-то обрушится", - обратился Александр Лукашенко к Денису Морозу.

"Не допустим", - заверил новый Министр.