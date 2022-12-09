Участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке

Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке

Уважаемые друзья!

Прежде всего традиционно хочу поблагодарить Президента Кыргызской Республики за радушный прием и высочайший уровень организации нашей встречи. Полагаю, сегодняшний разговор станет логичным продолжением состоявшегося диалога на площадках Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.

Мы видим, что примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Беларуси и России начинает затихать. Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий. Слова про энергетический и продовольственный кризисы уже звучат со всех трибун.

Не надо быть провидцем, чтобы предположить: скоро в отдельных странах к этим двум кризисам может добавиться и третий - политический. Симптомы налицо. Внутренние критические оценки, в первую очередь со стороны населения и бизнеса, в ряде западных государств слышны все громче. Заявления чуть ли не об экономическом коллапсе в наших странах сменились трезвыми суждениями обозревателей, аналитиков, отдельных политиков о том, что санкции ударили по самим инициаторам гораздо больше.

Конечно, мы реально смотрим на вещи и не ожидаем, что этот накат в ближайшем будущем (вот завтра) ослабнет. Мы уже в определенной степени в общем-то закалились. Самое главное - мы не допустили падения уровня благосостояния граждан.

Достигнуто это в том числе и благодаря нашим совместным мерам по противодействию внешнему давлению и обеспечению устойчивости национальных экономик ЕАЭС. Принятые в рамках Евразийского экономического союза решения позволили существенно снизить негативный эффект от санкционного давления и поддержать важные отрасли экономики.

Но останавливаться ни в коем случае нельзя. С учетом фундаментальных изменений в мире наряду с решением текущих задач нам надо уделить самое пристальное внимание стратегическим направлениям развития союза. В связи с этим хочу подчеркнуть архиважность дальнейшего углубления внутрисоюзной интеграции и необходимость международного позиционирования нашего союза.

Что касается стратегических задач, необходимо, во-первых, в кратчайшие сроки обеспечить реальный выход на реализацию совместных проектов по созданию современнейших производств. Фактически производств будущего. Это обязательный элемент нашего экономического суверенитета. Сегодня мы сделаем еще один шаг в данном направлении - рассматриваем вопрос о наделении органов союза полномочиями по финансовому содействию промышленной кооперации за счет средств бюджета ЕАЭС. Возможность субсидирования процентных ставок по кредитам позволит вывести финансирование конкретных промышленных проектов Евразийским банком развития на качественно новый уровень.

Второе. Необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему нашего союза. Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться в национальных валютах. Беларусь и Россия уже ушли в основных расчетах от доллара. Важно, чтобы и другие партнеры активно подключились к этому процессу.

Третье. На заседании Высшего совета в мае этого года мы договаривались предметно рассмотреть вопрос об устранении препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС.

Считаю, что у нас в принципе не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Это суть организации нашего союза. Это решит две главнейшие задачи: по обеспечению национальных рынков товарами критического импорта и координации действий при экспорте стратегически важных товаров, в первую очередь продовольствия.

Но сегодня реальность такова, что мы по-прежнему продолжаем бороться с последствиями решений, принимаемых в одностороннем порядке на национальном уровне: то лес вывезти на экспорт не можем, то международных автоперевозчиков не пропускаем. При этом поиск взаимоприемлемых решений по проблемным вопросам растягивается на долгие месяцы. Совещаний порой много - решений мало. Считаю, что комиссия должна максимально усилить работу в указанном направлении.

Четвертое. Нужно также уделить первостепенное внимание повышению международного авторитета и конкурентоспособности нашего союза. Последние события показали, что далеко не все согласны с дальнейшим существованием однополярного мира. Как следствие, растет роль таких интеграционных объединений, как ШОС, БРИКС. И наш союз - ЕАЭС - должен идти с ними в ногу. Более того, полагаю, настало время для проведения саммита стран - членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Эти страны разделяют наши подходы о необходимости уважения разных культур, взглядов, политических систем. Возможно, отдельные государства АСЕАН захотят принять участие в такой встрече.

Стержневыми пунктами повестки саммита могли бы стать вопросы экономического взаимодействия (например, формирование региональных торговых блоков, использование национальных валют), а также темы энергетики и безопасности.

Этот вопрос актуально звучит особенно в плане того, что в будущем году председательство берет на себя Российская Федерация. Думаю, что будет легче при председательстве России организовать подобное мероприятие.

Необходимо четко и последовательно заявлять о своем присутствии на карте мира и через дальнейшее расширение зон свободной торговли с теми государствами, которые в этом заинтересованы.

Сегодня мы принимаем решение о начале переговоров по заключению соглашения о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами. Для нашего союза это прежде всего знаковый политический шаг.

В то время как нас пытаются расколоть и изолировать, мы планомерно расширяем торговое сотрудничество с нашими партнерами. Уже на завершающем этапе переговоры о зонах свободной торговли с Ираном и Египтом. На подходе начало переговоров с Индонезией и Монголией. Заключение таких соглашений помимо экономических бонусов демонстрирует тщетность попыток коллективного Запада удушить нас санкциями.

Уважаемые коллеги!

Развитие евразийской экономической интеграции сопряжено с преодолением целого ряда трудностей и препятствий. Но тем отраднее отметить, что текущий год прошел весьма продуктивно. И большая заслуга в этом принадлежит всем нам.

Особую благодарность хочу выразить Садыру Нургожоевичу за качественно проделанную работу в рамках председательства в ЕАЭС. Я уже сказал по результатам узкого нашего заседания (заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. - Прим.) - мы как никогда предметно и глубоко обсудили повестку дня и очень актуальные вопросы, которые выносились на это узкое заседание. В этом большая заслуга нашего председателя.

Одновременно хочу пожелать успехов Владимиру Владимировичу Путину, принимающему сегодня эстафету председательства на следующий год. Мы все будем стараться в будущем году, чтобы большие шаги наш союз сделал к тем целям, которые мы перед собой поставили.

Благодарю вас за внимание.

На полях саммита ЕАЭС в Бишкеке Александр Лукашенко ответил на вопросы представителей СМИ.

Общаясь с журналистами, Президент прокомментировал заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель насчет мирных переговоров в Минске и заключенных несколько лет назад Минских соглашений по урегулированию ситуации в Украине.

Суть заявлений Меркель сводится к тому, что тогда Минские соглашения она рассматривала как возможность дать Киеву время нарастить силовой и военный ресурс.

"Должен вам сказать, я Владимиру Владимировичу (Путину. - Прим.) свою точку зрения насчет этого высказал. Если это так было бы, как она говорит, это отвратительно. Но это не так. И то, как есть на самом деле, это не просто отвратительно - это мерзко. Меркель… Я тоже этого не ожидал. И Президент России об этом сказал: он не ожидал такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко. Она хочет быть в тренде. Минские соглашения и позиция Меркель, как и других, в том числе и Порошенко, были тогда очень серьезны. Представляете, после минских заседаний весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг и подписали эти соглашения. Прекратилась война, перестали гибнуть люди. Все это позитивно оценивали", - сказал Президент.

Александр Лукашенко уверен, что не все так просто, как сейчас звучит в аналогичных заявлениях Ангелы Меркель и Петра Порошенко: "Сегодня на том фоне разговаривать о том, что они с Порошенко, этот Олланд (экс-президент Франции Франсуа Олланд. - Прим.), которого она за руку водила на моих глазах… Они, якобы, провели тайную операцию, обманули всех, прежде всего Россию, Путина, и всех в мире; дали паузу, возможность украинскую армию подготовить к этой войне… Если бы это было так, это слишком просто. Вот обманули, подготовились к войне и воюют сейчас. Ну, если этот так (это не так), чего тогда выть и стенать, что идет война? Вы к ней готовились".

Глава государства поделился информацией, что в 2021-2022 годах с Донбасса должна была начаться война против России. "Мы точно знаем (в ближайшее время, я Путину сказал, мы обнародуем эти факты), как они должны были после 2020 года - мятежа в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области с войсками НАТО (захватят у нас власть), начать войну против России с Донбасса", - заявил белорусский лидер.

По его словам, причиной должно было послужить то, что Россия захватила чужие территории. "Оттуда должна была начаться война в 2021-м, может 2022 году. Россия сработала на опережение. Поэтому не надо Россию упрекать в силу заявлений Порошенко, Меркель (бывшие руководители Украины и Германии. - Прим.). Лживых заявлений, что Россия начала войну, - сказал Александр Лукашенко. - Они - Меркель и Порошенко - хотят показать свою значимость. Что украинская армия, смотрите - воюет, сопротивляется одной из сильнейших армий мира потому, что "мы обманули тогда в Минске всех, и мир весь обманули, и Россию, и так далее". Мелко и мерзко. Не похоже на Меркель. Неправда, что они это делали для того, чтобы обмануть. Все было серьезно".

Президент Беларуси уверен, что в случае реализации Минских соглашений Украина была бы целостной и никакой бы войны не было. "Тогда можно было. Уже бы вот к этому времени, если бы пошли тем путем, что предлагал Путин, и договор был заключен, сегодня, кроме Крыма, Украина была бы целостной. Никакой бы войны не было", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что в то время передавал информацию, пожелания и требования от Президента России Владимира Путина тогдашнему руководителю Украины Петру Порошенко и наоборот. "Я как-то говорил, что Путин в последний раз передал Порошенко, что помогут то, что разрушено, восстановить. А разрушения были минимальные. Но они на это не пошли. Они готовились к войне. Но тогда так никто не думал, как сегодня говорят Меркель и Порошенко", - сказал Глава государства.

"Если обманывали и готовились к войне, это отвратительно. А то, что говорит сегодня Меркель, вторя Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко. - Прим.), - это мерзко. Это тренд. И они хотят в нем быть. Второе - Меркель не хочет, чтобы ее сегодня на фоне событий в Украине обвиняли: "Ну, ты там, ты же ездила с Олландом, представляла Европу, и ты толкала Украину не туда, куда надо!" Она начинает оправдываться. Еще раз подчеркиваю: мерзко и недостойно. Лучше сидела бы и не вылазила. Этим самым она перечеркнула все то, что она делала и для Германии, и для Европейского союза. А мы к ней относились серьезно. И Россия к ней относилась серьезно. Но, как видите, ошиблись. Она оказалась такой же мелкой, как сегодняшние все лидеры Европы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

На полях саммита ЕАЭС Глава белорусского государства рассказал журналистам, что никогда в беседе с Президентом России Владимиром Путиным не обсуждал вопросы конкретных территорий, в частности Херсона, Луганска, Донецка, Запорожья.

Президент подчеркнул, что на встречах с российским лидером речь всегда шла преимущественно о необходимости вести переговоры для прекращения конфликта в Украине: "Мы всегда говорили о договоре, о прекращении войны, о том, чтобы война эта прекратилась. Об этом мы в целом говорили всегда. Помните и мои высказывания, и его, что Зеленскому просто не дают это сделать".

"В этом контексте мы разговаривали. Но никогда не обсуждали конкретные территории: Херсон, Луганск, Донецк и так далее, кто кого должен освободить…" - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства уверен: если Президент Украины сейчас будет требовать от России уйти с территорий Херсона, Запорожья, Луганска, Донецка, это значит, что переговоров не будет. "Это предварительное условие, которое неприемлемо для России. На данном этапе, мне кажется, Россия вообще может не принять эти условия: уходите с Запорожья, Херсона и так далее. Нельзя такие требования выдвигать Российской Федерации. По многим причинам", - подчеркнул белорусский лидер.

"Если хотите мира - надо сесть за стол переговоров и там в тишине, спокойствии обсуждать все вопросы: кто что должен освободить - или Россия, или Украина. Если этих шагов нет, читай: они не хотят этих переговоров и разговоров", - сказал Александр Лукашенко.

Президент в интервью журналистам на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке рассказал, что главное в цене на российский газ и устраивает ли она Беларусь.

"Вопрос не в том, какие цены у нас. Вопрос, если уж мы пошли на глубокую кооперацию с Россией (как раз причина этому и бешенство в мире, и войны, и пандемия, и прочее), в том, чтобы при нашей теснейшей интеграции для субъектов хозяйствования были равные возможности", - заявил Глава государства.

Он привел пример с тепличным хозяйством, где очень большой удельный вес энергоресурсов в стоимости продукции: "Если вы получаете по 60 или 80 долларов, а мы на границе получаем 120 долларов, к примеру газ, ну какие здесь равные условия. Я не смогу товар свой продать у вас на рынке. А если и могу, то мне надо зарплаты урезать и прочее-прочее, чтобы конкурировать в цене".

"Поэтому главное - равные условия. Пусть газ будет и 1600 долларов, как в Европе, не дай бог, конечно. Но равно в России и Беларуси. Вот это для нас важный элемент. Ну, мы договоримся (по ценам на газ. - Прим.)", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что он и Президент России договорились в ближайшее время встретиться по экономическим проблемам. "Обсудить вопросы безопасности, но главное - экономические проблемы. Мы там будем обсуждать эту проблему по энергоносителям", - сказал он.

Президент отметил, что газовые и энергетические вопросы поднимались в том числе и на состоявшемся в Бишкеке саммите ЕАЭС. "Мы этот вопрос вторым или третьим в повестке рассматривали", - сказал он. Все стороны высказали свою позицию.

Александр Лукашенко напомнил, что в 2025 году партнеры в ЕАЭС должны выйти на эти единые энергетические рынки, в том числе по газу. "Ну и договорились, что мы будем спокойно идти, на большее не способны. И не только Россия, как оказывается, не готова к таким резким движениям, но практически все страны, которые сегодня добывают или покупают, к примеру, газ. Поэтому договорились, что в двустороннем формате (на данном этапе будут решать соответствующие вопросы. - Прим.). Договорились, поскольку с 2025 года рынок будет работать: давайте не будем друг друга тут терзать, а на двусторонней основе урегулируем этот вопрос. На узком составе (заседания Высшего Евразийского экономического совета. - Прим.) мы об этом договорились", - рассказал белорусский лидер.

Еще один вопрос Главе государства касался отказа от использования доллара в расчетах между странами, на что Президент заметил, что к этому решению подтолкнули обстоятельства и это был вынужденный шаг.

Однако каких-то проблем в связи с этим Александр Лукашенко не видит: "Когда нас вынудили, я сказал: "Ну и ничего, мы удовлетворены российским рублем".

Более того, Беларусь сама выступала инициатором перехода на российский рубль в расчетах за энергоресурсы, напомнил Президент. "Мы давно, если помните, России предлагали: "Давайте торговать за российский рубль" - "Нет, давайте за доллар" (отвечали Беларуси на это предложение. - Прим.). И мы вынуждены были этот доллар зарабатывать неизвестно где и потом платить за нефть, газ. Сегодня нас удовлетворяет состояние расчетов в российских рублях".