Рассмотрение кадровых вопросов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта рассмотрел кадровые вопросы.

Глава государства назначил:

Матусевича Дмитрия Феофановича Заместителем Главы Администрации Президента Республики Беларусь; Егорова Александра Андреевича первым заместителем Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь; Белого Игоря Георгиевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Государстве Кувейт; Бубена Анатолия Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова; Андреева Андрея Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия и по совместительству в Республике Парагвай и Восточной Республике Уругвай; Амбразевича Юрия Георгиевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь при Святом Престоле; Жигарева Тимофея Петровича первым заместителем Председателя Национального статистического комитета; Ярковца Алексея Ивановича заместителем Председателя Национального статистического комитета; Глаза Анатолия Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Ирак по совместительству.

Президент также дал согласие на назначение:

Пантюховой Ксении Александровны заместителем председателя Гомельского облисполкома (экономика, промышленность); Черткова Сергея Валерьевича председателем Могилевского горисполкома; Крицкого Михаила Леонидовича председателем Бобруйского райисполкома; Шарая Алексея Степановича председателем Кричевского райисполкома; Багеля Ивана Александровича председателем Круглянского райисполкома; Янковича Сергея Юрьевича главой администрации Новобелицкого района г. Гомеля; Рубанова Сергея Викторовича главой администрации Московского района г. Минска; Шегидевича Артема Артуровича главой администрации Фрунзенского района г. Минска; Семенова Дмитрия Сергеевича генеральным директором РУП "Национальная киностудия "Беларусьфильм"; Юрченко Дениса Александровича генеральным директором РУП "Управляющая компания холдинга "Белорусская стекольная компания"; Казакова Николая Николаевича ректором УО "Белорусский государственный университет транспорта"; Секреты Игоря Викторовича заместителем Министра иностранных дел; Мирончика Дмитрия Леонидовича начальником управления внешней политики Администрации Президента Республики Беларусь; Сокола Игоря Сергеевича генеральным консулом Республики Беларусь в г. Владивостоке (Российская Федерация); Чичука Сергея Николаевича генеральным консулом Республики Беларусь в г. Екатеринбурге (Российская Федерация); Швеца Олега Дмитриевича генеральным консулом Республики Беларусь в г. Нижнем Новгороде (Российская Федерация); Васюченко Алексея Анатольевича управляющим делами Гомельского облисполкома.

Назначая Дмитрия Матусевича на пост Замглавы Администрации Президента, Александр Лукашенко сказал: "Здесь работа не тяжелее, чем нынешняя твоя (Дмитрий Матусевич до настоящего времени занимал пост председателя Государственного комитета по имуществу. - Прим.). Но горячая сковородка, как я говорю. Все не просто. Не тяжелее работа, но власти больше и ответственность больше. И неизвестно, за кого и когда получить можешь, по-мужски говоря".

В целом он отметил, что Дмитрий Матусевич человек подготовленный, и пожелал ему успехов в новой должности.

В свою очередь Александра Егорова, который после работы в Администрации Президента (еще ранее он возглавлял Банк развития) переходит на работу в руководство Нацбанка, Александр Лукашенко поручил загрузить на всю катушку.

"Чтобы голова не закружилась от такой карьеры, - отметил Глава государства. - Я только что обсуждал, о тебе говорили. Ну, загрузить надо на всю катушку. И даже несвойственными вопросами для Национального банка. Как человека, прошедшего пусть быстро, но приличные уровни".

Присутствовавший при назначении глава Администрации Президента Дмитрий Крутой на этот счет заметил: "На нем много персональных проектов, которые он должен довести до конца, невзирая на должность".

"Цепляясь за эти проекты, даже если доведет, еще подкинуть ему пару проектов", - отметил Глава государства.

Александр Егоров ответил, что будет только рад такому развитию событий.

"Мы не забыли и не забудем, что ты работал в других органах и с тебя можно "выдавить" еще чего-то большего", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что в Национальном банке работы много. "Я с вами встречусь в ближайшее время, когда вы будете с Головченко (председатель правления Нацбанка. - Прим.) готовы к этому. Пригласим верхушку. Не только правление, начальников управлений каких-то и так далее. Это ваше дело. Чтобы они понимали, что это ж не вы там пришли и начинаете ворошить центральный банк. Естественно, придется шевелить немножко их", - сказал он.

"Они, конечно, молодцы в Национальном банке. В трудные времена, будем откровенно говорить, они не сплоховали. Как бы там ни было, кто чего-то думает - не думает, но они многое сделали для страны. Поэтому я и говорю: вам и Каллаура (экс-председателя правления Национального банка Республики Беларусь Павла Каллаура. - Прим.) не надо потерять. Надо, чтобы он всегда под рукой был. Примете вы его советы, нет, но он свою точку зрения выскажет. Он хороший банкир, - отметил белорусский лидер. - Время ж приходит, все равно надо, чтобы новое поколение, я же говорил об этом, приходило к управлению страной".

Говоря о своих требованиях к банковской сфере и ожиданиях от нового состава руководства Нацбанка, Александр Лукашенко отметил, что более подробно все эти вопросы будут обсуждены во время анонсированной встречи, но сказал о главном.

"Я уже об этом в России сказал на переговорах. Для нас важно, чтобы порядок был в банковской системе, - подчеркнул Президент. - Это нормально, это хорошо - центральный банк не должен зависеть уж сильно от правительства. Но у нас система выработана. Если с правительством нет контактов и общей какой-то точки зрения, подходов - есть Президент для этого, который принимает решения. Слава богу, более-менее, несмотря на какие-то противоречия, ситуация у нас была нормальной. И Каллаур, и Головченко (Павел Каллаур и Роман Головченко, которые до недавнего времени возглавляли соответственно Нацбанк и правительство. - Прим.) находили общий язык - правительство и правление центрального банка", - сказал Президент.

Отдельно Александр Лукашенко упомянул про работу коммерческих банков и их взаимосвязи с регулятором - Нацбанком. "Почему Головченко и Егоров (назначены в руководство Нацбанка. - Прим.)? Порядок надо навести в этом. Коммерческие банки - они не должны быть страной в стране", - пояснил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что руководство Нацбанка должно иметь серьезное влияние на коммерческие банки: "Они должны четко. Если уж совсем не подчиняться по всем направлениям центральному банку, потому что у нас соответствующее законодательство… Кстати, его надо также привести в соответствие с нашей жизнью, поэтому вам надо заняться".

"Не должно быть так, что никто никому не подчинен, никто ни перед кем не несет никаких обязательств. Я уверен, что это вот просто нам втюхивали эту идею. Мы ее не приняли по большому счету. Но в банковской системе есть эти разрывы. Надо, чтобы система была управляемой", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко также отреагировал на некоторые вбросы, что новое руководство Нацбанка включит печатный станок и увеличит эмиссию. "Некоторые тут начали вякать: ну, пришли тут Головченко с Егоровым (в руководство Нацбанком. - Прим.) - они тут сейчас станок включат. Да у них нет станка. Станок у меня вон стоит за кабинетом, он уже заржавел, - однозначно, но с долей юмора заметил Глава государства. - Никто… Слушайте, мы не та страна, чтобы сегодня включить станок и начать печатать деньги. Это завтра моментом выльется в инфляцию. Поэтому тысячу раз надо по сторонам посмотреть. И никто никакие станки включать не собирается, потому что у нас и ситуация не та, чтобы включить. Более-менее ситуация нормальная в стране".

"Да, мы зависим от рынков, финансовая система зависит, понятно. Но все-таки мы научились как-то баланс держать. Поэтому, ну ясно, хотят (оппоненты. - Прим. ) взбудоражить население, что вот завтра пойдет инфляция, мы тут начнем обесценивать нашу национальную валюту и так далее. Мы самоубийством заниматься не собираемся", - подчеркнул белорусский лидер.

Согласовывая назначение Дениса Юрченко генеральным директором РУП "Управляющая компания холдинга "Белорусская стекольная компания", Александр Лукашенко поинтересовался, как сейчас налажена работа холдинга. Денис Юрченко пояснил, что Белорусская стекольная компания объединяет все государственные стекольные предприятия страны. Однако в Беларуси есть еще два частных завода, которые не входят в холдинг.

"То есть вы не в интересах этих частных предприятий работаете?" - уточнил Президент.

"Мы не соперничаем. В какой-то сфере мы взаимодействуем в том числе. У нас нет разногласий, но они пока держатся обособленно, как частные предприятия, - рассказал Денис Юрченко. - А так, результаты работы Белорусской стекольной компании показывают, что не зря вами было согласовано решение об объединении белорусских стекольных предприятий воедино для решения основных проблем и последующего развития стекольной отрасли как таковой в Республике Беларусь".

"А по ощущениям, они (частные предприятия. - Прим.) к вам придут?" - спросил Глава государства.

"Я думаю, они не откажутся, если мы им предложим, - отметил руководитель предприятия. - У нас нет проблем с реализацией. Мы совместно обеспечиваем внутренний рынок".

Александр Лукашенко подчеркнул, что силой в холдинг никого загонять не надо, но и отталкивать частников не надо. "Ресурсы, сырье и прочее - оно же у вас практически из одного источника, можно сказать. Поэтому чего конкурировать там, где надо договариваться. И это не в ущерб и не во вред государству", - заметил он.

Президент также затронул вопросы экспорта белорусской стекольной продукции.

"С октября для нас закрылся европейский рынок. Но мы смогли переориентироваться на ближайший к нам российский рынок и продолжаем его развивать. Пока ситуация складывается неплохо", - проинформировал Денис Юрченко.

Согласовывая назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, Александр Лукашенко коснулся ситуации в регионах и напомнил о стоящих перед местной властью задачах.

На должность заместителя председателя Гомельского облисполкома (экономика, промышленность) согласована Ксения Пантюхова. До настоящего времени она руководила Гомельским отделением БелТПП.

"В области будет сложнее: это не торгово-промышленная палата, хотя и там хватало дел. Но область есть область. И вся экономика, на что мы сегодня делаем ставку", - заметил Александр Лукашенко.

"Готова к трудностям, опыт имеется", - ответила Ксения Пантюхова.

Президент призвал ее действовать посмелее и признался, что всегда опасается назначать женщин на "большие должности". "Это же бешеная нагрузка. Домой приди и угоди всем, а потом иди на работу, где такой тяжелый груз, особенно в этой пятилетке", - сказал он.

"Сейчас женщины сильные", - заявила Ксения Пантюхова.

"Я знаю. Я рад, что у нас женщины в руководстве, но всегда с сожалением отношусь к ним, потому что это непростая работа", - пояснил Глава государства.

Генеральный директор Могилевского завода лифтового машиностроения Сергей Чертков согласован председателем Могилевского горисполкома.

"Говорят, что директора сейчас крепко держатся за заводскую трубу. Оказывается, нет. Или тебя там "наклонили", заставили?" - спросил Александр Лукашенко.

"Нет. Поступило предложение. Я все взвесил и решил, что это будет правильно и для региона, и своего личного развития, - ответил Сергей Чертков. - Завод сейчас в нормальном состоянии (за первый квартал ожидается выполнение всех показателей по бизнес-плану). Да, год этот будет непростой, но перспективы отличные, я считаю. Потому что в той же Российской Федерации до 2030 года надо заменить 120 тысяч лифтов, плюс новая стройка. Плюс Азербайджан, Монголия, Грузия, Узбекистан - есть где работать. Я думаю, с предприятием будет все хорошо. Могилев тоже динамично развивается в последние годы, и останавливаться нельзя, надо двигаться дальше".

Глава государства рассказал, что хорошо знаком с семьей Сергея Черткова, особенно с его отцом. "Он был такой капитальный мужик. Это был один из тех редких людей, которые тогда, в советские времена еще, рискнули пойти с нынешним Президентом. Их было на пальцах пересчитать: боялись и так далее, - вспомнил Александр Лукашенко. - Я хочу, чтобы ты работал честно и по-настоящему. Это твой город. Уверен, ты любишь его. Надо развивать Могилев. Да, он перспективный, растущий, многое сделано за последнее время. Но Могилев отстает от других городов, практически от всех. Может быть, так на так с Брестом. Поэтому нам надо доводить до ума и Брест, и Могилев, особенно Могилев".

Президент отметил, что у Могилева есть своя изюминка. Относительно недавно в городе был приведен в порядок парк Подниколье, теперь это одно из любимых мест отдыха у могилевчан. "Они гордятся этим. Побережье Днепра - это жемчужина, надо развивать и по ту сторону его. Есть куда людям выйти и отдохнуть, особенно когда такая река. Мы будем всячески содействовать этому, - заверил белорусский лидер. - Хотелось бы, чтобы Могилев был как Гомель. Красавец - Гомель. Там тоже река. Гродно - это вообще особый город. Я всегда гродненцам завидовал".

Он признался, что очень любит белорусские областные города, но Могилев надо все-таки подтягивать. "Есть места, за которые можно хорошо зацепиться (и уже зацепились), и в дальнейшем развивать Могилев", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко поинтересовался у Главы Администрации Президента Дмитрия Крутого, который также является уполномоченным представителем Главы государства в Могилевской области, как в регионе обстоят дела с кадрами на местном уровне. По словам Дмитрия Крутого, ситуация нормальная, кто-то лучше, кто-то хуже, как и везде.

Руководить Бобруйским райисполкомом станет гендиректор РУП "Купаловское" - управляющая компания холдинга" Михаил Крицкий. Глава Администрации Президента признался, что решение о его назначении обсуждалось долго, в том числе с учетом поставленных Главой государства задач. "Но Бобруйский район надо серьезно подтягивать", - подчеркнул Дмитрий Крутой.

Он добавил, что в Бобруйском районе предстоит реализовать ряд серьезных инвестиционных проектов по программе ультрасовременного свиноводства и опыт Михаила Крицкого в сельском хозяйстве будет востребован. "Он должен по-хорошему встряхнуть, пересмотреть всю политику и стратегию развития Бобруйского района", - сказал Глава Администрации Президента.

"У вас нет возможности куда-то отступать. Даже на полшага. Вам надо выдавать результат каждый день. Вы видите, какие надежды на вас, - обратился Александр Лукашенко к Михаилу Крицкому. - Я не буду возражать, но имейте в виду, что нужна помощь, поддержка и где нужно - контроль. Имейте в виду, что это очень серьезный район и серьезное назначение".

Первый замглавы администрации Ленинского района Могилева Алексей Шарай согласован на должность председателя Кричевского райисполкома, первый зампредседателя Дрибинского райисполкома - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Иван Багель - на должность председателя Круглянского райисполкома.

Этот район, по мнению Дмитрия Крутого, тоже потерял динамику в своем развитии, а его базовые организации, которые в свое время гремели на всю страну, завалили стоявшие перед ними задачи. "Люди это, безусловно, чувствуют. Зарплаты ниже областной на 15% и более, - констатировал Глава Администрации Президента. - Серьезных точек роста предыдущий председатель не нашел".

Александр Лукашенко поинтересовался, как обстоят дела в Дрибине, и поручил внимательно изучать ситуацию в районе. "Мы же немало сделали, чтобы из Дрибина сделать районный центр. Пусть маленький городок, но районный центр", - подчеркнул он.

Президент рассказал о планах побывать в Дрибинском и Горецком районах и ознакомиться с состоянием дел на местах.

Директор филиала "Автобусный парк №6" "Гомельоблавтотранса" Сергей Янкович станет главой администрации Новобелицкого района Гомеля. Занимавший эту должность Алексей Васюченко согласован на пост управляющего делами Гомельского облисполкома.

"В Гомеле я тоже побуду. Посмотрим, что там сделано, а что - не сделано. Как и в Витебске", - отметил Александр Лукашенко.

На повышение ушел первый замглавы администрации Московского района Минска Сергей Рубанов - теперь он будет работать в должности главы администрации.

Главой администрации Фрунзенского района Минска согласован ректор Белорусской государственной академии авиации Артем Шегидевич. Президент поручил надолго не оставлять эту должность в академии вакантной.

"Мы всегда гордились тем, что можем готовить хороших пилотов, наших летчиков. Особенно гражданской авиации. Россияне нам в этом плане всегда завидуют. Поэтому замена должна быть", - потребовал Глава государства.

Александр Лукашенко добавил, что ряд руководителей были освобождены от своих должностей, однако если они способны работать, их нельзя оставлять в стороне.

"Я не стану перед вами ставить какие-то задачи: вы прекрасно знаете, слышали о них, чего нам тут умничать в очередной раз. Эта пятилетка будет непростой. Я очень бы хотел, чтобы вы эту пятилетку отработали", - сказал Президент.

Он отметил, что Беларусь открывает новые рынки, однако надо шевелиться. "Двери мы открыли не только в направлении России и Китая - огромный интерес сегодня в Индонезии, Мьянме. Северная Корея уже просит у нас определенный объем нашей продукции. В Африке вообще ждут - когда. В Омане мы недавно были - древесины у них нет, продукты питания им нужны. А у нас что, этого нет? Я даже им предложил: возьмите Витебскую область - они будут производить для вас и продукты питания, и деревообработку организуйте. Недавно были их представители. Поэтому просто надо каждому шевелиться. Почему я и предложил в каждом районе создать хотя бы по одному предприятию", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства также напомнил руководителям райисполкомов о задачах по воссозданию ПМК, "Сельхозтехники" и других предприятий, например комбикормовых, в которых нуждаются многие районы.

"Все это надо для районов. Это надо все восстанавливать. Половину таких объектов мы уже восстановили, но за эти два-три года мы должны восстановить остальные. То есть работы у каждого хватает. Надо, чтобы у людей не только было рабочее место, но чтобы вы были хозяевами, а у хозяина всегда были лопата, грабли, коса и топор, - образно выразился Александр Лукашенко. - Полномочия мы не просто на бумаге дали, но вы слышите мои рассуждения и тренд в этом направлении: мы движемся к тому, чтобы у вас больше было прав и полномочий. А чтобы их реализовывать и осуществлять, у вас должна быть не только жилищно-коммунальная контора, но и соответствующие промышленные и другие предприятия".

Не стоит забывать и о предприятиях республиканского уровня, обратил внимание Президент. Хоть у них и совершенно иной уровень подчинения, однако работают там местные жители. "Не думайте, что оно чужое. Ваши люди там работают, вы за них отвечаете. Поэтому вы требуйте. Чтобы порядок, чистота были, заработанная плата, сбыт продукции. Не забывайте, что это ваша зона ответственности. Не ждите в этом плане никаких указаний", - поставил задачу Глава государства.

"И то, что я говорил при вступлении в должность. Мы пообещали людям. Пообещали - надо сделать. Умри, но сделай. Поэтому будем в этом направлении действовать", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в посольствах и МИД.

"Что касается Молдовы, у нас не будет там проблем с заменой посла?" - поинтересовался Глава государства.

"Агреман получен. Все в порядке", - заверил Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой.

Глава государства также спросил о планах предыдущего посла в этой стране Анатолия Калинина.

"Мы с ним встречались во время его отпуска здесь в Минске. Он попросился на другую работу. Если возможно, в стране ему что-то найти с учетом его большого опыта работы и вице-премьером, знания строительного, жилищно-коммунального комплекса", - ответил Дмитрий Крутой.

"Надо посмотреть. Не отдыхать. На пенсию мы никого отправлять не собираемся. А если работать человек хочет, так работы у нас хватает. Поэтому надо предложить что-то", - согласился Президент.

У Юрия Амбразевича, который получил назначение послом в Ватикан, а до настоящего времени работал на посту замминистра иностранных дел, Александр Лукашенко спросил: "Вас что, выжимают из министерства?"

"Уверен, что нет", - ответил Юрий Амбразевич.

"Ты сам хочешь поехать послом? Чтобы не получилось так… У меня претензий нет к твоей работе. Я детально интересовался. И заподозрил Крутого с Рыженковым (Министр иностранных дел Максим Рыженков. - Прим.), что они, может…" - еще раз уточнил Глава государства.

На это Юрий Амбразевич сказал: "Я исхожу их того, что это классика нашей работы, дипломатической службы. Рассчитываю, что все сложится на этом новом месте и дальше будет и дальнейшее развитие".

"Ты это абсолютно правильно понимаешь. Дальнейшее развитие будет. Ты еще совсем молодой человек и хороший дипломат", - подтвердил Александр Лукашенко.