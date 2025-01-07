Посещение храма Николая Чудотворца в Логойске

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Рождество посетил храм святителя Николая Чудотворца в Логойске.

Глава государства по традиции вместе с настоятелем храма протоиереем Владимиром зажег рождественскую свечу, пообщался с прихожанами и священниками.

"У нас в нашей Беларуси, независимой стране, установилась добрая традиция. Я уже говорил, что очень важно, если мы хотим быть государством, чтобы у нас были утвердившиеся, установившиеся и признанные всеми вами, нашими людьми, традиции. Одна из них - это праздники. Пасха, Новый год, День Победы, святой праздник Рождества. Это те праздники, которые наша непростая история не смогла стереть из нашей памяти. Я уверен, что эти праздники в наших сердцах навсегда", - сказал Президент.

Он поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова. "Мы его все ждали. Очень приятно. Когда после такого веселого, радостного Нового года мы входим в праздник Рождества Христова. Мы еще не успели отойти не от веселья, а от радости нашей. И вот еще радостный и счастливый праздник Рождества. Я хочу, чтобы он принес всем радость. Чтобы вы реже огорчались. И чтобы ваши детки вас никогда не огорчали", - пожелал Глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что, готовясь к посещению храма, записал себе несколько тезисов, которые хотел бы озвучить для всего белорусского народа и тех, кто это услышит, - сказать о главных деяниях на предстоящее время.

"Я уже не единожды говорил - будущий 2025-й год будет годом непростым. Не только потому, что вместе с Россией нас начали давить и душить со всех сторон. Пока те тактика и стратегия, которые мы определили, помогают нам не только удержаться на плаву, но и жить достойно", - заявил Президент.

"Скажем так, откровенно, что каждый живет так, как он хочет. Вот это я уже сегодня могу спокойно сказать. Потому что если ты хочешь жить лучше - в нашем государстве такие условия созданы. Хочешь лучше, Господь всегда намекал на это, надо просто больше трудиться. Не будешь трудиться, никогда лучше и даже хорошо жить не будешь", - отметил белорусский лидер.

"Поэтому мы преодолеем все сложности и трудности будущего года. Они связаны не только с давлением со стороны на наше государство. Этот год будет сложным еще и потому, что у наших друзей и соседей, с которыми мы торгуем (а торговля - это основа жизни любого государства), ситуация непростая. Вы это видите. Если бы было нормально у них, у нас бы было очень хорошо. Поэтому наступивший новый год будет непростым. Он будет тяжелым. Но мы его преодолеем", - уверен Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что различные трудности в стране преодолевали не единожды, включая пандемию, санкции. "Но когда мы едины, когда мы вместе, когда мы хотя бы смотрим в одну сторону одинаково, тогда у нас будет все хорошо, - сказал Президент. - Мы преодолеем все сложности и трудности. Мы научились их преодолевать, знаем, как преодолевать. Но сделать это можем только вместе".

"Хотел вас предупредить, что и внутри у нас проблем хватает. И вызовы появляются постоянно. Можно сказать каждый месяц. Последний вызов, вы его еще, наверное, не заметили, ну и слава богу (это моя работа, работа Правительства, органов власти), - это вынужденная миграция людей. Людей, бегущих от войны. Это люди разные. Россию она захлестнула. Нас Господь пожалел до сегодня", - сказал Глава государства.

"Но меня уже информируют, что начинают подтягиваться люди с Востока. Не только те, которые желают нам какой-то вражды и войны. Нет, подтягиваются люди, которые хотят жить, работать, зарабатывать и какую-то копейку посылать на родину, чтобы прокормить своих детей. Но вся беда в том, что эти люди далеки от тех дел, которые мы решаем. Они некомпетентны. Они профессионально не подготовлены. Это тоже не страшно. Главное, чтобы эти люди хотели работать и учиться. Наш народ может научить людей. Трудовые ресурсы нам нужны. Но неконтролируемая миграция - это беда", - заявил белорусский лидер.

"Еще раз подчеркиваю - к нам едут разные люди. А через нас сейчас огромный транзит на Запад, куда они стремятся. И нас все обвиняют в том, что мы способствуем этой миграции. Я тоже всегда был честен. Мы никого от мигрантов защищать не будем. Особенно тех, кто вводит против нас экономические санкции. Почему мы их должны защищать?" - добавил Александр Лукашенко.

Он также упомянул, что недавно Зеленский кричал: "Жыве Беларусь!". "Ну, жыве. Естественно, жыве. Он, правда, сказал, что скоро во всей Беларуси все будут эти лозунги произносить. Он как будто намекал, что скоро у нас будет, как в Украине. Я так подумал, услышав его. И думаю: "Не дай бог", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Главы государства, главный вызов - это экономика. "Будем вместе держаться, будем стремиться сделать, чтобы лучше жилось, - мы преодолеем и эти вызовы", - сказал белорусский лидер.

Он также подчеркнул важность сохранения мира: "Главное для нас, как сказал только что отец Владимир (настоятель храма в Логойске. - Прим.), адресуя это мне, чтобы было мирное правление. И тут - это моя задача - будет сделано все для того, чтобы в Беларуси сохранился мир. Будет мир - все остальное мы купим. Будем жить, может быть, не богато, но достойно. Как живем сейчас. Ни у кого ничего не просим. Мы живем на те деньги, средства и возможности, которые мы реализовываем в Беларуси. Поэтому для нас главное - сохранить мир. Не будет мира - ничего не надо".

В качестве примера того, что происходит, если нет мира, Александр Лукашенко привел ситуацию у соседей, где тысячами гибнут люди. "Нам это надо? Нам это не надо. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы сохранить мир", - заверил белорусский лидер.

"Мы будем реализовывать свою политику социально ориентированного государства. Многие могут поулыбаться, когда я говорю о народе, о людях. Но должен вам сказать: то, что делаем мы для людей в Беларуси, ни в одной стране не делается. Ни в одной! Самое главное - мы умеем слышать наших людей, слушать наших людей", - заявил Президент.

В качестве примера он рассказал, что скоро откроют последние несколько десятков артезианских скважин, которые будут способствовать обеспечению Минска водой из подземных источников. "Мы откопали 90 скважин для того, чтобы полностью Минск обеспечить чистой водой", - рассказал Александр Лукашенко. Он пояснил, что в общей сложности Минск потребляет более 400 тыс. куб.м воды в сутки и нужно было еще обеспечить водоснабжение из подземных источников в объеме 120-130 тыс. куб.м.

"Мы это для кого делаем? Для своего народа. Скажу откровенно: а могли бы и не делать", - отметил Президент. И многие страны берут воду из наземных источников.

"Но мы это сделали. Потому что я знаю, что это люди запомнят навсегда. И будут благодарны. Потому что воздух, вода, наше питание - это основа жизни. Не лекарства. А именно это. Воздух, вода - то, без чего люди жить не могут", - сказал Глава государства.

По его словам, все остальные города в Беларуси в этом плане больших проблем не имеют.

Еще один пример того, что делается для людей, - это дорожное строительство. "Люди всегда жалуются на дороги. В прошлом году мы просто штурмом, насколько возможно, брали эти высоты", - рассказал Президент.

"При нашем климате (вы видите: вчера - мороз, сегодня - оттепель) у нас проблем с дорогами хватает. Поэтому нужны огромные средства для того, чтобы хотя бы поддерживать дороги в нормальном состоянии. Тем не менее, мною поставлена задача - все районные центры, к примеру, Логойск, с агрогородками должны быть связаны дорогами с твердым покрытием. Мы должны, как бы ни было сложно в стране, в течение следующего года преодолеть это", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Поэтому социально ориентированное государство - это когда государство смотрит в сторону народа. Это не тот случай, когда государство за всех нас, за вас будет работать. Это не роль государства. У государства есть свои функции", - заметил Президент.

Он констатировал, что за годы руководства страной эти функции он значительно расширил: "Мы ввели для каждой деревеньки определенные стандарты, и они в большинстве своем исполняются. Но мы обратим на это серьезное внимание. Потому что первый год пятилетки качества - Год благоустройства. В деревне, не говоря про агрогородки, хоть один фонарь на улице должен гореть. Чтобы люди смело могли передвигаться по улице. Я жил в такой деревне и знаю, что это значит".

Вместе с тем Александр Лукашенко обеспокоен, что современная молодежь не так "пристегнута к труду", как более старшее поколение. "Вот мы все захваливаем нашу молодежь. Да, у нас неплохая молодежь. Она такая, какая она есть. Другой не будет. Но меня беспокоит то, что наша молодежь не так, как мы с вами, пристегнута к труду, - сказал Глава государства. - Поэтому перед вами в будущем будет стоять серьезный экзамен. Нам надо определить нормальную власть, нормального Президента, Правительство, которое будет указывать тот путь, по которому будет развиваться наша страна. Мы от этого никуда не денемся. В этом одно из направлений, суть смены поколений".

"Я не о том, что я завтра сбегу куда-нибудь. Пока есть здоровье, я буду с вами. В любой должности буду работать для того, чтобы сохранить то, что мы создали своими руками", - заверил Александр Лукашенко.

"Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что я надеюсь еще при новой власти, и вы тоже, пожить. Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить. Мои - не то, что это мой ребенок. Мои дети - вот эти (указывая на детей в церкви. - Прим.). Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть", - сказал Президент.

"Мы пережили тяжелые времена. Слава богу, что прошли это. Поумнели. И мы, и вы. И наши люди, наш народ, - подчеркнул белорусский лидер. - В общем наш народ хороший. Трудолюбивый. Мы сейчас подвергаемся и душевным, и психологическим атакам жестоким. Но народ-то держится. Приезжают к нам гости и завидуют: "Ой, у вас люди хорошие, гостеприимные, добрые, отзывчивые". Это почему? Потому что народ наш хороший. От корня. Они держатся".

"Будущее время, и особенно будущая пятилетка, - это смена поколения. И я, и многие со мной - мы же не вечные. Надо подготовить молодое поколение. Как молодое - следующее поколение. Наших детей, которые возьмут в руки Беларусь и будут ее беречь, ценить. Ну хотя бы так, как мы с вами - нынешнее поколение - оберегали ее и сделали эту страну суверенной и независимой. Впервые в истории. Поэтому смена поколений - это всегда болезненный процесс. Но я вам обещаю, что мы сделаем так, что никакой болезненности вы не заметите", - заверил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что в основе всего должна лежать справедливость. "Несправедливости быть не должно. Отсюда наше вмешательство в ценообразование. И это не регулирование цен, как некоторые говорят. Абсолютно нет. Мы не собираемся регулировать цены. Это сегодня невозможно в рыночной экономике. Это не те советские времена, когда на все устанавливались цены. Должна быть создана саморегулируемая система. Она не должна душить бизнес, производство, - заявил белорусский лидер. - Если крестьянин что-то производит, почему мы ему должны указывать, где и по какой цене он должен продавать продукцию. Пусть продает. Но он должен помнить, что это он произвел, а люди, которые с ним рядом, они это покупают. И они должны иметь возможность купить эту продукцию".

"То же самое с промышленными товарами. Мы можем производить сколько угодно тракторов, но наши сельхозпредприятия, фермеры не в состоянии будут их купить. Поэтому нужно создать такую саморегулируемую систему, которая будет способствовать установлению этой справедливости", - сказал Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что блага в стране создает народ, а потому народу необходимо отдать должное из заработанной прибыли. "А не набивать себе карманы. В этом принцип справедливости", - подчеркнул Глава государства.

"Если такой справедливости нет, мы придем к войне. В Украине начиналось не с майдана, все начиналось с несправедливости, когда появился огромный клан - олигархат, который удавил Украину. И так потихоньку этот олигархат привел страну к войне. Тот же Зеленский - он же не бедный человек. Поэтому у кого деньги в кармане огромные, не заработанные, они крепко жмут. И тогда ты уже не думаешь о государстве. Ты тогда будешь думать об этих деньгах. И там все президенты были такими. Поэтому все начинается с несправедливости", - заметил белорусский лидер.

"Хорошо работаешь, много работаешь - получай (заработанное. - Прим.). Никто у тебя не отберет. Но то, что заработано, должно оставаться в Беларуси. Это не должно вывозиться. Как говорят - вывоз капитала: деньги заработал, вывез за границу, там в банках разместил или какое-то предприятие открыл. Почему мы должны на кого-то работать? Поэтому все должно оставаться в Беларуси. Это принципиальные вопросы справедливости, на которые в ближайшее время будет обращено серьезное внимание", - заявил Александр Лукашенко.

Говоря о развитии Беларуси в условиях различных внешних вызовов, Глава государства отметил большое напряжение вокруг страны: "Везде что-то… Фермеры что-то ломают, навозом забрасывают Правительство, войны идут и прочее. Вооружаются. А этот маленький островок (не такой уж и маленький, как я считаю, но островок) - мирный. И вы знаете, им же (недоброжелателям за рубежом. - Прим.) жмет. Там жмет. Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну".

"Если нас втянут в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь нас и церковь учат. Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять. Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Нам надо выдержать это. Ни в коем случае нельзя шарахаться", - призвал белорусский лидер.

Протоиерей Владимир поблагодарил Главу государства за добрые слова: "От избытка сердца глаголят уста. Мы услышали, как Вы от всего сердца высказывали свою озабоченность, обеспокоенность и в то же самое время любовь к нам всем, к нашему белорусскому народу".

"Я люблю свой народ и в этом моя особенность. Извините за нескромность, это моя любовь к моим людям, которые стоят передо мной. 30 лет назад я поклялся, что я буду служить своему народу, и это делаю. Как бы мне сложно ни было, всякое бывало. Грубых ошибок мы не допустили, - сказал Глава государства. - Мы шли по тонкому льду. Но ни разу не проломили лед и не провалились в эту студеную воду. Это - главное наше достижение".

Настоятель храма также поблагодарил Президента за политику по поддержке многодетных семей.

"Я многодетный отец. У меня шестеро детей. Я хочу Вас поблагодарить", - сказал он.

"Вот молодец, вот кому надо говорить добрые слова. И дети хорошие. По моим данным, дети хорошие. Детей можно нарожать, но какие они будут - вот вопрос", - отметил Александр Лукашенко, намекая на важность воспитания.

"Это во многом заслуга не только моя, но и моей супруги, которая здесь присутствует", - заметил батюшка.

"Безусловно", - согласился Александр Лукашенко.

Протоиерей Владимир еще раз высказал слова благодарности: "Как многодетный отец, от всех многодетных отцов низкий поклон. За то, что Вы для нас делали, делаете и надеемся, что этот курс будет сохраняться".

"Обязательно", - пообещал белорусский лидер.

"Огромное Вам спасибо как многодетный отец многодетному отцу", - добавил священнослужитель.

Президенту во время посещения храма святителя Николая Чудотворца подарили икону Божией Матери "Знамение" Логойская.

Икону от лица прихожан Главе государства преподнес настоятель храма протоиерей Владимир. "Хочу пожелать, чтобы эта икона была залогом молитвенной близости Пресвятой Богородицы к Вам, к Вашему служению, как в этом юбилейном, 2025 году, так и на многая и благая лета", - сказал он.

В свою очередь Александр Лукашенко передал в дар храму икону Божией Матери "Смоленская", которая также известна на Руси с древнейших времен. Она представляет собой список с "Одигитрии Влахернской", написанной, по преданию, святым евангелистом и апостолом Лукой.

"Отцу Владимиру и вам. Если будет сложно, подойдите к этой иконе", - сказал Президент, вручая образ.