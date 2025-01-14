Рассмотрение кадровых вопросов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 января рассмотрел кадровые вопросы.

Глава государства назначил:

Карповича Артура Борисовича Министром антимонопольного регулирования и торговли; Кийко Дмитрия Николаевича Министром по налогам и сборам; Богданова Алексея Игоревича Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане; Огородникова Александра Сергеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Узбекистане; Пиневича Дмитрия Леонидовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Азербайджане; Борчука Виталия Петровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Кубе и по совместительству в Доминикане и Никарагуа; Глаза Анатолия Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Турции; Ярошевича Юрия Григорьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Израиле; Назарука Игоря Васильевича постоянным полномочным представителем Беларуси при уставных и других органах СНГ.

Президент также дал согласие на назначение:

Утюпина Павла Владимировича заместителем Министра иностранных дел; Бурака Александра Андреевича первым заместителем Председателя Государственного комитета по стандартизации; Кисленко Ивана Андреевича заместителем Председателя Государственного комитета по стандартизации; Петруши Дмитрия Викторовича заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы строительства, ЖКХ); Скрундевского Александра Николаевича генеральным директором ОАО "Белресурсы - управляющая компания холдинга "Белресурсы".

Глава государства поинтересовался у Министра иностранных дел Максима Рыженкова причинами выбора кандидатур на должности послов. Как пояснил руководитель внешнеполитического ведомства, было принято решение укрепить важные направления для Беларуси наиболее подготовленными кадрами.

"Для них это назначение будет серьезным шагом вперед и возможностью проявить себя на самостоятельной работе за рубежом, - отметил министр. - Действительно, мне и в Турции, и в Израиле, и во всех странах СНГ, и на Кубе нужны очень грамотные, подготовленные специалисты".

По словам Максима Рыженкова, также подобраны кандидатуры на образовавшиеся вакантные места в системе МИД.

"По Министерству промышленности. У нас что, все там хорошо, что мы перспективных отправляем?" - спросил Александр Лукашенко уже у Главы Администрации Президента.

"На сегодняшний день Минпромом все задания выполняются, инвестиционные проекты реализуются. Было Ваше поручение, что кроме двух наших китов во внешней торговле - это Россия и Китай - мы должны укрепить отношения со странами СНГ. Из них выделяется большая тройка - Казахстан, Азербайджан и Узбекистан", - сказал Дмитрий Крутой.

Глава государства также поинтересовался у новоиспеченных дипломатов, как они видят свою работу в качестве руководителей дипмиссий.

"Ставлю перед собой задачу превысить экспорт белорусской продукции в $1 млрд. Наш товарооборот в 2021 году в целом превысил $1 млрд и сегодня составляет $1,1-1,2 млрд, но экспорт пока у нас завис на цифре $800-900 млн. Надо добавить в этом ключе", - ответил Алексей Богданов, который будет руководить посольством Беларуси в Казахстане.

"А за счет чего?" - уточнил Александр Лукашенко.

Алексей Богданов отметил необходимость развития совместных производств тракторов и комбайнов. Также, по его словам, активнее должны вести себя на казахстанском рынке МАЗ, "Могилевлифтмаш" и "Бобруйскагромаш".

"Будем этими вещами заниматься. Кроме того, нам необходимо увеличивать поставки белорусского продовольствия. Будем работать по увеличению поставок именно халяльной продукции, - заявил дипломат. - И, конечно, политика, культура, спорт - никто не отменял эту работу. Необходимо будет работать по всем направлениям".

Глава Администрации Президента добавил, что еще один резерв в отношениях с Казахстаном - это сотрудничество на межрегиональном уровне.

"Казахстан все купит у нас, если будет проходить по цене и качеству. Особенно качеству, - подчеркнул Александр Лукашенко. - За этот рынок борется не только Россия или Беларусь, но и Запад, Китайская Народная Республика. Поэтому путь наш только через регионы. Надо устанавливать отношения с конкретными людьми и руководителями на местах".

Подобную политику, обратил внимание Президент, необходимо проводить и в Узбекистане. "С Президентом Мирзиёевым у нас более чем хорошие отношения. Но надо с ними работать. Уверен, что там большое поле деятельности", - сказал белорусский лидер.

Тесные отношения у Беларуси также с Азербайджаном. Глава государства уверен, что новый посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич сможет внести свой вклад в развитие экономического сотрудничества. "Что касается Президента, любое предложение, исходящее от тебя, будет поддержано. Это большой друг нашего государства, у нас всегда с ним и с его отцом были добрые отношения", - заявил Александр Лукашенко.

"То же касается и других государств. Не знаю, как Ярошевичу будет работаться в Израиле, там непросто будет. Но если он найдет правильную дорогу, то с Израилем у нас также будут добрые отношения, - убежден Президент. - Там большинство людей, которые ценят и уважают Беларусь. И наших там предостаточно, которые в свое время уехали, их дети".

Отношения с Турцией, по словам Главы государства, пока не соответствуют имеющемуся потенциалу. "С Президентом Турции у нас был прямой диалог и договоренность: мы делаем это - он делает это, мы этот шаг - он этот шаг. Пока мы этих шагов не видим. Они не идут, потому что мы этим не занимаемся плотно. Поэтому надо будет уделить этому особое внимание, - поручил Александр Лукашенко. - И при встрече с Президентом Эрдоганом во время короткой церемонии вручения грамот (верительных грамот. - Прим.) надо прямо сказать, что мы очень ценим отношения с Турцией, для нас они очень важны, но мы ждем от них шагов, потому что мы сделали все, что обещали".

Говоря в целом о работе Министерства иностранных дел, Президент обратил внимание, что в этом году и во всей пятилетке главным требованием, как и для всех государственных служащих, станет исполнительская дисциплина и ответственность за принимаемые решения.

"Наводите порядок в МИДе. Железное требование, без всякой дури. Люди грамотные, умные, дипломатов неумных нет. Должны быть жесткие требования там, где нужно, и исполнительская дисциплина со стороны подчиненных. Это касается всех. Никакой размазни быть не должно ни в Администрации, ни в Правительстве, ни у вас. Выдержим этот тренд, будем работать в таком ключе, у нас все получится, - сказал белорусский лидер. - Дисциплинки у нас не хватает, особенно исполнительской. Отписаться, какую-то туфту прислать Президенту мимо Крутого. Он подмахнет - давай, Президент, там разбирайся".

В пример он привел работу по разработке инвестиционной программы. "Важнейший документ. Я его не подписал, как обычно вернул Правительству. Вы мне опять выкидываете, и три или четыре человека придут мне докладывать. Те, кто готовил эту программу. А где альтернативная точка зрения? Все ли мы там будем строить, туда ли мы деньги направим? Вот этого бездумного быть не должно, - потребовал Глава государства. - Поменьше мероприятий, поменьше дергать людей. Надо сосредоточиться на конкретных вопросах".

Александр Лукашенко напомнил, что главная задача внешнеполитического ведомства - развитие торгово-экономических отношений: "Есть торговый оборот - хорошо. Нет торговли - не работаете. Вот единственное к вам требование".

При назначении Артура Карповича Министром антимонопольного регулирования и торговли Президент заявил: "Министерство очень важное, потому что у нас идет выработка той формулы ценообразования, по которой мы будем работать. Надеюсь, очень долго. Опыта в мировой практике такого нет. Но хочу еще раз подчеркнуть, что это задача Правительства. Ни в коем случае не министерства. Поэтому, Дмитрий Николаевич (Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. - Прим.), ни в коем случае спихивать, как у нас это обычно бывает, на министерство эти вопросы нельзя. Это должно выработать Правительство. Надо привлечь из Администрации людей - направляйте. Надо с Министерства торговли, там хорошие специалисты, - берите. Работайте и вырабатывайте. В ближайшее время - Снопкова (первый вице-премьер Николай Снопков. - Прим.) предупреждал, он отвечает за это в Правительстве - должны быть внесены конкретные предложения".

"Ваша задача - изучить опыт советской торговли и сделать все, чтобы на прилавках был ассортиментный перечень товаров. Как специалист Вы понимаете, о чем я говорю. И цены ни в коем случае не скакали, особенно вверх. Это Вы должны видеть на объектах торговли - в магазинах. Не важно, какой собственности они - государственные или частные", - подчеркнул белорусский лидер, обращаясь к Артуру Карповичу.

Александр Лукашенко заметил, что "наши уже рыночники перебесились" в связи с заявлениями о том, что государство будет контролировать частные предприятия. "Мы будем частные предприятия (в торговле. - Прим.) контролировать и направлять их работу. Точно так, как промышленные. Поэтому здесь никаких колебаний быть не может. Они все государственные предприятия, поскольку расположены на территории нашего государства и обслуживают наше население", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко констатировал, что на торговлю всегда достаточно много жалоб, но должен быть тренд на снижение их количества, что в последнее время и происходит. "Жалоб как можно меньше должно быть, - ориентирует Глава государства. - В то же время я прекрасно понимаю, что такое цены в магазинах. Это цены на международных рынках, торговых площадках. Это цены в России, с которой мы торгуем. Вы лучше меня знаете, что там происходит. Я это все учитываю. Но мы должны сделать максимум к тому, чтобы у нас все-таки формула справедливости в ценообразовании присутствовала".

"Не должно быть так, что какие-то учредители, директора и начальники ходят с карманами, деньгами набитыми, а контролер-кассир или грузчик на складе влачат нищенское существование. Такого быть не должно. Должно быть справедливо. Поэтому действуйте! Вы - человек опытный, повидавший немало в жизни. Не ждите каких-то указаний. Если Вам кто-то мешает работать - говорите", - обратился Глава государства к новому министру.

"Что касается налоговой системы, по-моему, у нас более-менее стабильная налоговая система. Тем не менее, свежим взглядом посмотрите, что надо сделать, – сказал Президент, обращаясь к новому Министру по налогам и сборам Дмитрию Кийко. – Также вас ориентирую на то, чтобы вы не болели и не страдали излишними рыночными категориями. Нам нужна нормальная жизнь и нормальная работа предприятий. От налогообложения многое зависит, если не все порой. Поэтому посмотрите свежим взглядом, проанализируйте нашу налоговую систему. И напрямую внесите предложения и свои замечания, если нам надо где-то что-то сделать. Важнейшее направление работы", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко особо отметил, что налоговая система должна быть справедливой. "Не скажу, что у нас все справедливо. Посмотрите льготы, которыми мы обложили (в кавычках) многие предприятия, которые эти льготы не должны иметь. Да и на население. Тот, кто должен иметь поддержку и льготы, тот должен иметь. Кто нет, значит, нет. Должен работать, упираться и поддерживать государство. Нам это в это время очень нужно. По всем направлениям", - подчеркнул белорусский лидер.