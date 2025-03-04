Назначения в состав Правительства

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта продолжил формирование нового состава Правительства.

Накануне Александр Лукашенко назначил первым вице-премьером Николая Снопкова, который в новом составе Правительства продолжит курировать экономический блок Правительства. А руководить социальным блоком на посту вице-премьера назначен Владимир Караник. Президент накануне также произвел назначения министров в эти блоки.

Теперь же Глава государства сформировал в новом составе Правительства блоки, которые отвечают за промышленность, энергетику, АПК, транспорт, строительство и ЖКХ.

Глава государства назначил:

Каранкевича Виктора Михайловича заместителем Премьер-министра; Сивака Анатолия Александровича заместителем Премьер-министра; Шулейко Юрия Витольдовича заместителем Премьер-министра; Студнева Александра Викторовича Министром архитектуры и строительства; Трубило Геннадия Алексеевича Министром жилищно-коммунального хозяйства; Кулика Александра Антоновича Министром лесного хозяйства; Масляка Сергея Михайловича Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды; Ефимова Александра Владимировича Министром промышленности; Горлова Юрия Николаевича Министром сельского хозяйства и продовольствия; Ляхновича Алексея Алексеевича Министром транспорта и коммуникаций; Кушнаренко Алексея Ивановича Министром энергетики; Пантуса Дмитрия Александровича Председателем Государственного военно-промышленного комитета; Шлычкова Сергея Владимировича Председателем Государственного комитета по науке и технологиям; Моргунову Елену Михайловну Председателем Государственного комитета по стандартизации.

Приняты также решения об освобождении от должности прежнего Министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича в связи с его переводом на другую работу. "Человек способный. Еще может работать. И притом хорошо может работать", - отметил Александр Лукашенко.

Теперь уже экс-глава Минсельхозпрода Анатолий Линевич также освобожден от занимаемой должности в связи с переводом на другую работу. "Об этом вы узнаете в ближайшее время", - пообещал Глава государства.

"Основные министры были назначены еще до выборов, чтобы люди это видели. Но мы должны по Конституции сформировать Правительство, назначить членов Правительства. Кроме руководства Правительства (Премьер-министра. - Прим.), мы фактически этим завершаем формирование Правительства", - отметил Глава государства.

Он заявил, что в целом не имеет претензий к работе Совета Министров. "Правительство работает. Тем не менее мы должны были юридически прежде всего это оформить", - сказал Александр Лукашенко.

Президент повторил сказанный еще накануне тезис о том, что роль заместителей Премьер-министра возрастет неимоверно. "Думаю, это оправдано. Потому что вице-премьер погружен в работу министерств. А министерства находятся фактически на предприятиях. Это приближает структуру Правительства и всех вас к тем проблемам, которые надо решать", - заявил Глава государства.

Он предупредил всех, что спрос с каждого по направлениям работы будет очень серьезный, а исполнительская дисциплина должна быть высочайшая.

"Сегодняшние назначения - это не значит "индульгенция" или окончательное решение. В ближайшее время надо спланировать заседание Правительства. Все новые, старые министры войдут в курс дела, готовы будут отвечать. Там определить конкретно еще раз задачи для Правительства. Никто за вами бегать не будет, как это было в предыдущие времена. Вы по всем направлениям знаете, что делать. Вы знаете это лучше меня, потому что вы - специалисты, у вас более узкая сфера. А я знаю, за что с вас спросить и по каким направлениям", - подчеркнул белорусский лидер.

Он также призвал чиновников не искать каких-то путей удержаться на должности и как-то себя преподнести в хорошем свете: "Не надо это делать. Я специально вас приглашаю во главе с вашим непосредственным руководителем - вице-премьером. Не надо ко мне бежать. Я все равно у него спрошу его мнение. Или предприятиям вашим через вашу голову ко мне не надо обращаться. Ну если я там на месте бываю, с ними разговариваю, они мне, конечно, скажут. Но вы знаете, о чем я говорю. Я вижу всех, кого я назначаю".

Александр Лукашенко поздравил всех с назначением и призвал работать. "Впрягайтесь, вертитесь, крутитесь как хотите. Но не в ущерб стране, народу, внутреннему рынку делайте все, чтобы государство было государством. В конце концов, не только у меня дети. У всех у вас. Им придется жить с тем, что мы сегодня с вами создаем. Успехов вам!" - напутствовал белорусский лидер.

Во время принятия кадровых решений по промышленному блоку Правительства, который на посту вице-премьера продолжит курировать Виктор Каранкевич, Глава государства поставил задачи для промкомплекса.

"Нам нужно решать прежде всего вопросы инвестиций. Есть инвестиции - есть развитие страны. Нужны крупные инвестиционные проекты. Об этом я также говорил в вашем присутствии. Пускай это будет 2-3 крупных инвестиционных проекта. Типа второй АЭС. Возможно, какой-то завод по переработке древесины - сырье свое есть - получение целлюлозы и товара из целлюлозы с конечной добавленной стоимостью и так далее. И второе направление - надо развивать и те производства, те школы, где мы что-то умеем делать. Наша промышленность экспортно ориентирована. Поэтому предприятия должны быть исключительно конкурентоспособны. Но без качества мы не можем ни конкурировать, ни двигаться вперед", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также обратил внимание на наличие определенной закредитованности крупных промышленных предприятий. "Этот вопрос нужно решать", - сказал он.

"Что касается перерабатывающих производств, с увеличением рубок леса нам точно нужен второй целлюлозно-бумажный комбинат. Надо принимать решение. Точно так и по второй атомной электростанции", - заявил Президент.

Глава государства также дал поручение в отношении товаропроводящей сети за рубежом и сборочных производств. "Сборочные производства за границей встряхнуть таким образом, чтобы вся прибыль от них поступала в страну", - сказал он.

"Что касается промышленности, экспорт должен быть не менее $6 млрд, на 5,5% мы должны вырасти к уровню прошлого года. И, естественно, диверсификация", - сказал Глава государства, обращаясь к вновь назначенному Министру промышленности Александру Ефимову.

Александр Лукашенко напомнил о своем недавнем визите в Оман, договоренностях и поручениях Министру промышленности. "Вы видели все своими глазами, и я вам тогда говорил: хотя бы по одному-двум направлениям, желательно трем, мы должны там зацепиться", - отметил Глава государства.

Президент обратил внимание, что в дилерских центрах находится немало техники, и предостерег от повторения прежних негативных фактов. "Когда там техника была-была, а потом исчезла и мы не нашли, с кого деньги забрать. И это миллионы долларов. Это немалые были деньги. Поэтому это недопустимо. И рост дебиторской задолженности - проблема", - заметил он.

Глава государства также напомнил о задаче обеспечить качественное сервисное обслуживание техники во всех российских регионах.

"Высокотехнологичные отрасли - микроэлектроника, станкостроение - спрос колоссальный в Российской Федерации. Когда мы были на заводах по производству самолетов, они просто просили. Их устраивают наши станки. Надо здесь развиваться", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко еще раз напомнил о необходимости повышения качества выпускаемой продукции. "Без этого никуда. Я далек от того, что там пописывают в интернете. Но вот недавно я прочитал замечание одно. Кто-то там выехал с территории МАЗа, и у него неуправляемый автомобиль - крутится, разворачивается... Короче, он даже не собран был, как надо. Дыма без огня не бывает. Я понимаю, что это преувеличение. Такого просто не может быть. Но надо серьезнейшим образом требовать с руководителей предприятий", - сказал он.

Президент поставил задачи вновь назначенному Министру энергетики Алексею Кушнаренко. "Нам надо продолжить мероприятия по подготовке к строительству республиканского пункта захоронения радиоактивных отходов. Мы об этом не единожды говорили. Не буду конкретизировать. Самое главное - обновлять электросетевую инфраструктуру с учетом возрастающего спроса населения и реального сектора экономики на электроэнергию. Это 5700 км электросетей. Это важнейшее направление. Это связано с людьми, это электромобили, это наше все", - заявил он.

Александр Лукашенко отметил, что если высоковольтные сети более-менее в порядке, то на остальные сети надо обратить более пристальное внимание. "Чтобы не произошло с этими сетями пониже, как это было в Гомельской области после урагана, - сказал он. - Поэтому нам надо эти 5700 км электросетей и полторы тысячи населенных пунктов - там надо подать нормальное электричество".

Президент обратил внимание, что после ряда решений по тарифам на электроэнергию со стороны населения сформировался хороший спрос на ее использование для обогрева домов. "Это чудо для людей. Но если мы вторую станцию (речь о строительстве второй АЭС. - Прим.) построим, почему людям не помочь в этом плане. Они будут нам многие поколения благодарны, - подчеркнул белорусский лидер. - Но если вы не сделаете, никто потом (не сделает. - Прим.) - будет "спрос и предложение", и все. Надо отвечать на запросы людей. Нам надо это сделать. Это - будущее".

Обращаясь к Алексею Кушнаренко, Президент поручил развивать в стране майнинг криптовалют.

"Посмотрите по этому майнингу. Все больше людей ко мне обращаются. Если нам это выгодно, давайте будем делать. У нас избыток электричества есть. Пускай делают они эту криптовалюту и так далее. Тем более, вы видите, каким путем мир идет. И особенно крупнейшая экономика мира. Они вчера объявили, что в резерве будут держать (криптовалюту. - Прим.)", - сказал Глава государства.

"Поэтому спрос на них будет. Ну, может быть, и нам самим это делать. Что ж мы привлекаем каких-то инвесторов, продаем им электроэнергию, хотя я не исключаю это. Но надо самим делать. Предложения такие есть. Думаю, что вы перешагнете эту бюрократию и доложите, что надо делать", - добавил Александр Лукашенко.

Во время принятия кадровых решений по новому составу Правительства Президент обозначил важнейший вопрос для отечественного военно-промышленного комплекса.

"Для обороны и безопасности техника эта каждый день становится все нужнее. И вам надо смелее вникать в эту сферу и управлять ею, как и той сферой, в которую вы хорошо были погружены, - электроэнергетикой", - сказал Глава государства, обращаясь к вновь назначенному вице-премьеру Виктору Каранкевичу, курирующему промсектор.

"Диверсификация, наращивание экспорта, в том числе в страны дальней дуги, - это важнейший вопрос для Госкомвоенпрома", - заявил Александр Лукашенко.

Он рассказал о планах посетить выставку беспилотных летательных аппаратов. "У себя надо активнее разворачиваться. Спрос большой. Ну а также на боеприпасы", - отметил белорусский лидер.

Новая отрасль для Беларуси - авиастроение. "Вот одна из точек приложения. Россия в этом очень заинтересована и готова инвестировать в том числе", - заметил Президент.

Александр Лукашенко также обозначил задачи, стоящие перед Государственным комитетом по науке и технологиям (ГКНТ). На посту руководителя этого ведомства остался Сергей Шлычков.

"Что касается ГКНТ. Нужны программы на пятилетку. Я пока этой структуры не вижу. Мы уже об этом говорили. Желательно, чтобы в этом направлении мы начинали действовать", - сказал Глава государства.

"Нам эта структура очень нужна в том плане, что без науки никуда. Наука, инновации - мы об этом говорим, но пока еще не много делаем", - добавил Александр Лукашенко.

Принимая кадровые решения по новому составу Правительства, Александр Лукашенко поставил задачу Государственному комитету по стандартизации обеспечить новые требования и защиту внутреннего рынка. Во главе Госстандарта осталась Елена Моргунова.

"Что касается Госстандарта. Нужны современные требования к продукции, услугам, инструментам, стандартизации. Нужны новые требования. Вы знаете, как это делать. Если можете - делайте, - сказал Александр Лукашенко. - Защита внутреннего рынка должна быть обеспечена. Важнейший вопрос. Мы не должны упускать свой рынок, каким бы он ни был - большой, малый и так далее. Нужно содействовать экспорту, обеспечить импортозамещение посредством инструментов стандартизации".

Президент также напомнил о задаче в меру необходимости заниматься вопросами цифровой трансформации.

На встрече с промышленным блоком Правительства Глава государства обратился к председателю Белорусского государственного концерна по нефти и химии (концерн "Белнефтехим") Илье Икану. "Ты знаешь, что делать. У тебя наиважнейший вопрос - два предприятия (речь о НПЗ в Новополоцке и Мозыре. - Прим.), которые должны крутиться, вертеться, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому нужно эффективно загружать мощности, наращивать объемы производства. До 5% задача ежегодно".

Президент отметил, что важно в ходе нефтепереработки производить не только продукцию топливной группы - бензины, мазуты и прочее. "Но у нефтепереработки есть еще нефтехимическая составляющая. Это будущее. Особенно развитие малотоннажной химии. В 2030 году достань и положи 40 новых видов продукции по этому направлению", - поставил задачу Глава государства.

Он также напомнил о вопросах модернизации ряда предприятий, таких как "Могилевхимволокно", "Белшина". "Об этом мы также немало говорили, и это жесточайшая ответственность вице-премьера. Он должен контролировать и спрашивать руководителей и министров за эту программу", - подчеркнул Президент.

Глава государства также обратился к председателю концерна "Беллегпром" Татьяне Лугиной.

"Это и ПХБО, и "Камволь", "Белвест", МПКО и другие предприятия кожевенной и обувной отрасли. На многих я бывал, и не единожды. Там мы обсуждали, ставили определенные задачи. Оршанский льнокомбинат - надо расширять работу. Как говорят, лен - это золото. Надо активнее здесь работать. И запасы. Упаси вас господь - на складе будут запасы. А еще хуже - если вы перевезете на какой-то другой склад и не получите денег. Это преступление", - сказал Глава государства.

На встрече с промышленным блоком Правительства присутствовал и председатель концерна "Беллесбумпром" Александр Пшенный.

"Здесь у нас есть все, поэтому действуйте. Мы говорили о деревообработке - мебель, глубокая переработка. У нас очень много в лесу всякого хлама. Мы договорились: пеллеты и еще раз пеллеты. Это - топливо. Мы обнаглели до крайней степени: дешевый природный газ - поэтому дрова и прочее нам не нужны. Не знаю, как сейчас ситуация у вас с этими пеллетами, но это ваша наиважнейшая проблема. Мы ведь построили 7 или 8 заводов в прошлом году, чтобы этот мусор, хлам перерабатывать, которого в лесу достаточно, и делать прекраснейший товар. Ищите другие рынки, кроме Европы. Да и Европа никуда не денется", - сказал Глава государства.

"Бумага, мебель, картон, упаковка, обои - это конечный товар, который мы умеем делать. В основе - деревопереработка. Но это конечный товар, высокая добавленная стоимость. Поэтому на это надо обращать внимание", - добавил Президент.

Назначая Анатолия Сивака заместителем Премьер-министра, в ведении которого остаются вопросы строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, Александр Лукашенко напомнил, что задачи всем хорошо известны. "Вы знаете, что делать. И по строительству, и по ЖКХ, и по другим направлениям. Очень вас прошу: активней, меньше согласований, меньше нормативки, а больше дела", - подчеркнул Президент.

Прежде всего он напомнил вице-премьеру о проблеме переработки мусора: "Золото" под ногами: отходы, мусор и прочее. 70% - железобетонная цель - мы должны перерабатывать".

В команде Анатолия Сивака новый министр. Александр Студнев, который до настоящего времени работал председателем Могилевского горисполкома, теперь будет руководить Министерством архитектуры и строительства.

"Мы за ним наблюдали в Могилеве - немало сделал. Крутой так вообще восхищен (Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. - Прим.), что он в Могилеве сделал. Наверное, потому что он уполномоченный там. Могилев я знаю до каждого метра. Где-то летом поедем, посмотрим, что там сделано", - отметил Александр Лукашенко.

"Хотелось бы, чтобы вы помогли ему вникнуть в дело, потому что там махровых бюрократов и мздоимцев было достаточно. Не знаю, как сейчас. Наверное, никуда они не делись, - сказал Глава государства. - Мы много принимали решений по строительству - и дорог, и жилья. Начиная от деревень, арендного жилья и заканчивая Минском. С Минска надо уходить, строить только в крайнем случае. Надо строить там, где мы разворачиваем производства, и особенно в регионах".

Особое внимание Александр Лукашенко потребовал уделить строительству и ремонту дорог: "Без дорог никто не поедет на село и даже не купит эту дешевенькую халупину, как мы ее называем, домик небольшой с приусадебным участком в полгектара. Будут дороги - люди поедут".

Касаясь сферы ЖКХ, Президент напомнил, что именно на нее поступает больше всего жалоб от граждан. "Жалобы жалобами, и жалобщики разные. Но дыма без огня не бывает. Поэтому управляй. Так, как в советские времена это делали: не жди каких-то указаний и каких-то нормативных правовых актов. И не говори, что это там губернаторы или местная власть за что-то отвечают. Ты министр - ты и управляй", - обратился Глава государства к Министру жилищно-коммунального хозяйства Геннадию Трубило.

Говоря в целом о том, как налажена работа в регионах, Александр Лукашенко поручил подготовить проект указа, который бы передал часть его полномочий местным органам власти.

"Надо подготовить проект указа, чтобы ко мне губернаторы не обращались: из одного источника там, потом параллельное проектирование, строительство и прочее. Пускай они принимают решение на местах. В крайнем случае пусть согласовывают у отраслевиков - вице-премьеров, коль мы повысили их уровень. Согласовали с ними, а мы будем контролировать. Кроме отвода земель, потому что земельные вопросы - это святое и остаются пока за Президентом. А все остальное пусть решают", - подчеркнул Глава государства.

"Здесь много формальностей. Подписываю в основном, поддерживаю просьбы местных органов власти. Пусть они и принимают решения. С точки зрения переноса полномочий вниз нам надо посмотреть и освободить Президента от этих ненужных функций. В крайнем случае министр, вице-премьер по каким-то вопросам. И то - в течение суток согласовали, пусть губернаторы и местные органы власти сами разбираются и строят", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, обозначил ключевые задачи для профильного блока в Правительстве, который курирует вице-премьер Юрий Шулейко.

Глава государства озвучил основные вопросы, которые предстоит решать лично вице-премьеру и всем руководителям профильных министерств. Речь, в частности, о таких сферах, как агропромышленный комплекс, лесное хозяйство, природные ресурсы, потребкооперация.

Говоря про развитие АПК, Президент в качестве первоочередных задач подчеркнул необходимость повышения продуктивности сельскохозяйственного производства. В этой связи, по его словам, важно существенно повысить производительность труда. Причем эта задача стоит не только перед АПК, но и перед другими отраслями. "Мы сегодня производительность труда в стране имеем в три раза ниже, чем в Европейском союзе, в Европе. О чем это говорит? Что у нас ту работу, которую делает европеец, делают три человека. Этим все сказано, - заметил Александр Лукашенко. - Тот, кто хочет большую зарплату, должен больше работать. Другого пути для нас просто нет".

Отдельно Глава государства затронул тему молочного производства. Он обратил внимание Юрия Шулейко на существенное отставание трех областей, в том числе Витебской, по показателям продуктивности дойного стада. Проще говоря, с одной коровы там получают молока гораздо меньше, чем в других регионах страны. И эту проблему надо решать, уверен Президент, ведь в обозначенных областях есть достаточная кормовая база и потенциал для увеличения производства молока тоже есть. Спрос за решение этого вопроса будет очень серьезный, заверил Александр Лукашенко.

Еще одна проблема, связанная с молочным производством, касается условий содержания крупного рогатого скота. "Мы должны уйти от мелких молочно-товарных ферм. А если и останутся мелкие, они должны быть идеальными и приспособленными по технологии к молочно-товарным комплексам", - поставил задачу Президент. На ее реализацию Глава государства отвел пятилетку, в течение которой все комплексы в стране должны стать современными. "Как их делать, по какой цене - все определено. Мы знаем, где нам построить надо эти животноводческие комплексы. Не затягивайте с этим", - добавил он.

В числе важных вопросов, требующих внимания, Глава государства обозначил также деятельность таких флагманов отрасли, как, например, БНБК, работу товаропроводящих сетей за пределами страны и в целом работу на внешних рынках. "Вся прибыль должна поступать в страну. В противном случае зачем мы в России или других странах работаем, создаем там разного рода производства, начиная от сборочного, локализуемся и производим там товар, как в Беларуси? Зачем мы это там делаем? Да, рабочие места, технологии передаем, но прибыль-то мы должны получить, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Поэтому надо начинать вертеться-крутиться и давать отдачу".

Тем более что в сельскохозяйственной сфере государством сделано немало, созданы условия для наращивания производства продукции АПК. И делать это предстоит довольно быстрыми темпами - около 105-106% ежегодно. Задача, можно сказать, напряженная, если учитывать нынешний значительный уровень производства сельхозпродукции.

"Мы должны ежегодно получать 11 млн т зерновых. 11 млн т достань и положи, - сказал Глава государства. - 11 млн т зерна вы должны ежегодно получать. Имеются в виду зерновые, зернобобовые, рапс, кукуруза и так далее".

Кроме того, стоит задача в 2025 году произвести более 9 млн т молока и более 2 млн т мяса, также в обязательном порядке обеспечить сохранность и продажу этой продукции.

Объем экспорта продовольственной продукции по итогам нынешнего года должен составить $9 млрд. "Больше не прошу", - отметил Президент, уточнив, что Беларусь уже достигла этого показателя и надо удерживать позиции.

Помимо разговора о глобальных задачах и перспективах в АПК, Александр Лукашенко не обошел вниманием и текущую ситуацию, в частности состояние полей и озимых. "Надо посмотреть внимательно на перезимовку озимых. Сегодня-завтра снега уже не будет. Я не тороплю вас начинать сельскохозяйственные работы. Надо их начинать и проводить с учетом того, что еще морозы могут быть, - ориентировал Президент. - Вы разбирайтесь, что надо делать. Работа есть на полях. Ее надо вести, особенно на юге страны".

Отдельно прозвучала тема сохранения плодородия почв, которую Александр Лукашенко назвал одной из основных государственных задач. В Беларуси, как известно, нет таких площадей чернозема, как, например, в соседней Украине, и почвы в основном не легкие. "С ними надо работать. Плодородие - вопрос вопросов", - подчеркнул Глава государства. Он также напомнил о стоящих перед отраслью задачах по мелиорации.

Обращаясь к новому Министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову, Президент отметил, что его ожидает непростая, напряженная работа: "Вы понимаете, что как в здравоохранении, так и в сельском хозяйстве, - это тяжелейшая работа. Там не отдохнешь. Хотя везде министерствам и присутствующим министрам работы хватает, но тем не менее…".

Говоря о сфере ответственности Министра лесного хозяйства Александра Кулика и задачах, которые стоят перед отраслью, Президент в первую очередь спросил, как обстоят дела с разбором завалов после разгула стихии летом 2024 года и переработкой полученного сырья. "Успеваешь бурелом убрать (в установленные сроки. - Прим.)?" - уточнил Глава государства.

"Так точно", - ответил министр.

Александр Лукашенко предупредил, что отсрочек в этой работе больше не будет, а контроль за выполнением поставленных задач будет серьезнейший, в том числе со стороны Комитета государственного контроля. "Смотри, чтобы там было сделано все, что ты обещал", - сказал Президент.

Глава государства обратил внимание на необходимость увеличения глубины переработки древесного сырья, объемы которого в Беларуси постепенно будут нарастать. "Мы очень мало перерабатываем древесины. Я летаю над страной и вижу, что в некоторых местах столько бурелома!.. Надо быстро убирать и в дело пускать. Надо успевать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В числе первоочередных задач для Минлесхоза Президент обозначил восстановление лесов. "Я очень на тебя надеюсь, поскольку ты настоящий лесник. Я очень надеюсь, что ты любишь лес не меньше меня, - обратился Глава государства к Александру Кулику. - Это действительно богатство, это здоровье людей. Это спасение всей страны. Тот, кто обладает такими насаждениями лесов, - это действительно богатый во всех смыслах человек. Лес - это все".

Что касается Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, то здесь Глава государства сделал акцент на геологоразведке.

"Актуальнейшая тема", - подчеркнул Александр Лукашенко. В силу известных обстоятельств сейчас у всего мира на слуху тема добычи редкоземельных материалов. "Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром", - сказал Глава государства.

Президент обратил внимание, что геологоразведка в стране развита недостаточно, находится на низком уровне. А тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения отечественных специалистов. "Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?" - поставил вопрос перед специалистами Глава государства.

Обращаясь к профильному вице-премьеру, Президент продолжил: "Поэтому Министру природных ресурсов и охраны окружающей среды упираться вместе с вами придется прилично. Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле".

Во время разговора с блоком Правительства, который курирует вице-премьер Юрий Шулейко, речь также шла о работе Белкоопсоюза, председателем правления которого в феврале 2024 года была избрана Инесса Короткевич.

"Надо запланировать, посмотреть, какой "героизм" свершился с приходом нового руководителя", - сказал Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что за деятельность Белкоопсоюза в Правительстве всегда отвечал Премьер-министр, и так должно оставаться и впредь.

Особое внимание Глава государства обратил на работу потребкооперации в отдаленных малонаселенных деревнях. Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя забывать о тех людях, которые там живут. "Им нужна поддержка. Особенно в населенных пунктах, как их называют, неперспективных. От этого нам никуда не деться. Это и нравственная проблема для любой власти, любого государства. Мы этих людей должны обеспечить не только продовольствием, но и образованием, здравоохранением", - заявил Президент.

Отдельное направление деятельности Белкоопсоюза - звероводческая отрасль. По словам Александра Лукашенко, на нее надо обратить отдельное внимание и встряхнуть. "Она должна приносить прибыль. Но там у нас полный бардак, в том числе и в собственности", - заметил он.

Еще одна организация, о работе которой высказался Президент, - Белгоспищепром. "Модернизируйтесь, углубляйтесь, - поставил задачу Глава государства. - Многое для вас сделали. Вы должны дать результат. За пятилетие надо повысить эффективность работы ваших организаций и выйти на рентабельность не ниже 15%. Вот наша задача при всех наших контрольных проверках по ценообразованию. Надо - и все".

Александр Лукашенко в ходе принятия кадровых решений по новому составу Правительства расставил акценты в вопросах обязательств государства и самих граждан за их благополучие.

"Надо иметь в виду, что государство свои функции выполняет и выполнит. Вся вертикаль власти - от Президента до председателя сельского совета. Я прошу всегда от людей одно - то, что они и должны делать, - обеспечьте, пожалуйста, себя и свою семью. Мы вас будем лечить, мы вам дадим образование - вы за это не платите (речь о налогах в бюджет. - Прим.). Детишкам будем маленьким в детских садах, школах помогать и прочее. Будем помогать. Но вы обеспечьте хотя бы свою семью и себя. И не рассчитывайте, что завтра Лукашенко, Дед Мороз или кто-то придет и принесет эти деньги и вам раздаст или с вертолета сбросит, - заявил Глава государства. - Этого не будет. Мы это не можем сделать. У нас нет, как в Америке, станка, который печатает доллары, на которые население всегда бросается как на свежие пирожки. Обеспечить нужно каждому человеку себя и свою семью. Все остальное - за нами".

Глава государства также коснулся темы работы с кадрами, что где-то кого-то не хватает. В этом плане он заметил, что производительность труда во многих случаях в Беларуси пока еще значительно ниже, чем, например, в некоторых странах Европы. "Поэтому в три раза больше надо нагружаться, загружаться. А не ныть, что у нас не хватает кого-то. У нас всего хватает. Просто шевелиться надо, чтобы заработную плату нормальную иметь", - сказал он.