Доклад Министра здравоохранения Дмитрия Пиневича

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом Министра здравоохранения Беларуси Дмитрия Пиневича. Обсуждались текущее состояние дел в системе здравоохранения, производство отечественных вакцин и лекарств, кадровый вопрос, совершенствование материально-технической базы.

Однако отдельно стоит выделить тему обеспечения качественным и доступным лечением всех граждан страны, независимо от рангов и званий. Александр Лукашенко на примере конкретной истории одной женщины всех жестко предупредил и анонсировал внезапные проверки больниц. Тем не менее начал встречу Глава государства с похвалы системе здравоохранения.

В последние пару лет отечественные медицинские работники и врачи действительно прошли большой путь, на ходу приспосабливались и учились лечению новой для всего мира инфекции. Причем делали это не в условиях локдаунов и тотальных закрытий.

"За ковид, конечно, спасибо! Я уже не единожды возвращался к этому вопросу. Напомню: моя благодарность системе здравоохранения и врачам не за то, что лечили, а за то, что, не зная, как лечить, научились. Сегодня мы уже можем сказать, что никто в мире так не справился с этой проблемой, как это было сделано в Беларуси. И не только потому, что у нас система здравоохранения правильно сориентировалась. Мы это все знаем. Это еще раз говорит о том, что под контролем жестоким и давлением система здравоохранения работает", - подчеркнул белорусский лидер.

Сразу после прозвучавшей похвалы Александр Лукашенко окунул участников мероприятия (а это сам Дмитрий Пиневич и его два зама, профильный вице-премьер Игорь Петришенко и Председатель Совета Республики Наталья Кочанова) в реальные проблемы отрасли.

"Я вас хочу предупредить: в ближайшее время мною будет создана мобильная группа абсолютно независимых от вас людей, специалистов, которые проверят и систему здравоохранения, и выборочно неожиданно проверят больницы. И я вас пригласил здесь, заместителей ваших. Наталья Ивановна (Наталья Кочанова. - Прим.) у меня с тех времен отвечает за здравоохранение, я про вице-премьера не говорю… Пеняйте сами на себя. Вот так вот будем проверять эти больницы", - сказал белорусский лидер.

Глава государства в этой связи рассказал историю о женщине, которая изначально попала в больницу в Шкловском районе и находилась при смерти. Благодаря вмешательству Президента ее удалось спасти, и сейчас уже ее жизни ничего не угрожает. "В шкловской больнице я ее практически вытащил из морга. Сегодня она отключена от аппарата ИВЛ. Динамика, говорят, дай бог, чтобы так и дальше было, неплохая", - отметил Александр Лукашенко.

Президент потребовал, чтобы подобные недостатки в работе здравоохранения на местах были искоренены. "Встает вопрос, Дмитрий Леонидович, или немножко вас понесло в системе и вас как министра, и вы лечите только там, где надо лечить, или вы будете лечить людей так, как я от вас всегда требовал? Меня это очень настораживает", - поставил вопрос ребром Глава государства.

"Начальники, еще там кто-то… Вот тут вы лечите. А люди попроще где-то там в каких-то районных больницах… Ну есть там ФАП. Ходит фельдшер. Яйцо дадут, выпить сто грамм дадут, как в былые времена (я это наблюдал) - хорошо. Нет - ничего", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал подробности того, как в поле его внимания попала история уже упомянутой женщины. Президент в тот момент работал у себя в деревне на малой родине. "По дороге по деревне бежит мужик и кричит гвалтом, выговаривая мою фамилию, мое имя и отчество. - Посмотрите, что человек хочет. Подошли к нему. Письмо передает: Александр Григорьевич, спасите не то мою жену, не то женщину там... Неважно, человека. - Где, что? В шкловской больнице, как я сейчас говорю, практически в морге. Последние минуты живет. Естественно, я не мог не отреагировать. Посылаю туда своего врача. Приезжает: да, прогноз неутешительный, фактически умерла. Я говорю: занимайтесь! Перевезли в Могилев. Каждый фактически вечер мне докладывали состояние человека. Асоциального человека, но все равно человека, для меня это человек", - рассказал Александр Лукашенко.

Президент пояснил, что эта история его заинтересовала еще и потому, что он хотел проверить, как сработает вышестоящее учреждение. "Как вчера мне доложили (специально поинтересовался), отключена от ИВЛ. Целый букет был. И двусторонняя пневмония, и еще что-то. И не той водки выпила, как мужик этот мне сказал. Лечили - недолечили, домой забрали, не ту водку выпила, в критическом состоянии завезли в реанимацию", - рассказал подробности Александр Лукашенко.

В связи с этим Президент обратил внимание на состояние дел в районных больницах: "Я подумал, Шкловский район, я там бываю часто. Естественно, когда Президент посещает какое-то место, там и здравоохранение, работают с резервами и прочее... Если там так, то вот я неделю не сплю и думаю: а как же в других районных больницах?"

"Хочу вас всех предостеречь, что пощады вам не будет. И никакое лечение больших начальников вас не спасет. Понимайте меня, как хотите. Вот один в один, что я сказал, сегодня услышит вся страна. И не только страна. К нам прикованы взгляды многих государств. Миллионы людей это услышат. И, пожалуйста, сделайте соответствующие выводы. Спрятаться кому-то за спину кого-то или, как я часто говорю, под плинтус залезть не получится. Изображать активную деятельность, что мы великие, - нам это в стране не надо. У нас государство для народа. Так и народ надо лечить", - сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что в стране для этого все есть, чтобы всех лечить нормально и на нужном уровне. "И ковид - свидетельство тому, что у нас врачи хорошие, мы их хорошо готовим. Если где-то в вузах недорабатываем, то в лечебных учреждениях наставничество хорошо развито. Я не хочу делать глубоко и далеко идущие выводы из этого случая, но толкает к размышлению", - отметил Глава государства.

Сфера медицины - это не только лечение пациентов, но и важная составляющая безопасности страны в целом. И в этом плане, особенно с учетом нынешних реалий в мире, нужно быть готовыми ко всему.

"Недавно мы обсуждали вопросы безопасности нашей страны. Это очень важно и актуально. Задействованы все были, в том числе и здравоохранение. От медицинских аптечек до приведения в нормальное состояние лечебных учреждений. Подключаемся и к военным медикам, а военные к нам. Здесь должен быть очень интенсивный обмен, - сказал Президент. - Вы сами военный хирург (Дмитрий Пиневич. - Прим.), знаете, как это важно. Поэтому надо готовиться ко всему. Всякое может быть, и делить тут нечего. Поэтому какова здесь ситуация?"

Президент обратил внимание и на актуальную ныне тему респираторных инфекций, тем более что эти процессы протекают на фоне все еще циркулирующего ковида.

Еще один вопрос доклада - вакцины. "Спасибо китайскому народу и моему другу Си Цзиньпину, что не забывает, помогает. Но мы производим вакцины, мы создаем свою базу, чтобы уйти от импорта, то есть тема импортозамещения", - отметил Глава государства.

Отдельно Александр Лукашенко предложил обсудить тему лекарственного обеспечения. "Вроде, мы как-то с чужими субстанциями вышли на 50 и более процентов обеспечения нашими лекарствами. Остановились или есть движение?" - поинтересовался он.

Особое внимание Президент уделил вопросу развития материально-технической базы как в здравоохранении, так и образовании. В этом направлении уже немало сделано за прошедшие годы - построены и оснащены необходимые объекты. Теперь надо уделить приоритетное внимание зарплатам работников и прекратить возводить "дворцы", лишь точечно закончив модернизацию или строительство там, где осталось это сделать.

"Медицинское оборудование и развитие материально-технической базы. Наталья Ивановна (Кочанова. - Прим.), я вас попрошу, чтобы в правительстве этот вопрос - возьмите на контроль. Наверное, нам надо прекратить строить дворцы как в здравоохранении, так и в образовании", - сказал Президент.

По его словам, в сфере образования "нам очень нужно учителей поднимать". "Чтобы учитель был учителем. Во всех смыслах этого слова. Школ у нас хватает. В каждом микрорайоне новые школы мы не построим. В то время как в центре Минска пустуют старые. Ничего страшного. Маршруты продумаем и подъедем в школу. Тот, кто хочет учиться, тот найдет, как подъехать, - отметил белорусский лидер. - Поэтому вот здесь нам надо больше обратить внимание на зарплаты учителей".

Что касается зарплат медицинских работников, то в этом направлении по поручению Президента уже реализован ряд шагов. Например, так называемые ковидные надбавки переложили в стандартную заработную плату. "Этот путь правильный", - считает Глава государства.

Однако на этом останавливаться нельзя. "Надо материально поддержать тех, кто работает. У нас есть и нянечки, и средний медицинский персонал, медицинские сестры. У них тоже работ выше головы. И врачи. Надо поддерживать. Надо делать так, чтобы у нас не было никакого дефицита (кадрового. - Прим.)", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Что касается учреждений здравоохранения, то в Беларуси немного осталось мест, "где больницы вообще никакие", констатировал Глава государства. "Очень немного мест. Поэтому там мы должны закончить или модернизацию, или же строительство больниц", - сказал он.

В связке с предыдущим и кадровый вопрос. "Реальная ситуация с кадрами, что происходит?" - поинтересовался Президент.

Он отметил, что в последнее время значительно увеличился процент подготовки целевиков. "Движемся к тому, чтобы вообще набирать врачей таких, которые закончат, и мы будем знать, куда они поедут. Без всякого распределения. Они придут и будут знать уже, куда поедут, потому что у них есть договор. Надо готовить у себя врачей, которые будут работать на свою страну, на свою родину", - подчеркнул Александр Лукашенко.