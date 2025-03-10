Кадровые назначения

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 марта рассмотрел кадровые вопросы.

Глава государства назначил:

Александра Турчина - Премьер-министром Беларуси;

Романа Головченко - Председателем Правления Нацбанка Беларуси;

Руслана Пархамовича - помощником Президента - инспектором по Гомельской области.

Согласно Конституции Беларуси, Премьер-министр назначается Президентом Республики Беларусь с предварительного согласия Палаты представителей. Данная процедура была проведена.

"Я специально, вы заметили, целыми блоками представил наших вице-премьеров и тех министров, которые будут с ними работать. Я хочу, чтобы вы всегда помнили - у вас есть такие президентские склонности, как у меня. Вы можете резко крутануть. Но тут вам придется с Романом Александровичем (экс-премьером и новым руководителем Нацбанка. - Прим.) советоваться. Вы - председатель в Правительстве. И если бы я сказал, что у нас будет в Правительстве диктатура, то, наверное, губернаторов я бы не подтянул в Правительство, - сказал Глава государства. - Они понимают, что и ответственность будет солидная, и вот его блок, и он будет управлять этим блоком. Будь то экономика, строительство, сельское хозяйство или весь социальный блок. Наверное, это выгодно будет и для вас".

До настоящего времени Александр Турчин занимал пост председателя Минского облисполкома. Президент поручил внести кандидатуру того, кто мог бы исполнять эти обязанности, посоветовавшись и в экономическом блоке, и с парламентариями. "Чтобы у меня были разные точки зрения", - отметил Глава государства.

"Вы заметили, наверное, что на этой пирамиде экономической у нас оказались четыре или даже пять экономистов", - отметил Глава государства.

Правительство теперь возглавил человек, который работал в Правительстве и хорошо знает эту сферу. Экс-премьер Роман Головченко возглавил Нацбанк. "Экономист. Вы организатор хороший. Вас жизнь научила экономике больше, чем кого-нибудь", - сказал о нем Александр Лукашенко.

Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой также экономист.

"Николай Геннадьевич (первый вице-премьер Николай Снопков. - Прим.) у нас вообще экономист от экономистов", - отметил белорусский лидер.

"Думаю, что Василий Николаевич (Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов. - Прим.) будет прислушиваться к мнению этого экономического блока, принимая те или иные решения или предлагая Президенту те или иные решения. Они будут более продуманными, глубокими. И я тоже на мелочи постараюсь вас не бросать. Ну а что делать… У вас самая подготовленная команда, которая может оценить те или иные проекты, объекты. И, думаю, что вы будете и подстегивать наших экономистов, и хорошим таким исполнительским блоком будете у нашей экономики. Вот такой замысел - чтобы экономисты управляли этими процессами", - подчеркнул Президент.

"Но еще раз хочу повторить, это касается прежде всего Александра Генриховича: вы видите, у нас вице-премьеры, таких еще не было. Это аксакалы-аксакалы", - добавил Александр Лукашенко.

"Выстраивайте отношения. Знайте, что впереди у нас страна. Основная нагрузка в Правительстве - на вице-премьерах. Пусть друг с другом выстраивают контакты, и вперед. Не надо ничего делить. Я буду внимательно наблюдать, чтобы вы на чужую поляну не заходили, потому что тогда начинаются столкновения, - напутствовал Александр Лукашенко руководство Правительства. - Надо спокойно, без шума разворачиваться и работать".

Президент также обратил внимание на регионы - Минскую и Гродненскую области, руководители которых перешли на работу в Правительство: "Это основные наши области. Я не унижаю ни в коем случае Брестскую область. Но все-таки Минская область - большая, центральная. Гродненская - очень эффективная. Понаблюдайте, Владимир Степанович (новый вице-премьер Владимир Караник. - Прим.), там. А вы (Александр Турчин. - Прим.) - здесь. Пока не войдут в курс дела новые люди, новые губернаторы".

Президент назначил Романа Головченко, который до настоящего времени руководил Правительством, Председателем Правления Нацбанка Беларуси.

"Это назначение связано с тем, что Роман Александрович всегда хотел большей вовлеченности банка и банковской системы в экономику. Опытный человек. Очень важное назначение. Я полагаю, что они с Александром Генриховичем (Турчиным. - Прим.) найдут общий язык и наконец-то поставят с ног на голову некоторые вопросы нашей экономики, которые касаются ее финансирования", - сказал Глава государства.

Президент поблагодарил Романа Головченко за то, что он согласился на эту должность.

"Абсолютно искренне хочу публично сказать, чтобы не было кривотолков. Вы туда не идете отдыхать. Но я полагаю, что отдых - это не то, что лег и лежу на диване. Это смена обстановки. Я так живу. И, думаю, у вас тоже такая жизнь. Поэтому после этого жуткого периода вашей работы председателем Правительства, сменив обстановку, вы немножко хоть расслабитесь. Может, не отдохнете. Но по моему замыслу вы точно не отдохнете, - отметил Александр Лукашенко. - Я хочу, чтобы у нас в этой пятилетке как минимум экономикой занимались очень опытные, крепкие люди, организаторы и экономисты. Вы отлично знаете экономику на самом высоком уровне, работая председателем Правительства".

Во-вторых, опыт и знания будут только на пользу Роману Головченко на новом посту, заметил Президент.

"Не может человек на этой горячей сковородке (речь о должности Премьер-министра. - Прим.) долго сидеть - сгорит. Поэтому немножко отойдя в сторону, но нагрузку не уменьшив, я думаю, он нам не испортит картину", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства назначил Руслана Пархамовича, который до недавнего времени руководил Минстройархитектуры, помощником Президента - инспектором по Гомельской области.

"Человек опытный. Говорят, характер тот, не тот. Ну как раз нам и нужен такой характер, как меня информировали, для помощника по Гомельской области", - сказал Президент.

"Возьмите и посмотрите состав Правительства. Начиная от Премьер-министра, и особенно министров. Вы увидите, что я свое обещание выполнил. Пришли совершенно новые люди. Не сразу, постепенно. Некоторых мы вводили в состав Правительства до выборов. Для того, чтобы показать людям, с кем будем работать. И самим же надо было посмотреть - втянутся в работу, будут тащить этот воз или нет и так далее", - сказал Глава государства.

"Вы видели, что некоторых пришлось заменить. Не потому, что они не тянули. Потому, что, наверное, мы ошиблись, и Администрация, и я, назначая их. Есть такие люди, которые умеют копать-копать или бурить. Как Трамп говорит: "Бури, детка, бури!" Вот они копают, бурят, а эта чиновничья работа им никак не подходит", - отметил Александр Лукашенко.

Часть кадровых решений связана с необходимостью ротации: "Сегодняшние и прежние назначения или освобождения меньше всего касаются вопросов профессионализма. Все люди профессиональные. Ошибок почти мы не допустили в кадровом отношении. Это связано с перестановкой".

"Новое поколение, как было обещано, сегодня управляет страной, - подчеркнул Президент. - Действительно пришло к управлению страной, главным блоком (в Правительстве. - Прим.) новое поколение. Абсолютно новое. Это люди, которым чуть за 40, 50. Это то поколение, которое сегодня должно, получив опыт, научившись кое-чему у старшего поколения, двигать нашу страну вперед".

Конечно, во власти при этом остаются и представители более старшего поколения. "Ну так и должно быть. Потихоньку, потихоньку и мы отойдем", - заметил белорусский лидер.

Преемственность и ставка управленцев с большим опытом, наряду с обновлением кадров, имеет место и при формировании Правительства. Например, среди вице-премьеров в этом плане Александр Лукашенко выделил первого вице-премьера Николая Снопкова и вице-премьера Анатолия Сивака.

"Анатолий Александрович, вы совсем молодой человек. Вам придется еще побегать, и прилично. Может быть, и полегче какую-то надо было бы работу. Но пока у нас некем заменить вас. Нет специалиста в этой сфере (он курирует сферы транспорта, строительства и ЖКХ. - Прим.) сильнее, чем Сивак. Это искренне я вам говорю. Когда мне предложили несколько вариантов, я вижу, что вы будете значительно сильнее. Ну и вы понимаете, что нельзя обновить весь состав вице-премьеров. Поэтому Николай Геннадьевич и вы с очень серьезными нагрузками остаетесь в Правительстве, и я на вас очень-очень рассчитываю", - заявил Александр Лукашенко.

Тем не менее Президент указал на необходимость и для этих топ-чиновников думать о том, чтобы со временем подготовить себе смену. "Вся ваша беда в том, что вы неплохо выполняете свои функции и не подготовили себе замену, чтобы вас двигать дальше, - сказал Александр Лукашенко. - Вы не выжигайте вокруг себя поле или делайте так, чтобы оно не выжигалось. Растите достойных, толковых экономистов, людей".

Президент подчеркнул, что подготовить достойную смену важно для будущего страны. "Им надо будет взять страну и вести дальше. Ну а мы уже с внуками будем наблюдать, как вы будете дальше работать. Не волнуйтесь, не сегодня, а когда скажете, мы в сторону уйдем, а вам карты в руки", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко при назначении Премьер-министра и нового главы Нацбанка напомнил о задаче по ряду вопросов самостоятельно принимать решения на местах, а не вносить их на рассмотрение Главы государства.

"Часто вы мне вносите предложения о том, чтобы что-то строить без согласования, отвода и прочее. Я с этим согласен. Пускай губернаторы и мэр Минска принимают решения. Надо - посоветуются с Премьер-министром и примут решение. Ну зачем ко мне обращаться… Василий Николаевич (Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов. - Прим.), а мы проверим, какие решения принимаются, - сказал Президент. - Я это говорю еще и потому, что часто эти документы подписываю автоматически. Посмотрел, какие вносятся предложения, и подписал. Ну а зачем этот формализм? Пусть губернаторы принимают. Но земля, участки земельные - это святое. Это остается за Президентом. Вы понимаете, в чем вопрос".

Александр Лукашенко уверен, что такой подход будет способствовать тому, что "мы меньше будем разводить бюрократию".

Глава государства во время мероприятия обратился к вице-премьеру Юрию Шулейко, который курирует деятельность агропромышленного комплекса, и отметил особые для марта климатические условия, задавшись вопросом, как это повлияет на сроки и ход сельскохозяйственных работ. "Погода хорошая. Вроде, надо сеять. А с другой стороны… Может, рановато? Чтобы не замерзло. Все-таки, середина марта, - сказал Александр Лукашенко. - В Бресте 18-19 градусов. Что делать? Надо сеять".

На это профильный вице-премьер пояснил, что посевные работы в некоторых регионах уже начались в соответствии с ранее определенными и согласованными структурами посевов различных культур. Кроме того, по словам Юрия Шулейко, в этом году более динамичными темпами идет подготовка техники и заготовка минеральных удобрений. Во многих хозяйствах заблаговременно проведены работы по подготовке почвы для будущего весеннего сева. "Запахали 300 тыс. га земли дополнительно зимой. То есть сегодня работы на весну аграриям, кто был разворотливым, меньше", - заметил вице-премьер. Что касается зимовки крупного рогатого скота, то в этот раз она прошла нормально, в том числе благодаря отсутствию сильных морозов.

В качестве положительного факта в работе АПК был отмечен наметившийся с начала года рост объемов производства сельскохозяйственной продукции. В январе 2025 они увеличились на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

"К той базе, что у них есть, это неплохой рост", - заметил Президент.