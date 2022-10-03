Рассмотрение кадровых вопросов

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 3 октября рассмотрел кадровые вопросы.

Глава государства назначил:

Рогожника Александра Николаевича - Министром промышленности,

Бартоша Сергея Ивановича - помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Гомельской области.

Президент также дал согласие на назначение:

Баценко Михаила Леонидовича - председателем Барановичского горисполкома,

Ярца Сергея Борисовича - председателем Жлобинского райисполкома,

Довгалева Сергея Николаевича - председателем Речицкого райисполкома,

Намоченко Ирины Михайловны - председателем Октябрьского райисполкома,

Таргонского Олега Викторовича - председателем Лоевского райисполкома,

Дылюка Сергея Викторовича - председателем Лельчицкого райисполкома,

Антоненко Владимира Петровича - председателем Наровлянского райисполкома,

Хелского Валерия Владимировича - председателем Гродненского райисполкома,

Студнева Александра Викторовича - председателем Могилевского горисполкома,

Киселя Игоря Николаевича - председателем Бобруйского горисполкома,

Кожемякина Андрея Викторовича - председателем Славгородского райисполкома,

Пристромской Ольги Васильевны - председателем Белыничского райисполкома,

Буйневича Андрея Сергеевича - генеральным директором ОАО "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ",

Маркова Владимира Ивановича - генеральным директором ОАО "Могилевхимволокно",

Швеца Олега Дмитриевича - Первым заместителем Министра архитектуры и строительства,

Шваюнова Александра Олеговича - заместителем Министра архитектуры и строительства,

Корбута Александра Николаевича - Первым заместителем Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды,

Приходько Ивана Федоровича - заместителем Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды,

Ефимова Александра Владимировича - заместителем Министра промышленности,

Козаредова Олега Владимировича - председателем правления ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк",

Жука Андрея Вацлавовича - заместителем председателя Гродненского облисполкома,

Дорожко Анатолия Андреевича - членом Гродненского облисполкома,

Фролова Юрия Николаевича - членом Минского горисполкома.

Принимая кадровые решения о назначении руководителей райисполкомов, Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская продукция крайне востребована на рынках России, Китая и других стран, поэтому местным органам власти надо подключаться, в полном объеме собрать и сохранить выращенный урожай.

"Вы люди опытные, знающие дело, знаете, куда идете. Если откровенно совсем говорить по поводу вашего будущего места работы - в основном это сельское хозяйство", - отметил глава государства. Он обратил внимание, что в этом году сложились очень благоприятные условия для экспорта продовольственной продукции: "Для сельского хозяйства, предприятий открылся необъятный рынок. Мы все можем продать в России, Китае". Более того, эти страны готовы купить и вдвое больше белорусской продукции - такие прогнозы главе государства давал вице-премьер Леонид Заяц, курирующий отрасль АПК. "Он говорит, в два раза можем еще увеличивать производство, и мы продадим это все по хорошим ценам. То есть открылся рынок и цены приличные. Поэтому по сельскому хозяйству у нас вообще не должно быть никаких проблем", - констатировал Александр Лукашенко.

"Сегодня очень серьезно и много мы работаем с Россией по всем направлениям, по импортозамещению. Оттуда ушли западные компании. Открылся необъятный рынок, - констатировал белорусский лидер. - Конечно, мы там одни не справимся дефицит этот заполнить. Мы вместе с россиянами в этом плане работаем. Но и наша продукция - промышленная, сельскохозяйственная и не только - очень востребована в Российской Федерации - от военно-промышленного комплекса до продуктов питания. Пожалуйста, включайтесь".

Александр Лукашенко рассказал, что Президент России Владимир Путин на переговорах постоянно говорит о том, что именно надо России и что может сделать Беларусь: "И добавляет: "Я же деньги плачу". Это же не бесплатно".

"Поэтому разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, - не принимаются, - подчеркнул белорусский лидер. - Забудьте об этом. Вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь, и готовиться к весеннему севу".

Особое внимание Глава государства обратил на необходимость качественно и в срок завершить уборочную кампанию, в частности по уборке картофеля, сахарной свеклы, кукурузы на зерно, льна.

"Мобилизуйте всех", - потребовал Глава государства. Он подчеркнул, что это касается не только работников агропромышленных предприятий. При необходимости можно и нужно привлекать к уборке урожая учащихся, убежден Александр Лукашенко. А то, как докладывают Президенту, в некоторых учреждениях образования запрещено привлекать школьников к подобным видам работ: "Большей дикости, Игорь Петрович, я представить не могу. Мы как-то пытаемся воспитать наших школьников, детей. На чем вы будете (воспитывать. - Прим.)? Болтовней? Болтовней не воспитаешь".

Президент подчеркнул, что опыт прежних лет, когда подростки и молодежь помогали сельхозпредприятиям убирать урожай, был положительным, это способствовало сплочению коллектива, приучало к труду. Более того, есть предприниматели, которые готовы платить приличные деньги за помощь в уборке урожая, обратил внимание Глава государства. "Если человек пойдет 5-6 часов поработает - и родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка. Мы все, и вы (я - точно) работали. Не работали, а вкалывали, и дай бог как. Поэтому мобилизовывайте студентов, рабочих, государственных служащих, прочих людей для того, чтобы помочь нам убрать это все. Потому что деньги приличные можем заработать. Не сейчас, так по весне".

В этой связи Александр Лукашенко напомнил о закладке продукции в стабилизационные фонды, чтобы до следующего урожая поддерживать ассортимент овощей в отечественной торговле и удерживать цены на картофель, свеклу, морковь и тому подобное, чтобы они не росли в геометрической прогрессии. "На импортные товары - это мы разберемся по ценам. Главное, чтобы наша аналогичная продукция контролировалась по ценообразованию", - сказал Президент.

"Дел еще много в этом году. Я попрошу очень серьезно подключиться к этому - достойно закончить сельскохозяйственный год", - добавил Глава государства.

Помимо разговора об общих задачах, стоящих перед всей местной вертикалью, Президент также обратился к руководителям отдельных райисполкомов лично, расспросил, как обстоят дела в регионе, как работают предприятия АПК, как идет освоение пахотных земель с учетом некоторого их перераспределения между хозяйствами.

Например, у Валерия Хелского, назначенного председателем Гродненского райисполкома, Александр Лукашенко интересовался ходом уборки: "Все убрал? И свеклы не осталось, и кукурузы на зерно?"

"Убираем свеклу, 40% по району убрали, - доложил глава района. - На зерно кукурузу убираем".

Назначенного председателем Могилевского горисполкома Александра Студнева Президент спросил: "Справишься?"

"Так точно, товарищ Президент", - без заминки ответил новый мэр Могилева.

"Смотри, давление на тебя будет неимоверное. Я не хочу предъявить претензии бывшему председателю горисполкома, но он уже долго там работает… На тебя очень большой расчет. Потому что долго-долго присматривались к людям, кого бы туда направить, и определились на твоей кандидатуре. Там надо добавлять, хотя немало сделано в Могилеве за последнее время. Но надо добавлять, догонять другие города, как Гомель, Витебск. Могилев в этом плане немножко отстает. Поэтому настраивайся сразу на такой темп приличный и подтягивай подчиненных за собой".

При назначении главой Славгородского района Андрея Кожемякина Александр Лукашенко обратил внимание, что регион этот непростой. В этой связи Президент напомнил, что необходимо проверить, как реализуются мероприятия программы развития юго-востока Могилевской области.

"Тебе достался интересный район, - сказал Глава государства новому председателю Белыничского райисполкома Ольге Пристромской. - Но, к сожалению, проблем там немало, особенно культура земледелия, брошенных земель немало. Поэтому я попрошу на это обратить серьезное внимание".

Принимая кадровые решения, Президент потребовал навести порядок в кадровой работе и на уровне облисполкомов принять правила перемещения рабочей силы.

"Никакого, конечно, крепостного права. Но любых перемещений руководителей, специалистов без вашего ведома быть не должно, - обратился Глава государства к председателям районных, городских исполкомов. - Только с разрешения предрайисполкома".

"А Вы с Правительством отвечаете за то, чтобы у них была база нормативная под это, - добавил Александр Лукашенко, адресуя этот посыл Главе Администрации Президента. - Было сказано облисполкомам: принять правила перемещения рабочей силы на заседаниях облисполкомов (общие принципы надо им передать)".

"То есть по вертикали надо навести порядок. Я еще раз повторяю: крепостного права быть не должно ни в коем случае. Но все это должно быть управляемо, - подчеркнул белорусский лидер. - Что это за "порядок" такой: мы готовим здесь аграриев, выпускаем сотнями, а у нас кадров не хватает в сельском хозяйстве?! Посмотрите, где они работают: где-то папа, где-то мама куда-то пристроили свое чадо, высшее образование получили, они в городе сидят, в ус не дуют, получают зарплату не меньше, чем специалист в колхозе, и еще посмеиваются. На тебя государство затратило огромные деньги, дало тебе образование - будь добр работать по специальности. Это касается всех - и учителя, и врача, и культурного работника".

Президент потребовал навести порядок в работе с кадрами и направить эту деятельность в нормальное русло: "Игорь Петрович (Сергеенко, Глава Администрации Президента. - Прим.), это Ваша зона ответственности. С Головченко (Премьер-министром Романом Головченко. - Прим.) до 1 января вместе с ними (руководителями местной вертикали. - Прим.) определитесь. Вот, что они скажут по кадрам, так должно и быть. Установить надо решением облисполкома эту систему. В этом плане надо действовать, и к 1 января (2023 года. - Прим.) навести идеальный порядок по всем направлениям".

"Приедете, мужики, на место, не надо никакого рвачества, не надо излишнего давления. Каждый ваш подчиненный должен иметь шанс, право на какую-то, как сейчас модно говорить, ошибку. Но не тотальную, серьезную ошибку. Должны работать и выполнять свои обязанности, - обратился Александр Лукашенко к назначенным руководителям местной вертикали. - Меньше смотрите наверх. Больше должно быть самостоятельности, потому что с вас ответственность будет неимоверная".

Однако для того, чтобы решать вопросы и нести за них ответственность, надо иметь права и полномочия, резонно заметил Президент. "Вы сегодня их получили - действуйте", - заявил он.

"Надо где-то в начале года (зима будет поспокойнее) собрать вертикаль власти у меня здесь и по всем-всем вопросам, приняв решения, обсудить их, - продолжил белорусский лидер. - Облисполкомы по кадрам, допустим, примут решение, они приедут, скажут: вот тут надо доработать, дайте нам эти и эти права, а эти заберите. Чтобы они могли иметь совершенно новый, другой стиль работы".

Как отметил Президент, традиционно главы местной вертикали занимаются преимущественно вопросами сельскохозяйственной тематики, они ответственны за своевременное и качественное проведение посевной, уборочной кампаний, эффективную работу предприятий АПК. В меньшей степени руководители районов заняты социальными вопросами (работой социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения), так как там по большому счету система выстроена и работает.

"Единственное, за что будет жесткий спрос и где вам надо напрягаться, - это тот один проект в районе, который вы должны осуществить, - подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь к председателям райисполкомов. - В каждом районе вы должны создать новое предприятие, новый объект. Примерно до 100 человек рабочих мест. Перспективное, хорошее предприятие, продукцию которого мы сможем продать на внешних рынках прежде всего, и на внутреннем. Вот за это, Игорь Петрович (Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. - Прим.)… У Вас на контроле, Правительство должно подключиться. Не дай бог будет провален этот проект. В будущем году посмотрим на председателей райисполкомов, какие проекты под вашим контролем они реализовали".

На должность Министра промышленности назначен гендиректор Минского моторного завода Александр Рогожник. Эта должность стала вакантной после того, как Петр Пархомчик пошел на повышение и стал вице-премьером.

"Петр Александрович, это Ваша сфера. Я Вас уже предупреждал не один раз, что ошибок у нас быть не должно, особенно с Министром промышленности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Как отметил Петр Пархомчик, кандидатура на эту должность подобрана хорошая. По его словам, Александр Рогожник имеет большой опыт работы. За годы его руководства проведена модернизация Минского моторного завода, предприятие вышло на высокий уровень инвестиционного развития. Кроме того, в коллективе сложился хороший микроклимат.

"Последние три года предприятие работает системно, наращивает объемы производства. Появились новые виды продукции, которые экспортируются за пределы Республики Беларусь", - рассказал вице-премьер.

"Там замена ему есть?" - уточнил Глава государства.

"Замену мы подготовили. Руководитель будет с другого предприятия. С хорошим опытом работы на Белорусском автомобильном заводе. Молодой, перспективный", - ответил Петр Пархомчик.

Александр Рогожник добавил, что у Минского моторного завода есть собственная стратегия развития. Предприятие стало самым крупным производителем двигателей на постсоветском пространстве. В этом году здесь будет произведено более 50 тыс. моторов. "Мы сегодня делаем двигателей столько, сколько три производителя в России. Самое главное, мы закрыли нижнюю линейку - все, что попало под санкции. Мы не остановили тракторный завод, "АМКОДОР" по этой малой линейке", - заявил он.

"Хорошо. Но импортозамещение будет для нас важно не только по двигателям. У нас же и коробки передач - мы все покупали. Как бы ни было сложно, если мы сейчас на нашем рынке, прежде всего постсоветском, российском, опередим конкурентов, мы будем, как промышленники говорят, в шоколаде", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Петр Пархомчик отметил, что Министерство промышленности ведет системную работу. "Вопрос импортозамещения - самый актуальный. Туда надо направлять силы и энергию", - сказал он.

"Александр должен понимать, что это место посложнее и пообъемнее, нежели управлять одним заводом. Если это так, как вы говорите, значит, вы там революцию совершили. Потому что у нас много было претензий к моторному заводу", - добавил Президент.

Заместитель Министра промышленности Андрей Буйневич теперь будет руководить "ИНТЕГРАЛОМ". Глава государства поинтересовался, подобраны ли кандидатуры на освободившуюся должность.

Как проинформировали Президента, на должность заместителя Министра промышленности планируется назначить генерального директора "АМКОДОРА" Александра Ефимова.

"Сам идешь? Или прогнали?" - поинтересовался Александр Лукашенко у Андрея Буйневича.

"Нет, осознанно иду сам", - сказал Андрей Буйневич.

"Производство специфическое…" - заметил Президент.

"Тема мне знакомая. Являюсь председателем наблюдательного совета данного общества. Плюс как заместитель министра курирую данную отрасль", - пояснил новый руководитель "ИНТЕГРАЛА".

Александр Лукашенко отметил, что сфера деятельности предприятия самая тяжелая и проблемная в стране, но крайне востребованная. "На последних переговорах Президент России сказал: "Мы готовы платить любые деньги за продукт микроэлектроники". Надо отдать должное, мы прилично подзагубили на постсоветском пространстве это направление. А без него нельзя. Без него не летают ни самолеты, ни ракеты, не работает высокоточное оружие. Ничего не работает. Слава богу, что мы сохранили это производство. Поэтому я не зря сказал, что надо разбираться в этом производстве глубоко, организовывать процесс. Там надо прорыв, капитальный прорыв", - подчеркнул белорусский лидер.

"В эту сферу и россияне, и мы будем инвестировать, потому что открывается глобальный рынок в нашей части: белорусско-российский, постсоветский. Да и купят, если будет продукция хорошая, везде. Но конкуренты при этом у нас бешеные. Слава богу, что они ушли с нашего рынка. Значит, мы будем востребованными. Поэтому с Россией вместе надо заниматься этим направлением. Несладко будет, поэтому разбирайся, вникай", - добавил Президент.

Появилось новое руководство и на "Могилевхимволокне". На должность генерального директора сюда согласован директор Завода горного воска Владимир Марков.

"Хотелось бы, что уже с сегодняшнего дня ты уже начал там добавлять. Не сказать, что мы его упустили. Просто надеялись излишне, что там нынешний или бывший - как его назвать - директор поправит дело. Но по разным причинам, в том числе объективным, не все получилось. Поэтому мы от тебя тоже ждем там… не революции, но очень серьезных сдвигов", - поставил задачу новому гендиректору Александр Лукашенко.

Президент поручил проревизировать на "Могилевхимволокне" намеченные проекты, при необходимости реализовать их в ускоренном порядке. "Химволокно" для Могилева - ты знаешь что. Это очень важное предприятие", - подчеркнул Глава государства.

Назначая Сергея Бартоша, который до настоящего времени работал в должности председателя Березовского райисполкома, помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Гомельской области, Александр Лукашенко отметил: "Предложений, наверное, было пять-шесть, но тебя выбрали на эту должность как опытного человека, который эти все ступеньки прошел. Но самое главное, твой опыт должен поспособствовать движению Гомеля вперед. Там работает бывший министр сельского хозяйства. Ему надо хорошая поддержка в твоем лице в качестве помощника Президента. И с кадрами там непросто, а ты инспектор - тебе придется контролировать подбор кадров и потом наведение порядка, дисциплину".

"Эта текучка, шалтай-болтай - хочу работаю, хочу - нет, заявление бросил, прошел в коммерческую структуру трудоустроился - этому надо положить конец. Должен быть железный порядок. Не крепостное право, но порядок должен быть", - подчеркнул Президент.