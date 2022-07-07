Рассмотрение кадровых вопросов

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 7 июля рассмотрел кадровые вопросы.

Глава государства назначил:

Гурского Василия Леонидовича - главным ученым секретарем Национальной академии наук;

Жигарева Тимофея Петровича - заместителем Председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь;

Боровикова Владимира Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике и Республике Мьянма по совместительству.

Президент также дал согласие на назначение:

Федорова Ивана Ивановича - председателем Лиозненского райисполкома;

Кохана Александра Васильевича - председателем Петриковского райисполкома;

Карпенко Сергея Вячеславовича - председателем Брагинского райисполкома;

Пьявко Николая Николаевича - председателем Житковичского райисполкома;

Чарковского Сергея Сергеевича - председателем Новогрудского райисполкома;

Атрушкевича Андрея Михайловича - председателем Пуховичского райисполкома;

Новицкого Владимира Михайловича - председателем Червенского райисполкома;

Книги Владимира Валентиновича - председателем Глусского райисполкома;

Носко Валерия Евгеньевича - председателем Краснопольского райисполкома;

Хайновского Дмитрия Викторовича - председателем Климовичского райисполкома;

Тимошевича Геннадия Владимировича - генеральным директором государственного внешнеторгового унитарного предприятия "Белспецвнештехника";

Балигатова Николая Васильевича - директором ОАО "АГАТ-системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления";

Столяровой Татьяны Григорьевны - заместителем Председателя Государственного комитета по науке и технологиям;

Счастного Николая Борисовича - директором Департамента государственных знаков Министерства финансов.

Принимая кадровые решения о согласовании на должности новых руководителей районных исполнительных комитетов, Президент напомнил: "Обстановка непростая, но не критическая. Самое главное, что все в наших руках. Хочу вам напомнить о том, что впереди голод, как все кричат. Наверное. Будет непросто, в мире будет непросто".

В зоне ответственности руководителей районов традиционно находится сельское хозяйство. Президент акцентировал внимание на том, чтобы эта отрасль была под постоянным контролем и тех, кто назначен сегодня: "Сделайте все для того, чтобы в этом году организованно провести уборочную кампанию, собрать хороший урожай, сделать хорошие запасы". В этой связи Глава государства напомнил о необходимости обеспечения запасов продовольственной продукции, их закладки в стабилизационные фонды в достаточных объемах и хорошего качества. "Уборочная кампания, стабилизационные фонды - вопросы очень важные", - еще раз обратил внимание белорусский лидер.

"Посмотрите, как сохранить выращенный хлеб, чтобы и зарослей не было, потому что дождь хороший прошел, сейчас пойдет расти сорняк. Надо сделать все необходимое для того, чтобы сохранить урожай, - добавил Глава государства. - Надо думать о тактике уборочной кампании. Уберите все до зернышка. Но не надо забывать, что у нас кроме колосовых зерновых достаточно других культур, которые надо убрать: сахарная свекла, лен, картофель, кукуруза (большие объемы). Все способствует тому, чтобы был хороший урожай по всем культурам. Нам нужно накормить свой народ и получить хорошие деньги от продажи продовольствия".

В числе приоритетных задач, которые Александр Лукашенко поставил перед главами райисполкомов, также обеспечение занятости населения и создание рабочих мест. Особое внимание, по словам Президента, нужно уделить решению проблемы тунеядства - когда есть работа, но отдельные личности трудиться не хотят. "По отношению к безработным действуйте так, как вы примете решение на исполкоме районного совета. Они все должны быть заняты. Ибо потом мы будем тратить огромные деньги для того, чтобы заставить не просто работать, а в чувство привести. Правоохранительные органы будут тратить (на это. - Прим.) огромные деньги. И посмотрите, основные тяжелые преступления совершаются в нетрезвом состоянии в основном безработными. Обратите на это внимание. Создайте им рабочие места, если их нет (хотя я уверен, что сейчас рабочих мест достаточно в любом районе), и заставьте каждого работать", - поставил задачу Глава государства. Он также пообещал проверить, как в районах выполняется его требование создать хотя бы по одному дополнительному предприятию, где будут заняты высвободившиеся в регионе люди.

Вместе с тем Глава государства предостерег новых руководителей райисполкомов от перегибов в кадровой работе, ориентировал их на внимательное отношение к работникам: "Не спешите с кадрами, аккуратненько, не надо ломать через колено".

"Клоню вас к тому, что дисциплина, исполнительская и технологическая, порядок в ваших районах должны соблюдаться неукоснительно, - подчеркнул Президент. - Впереди у нас с вами непростой экзамен, но выдержать мы его можем только при высокой организации дела. На это я вас нацеливаю".

При согласовании руководителей на предприятия в системе военно-промышленного комплекса Президент поручил разработать надежные средства связи для военных.

На должность генерального директора государственного внешнеторгового унитарного предприятия "Белспецвнештехника" был согласован руководитель Белорусской национальной перестраховочной организации Геннадий Тимошевич. Директором ОАО "Агат - системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" станет руководитель компании "Агат - электромеханический завод" Николай Балигатов.

Глава государства подробно поинтересовался у нового директора работой холдинга, в том числе в условиях санкций. Особое внимание Президент обратил на необходимость разработки надежных средств связи. "С учетом Украины. Там проблем - море. И, как оказалось, связь", - пояснил он.

Как проинформировал Президента Николай Балигатов, разработанные на предприятии средства позволяют налаживать устойчивую связь, которой не страшны помехи.

"То есть здесь схвачено все, и можно надеяться, что никакие помехи связи нам не помешают?" - уточнил Александр Лукашенко.

"Мы уверены в том, что управление, живучесть войск будет обеспечена нашими техническими средствами", - заявил новый руководитель холдинга.

"Но вы, пожалуйста, тысячу раз проверьте это все, попытайтесь их подавить, разбить, раздавить чем угодно. Чтобы проверить, надежны ли они. Это уроки украинской операции. Американцы и другие поставляют системы радиоэлектронной борьбы и очень эффективно работали против средств связи, которые использовали россияне. Поэтому нам надо очень серьезное внимание на это обратить, - подчеркнул глава государства. - И уже и американцы, и все западники-специалисты говорят, что РЭБ (радиоэлектронная борьба) в ходе любой операции незаменимая вещь. То есть вопрос номер один, так ставится эта проблема по РЭБ".

Николай Балигатов доложил Президенту о работе предприятий холдинга, результатах социально-экономического развития и выполнении показателей бизнес-плана. "У нас нет ни двухдневок, ни трехдневок, ни сокращенного рабочего дня. Все идет планово и стабильно. Работаем ритмично. Продукция наша сегодня востребована", - отметил он.

Новый гендиректор "Белспецвнештехники" Геннадий Тимошевич рассказал о планах нарастить экспорт на традиционные рынки. В условиях санкций, по его словам, некоторые контрагенты опасаются работать с предприятием напрямую, поэтому будут задействованы компании-партнеры для "натурализации продукта" и выстраивания логистических схем.

"Вы прекрасно знаете, в какой ситуации мы находимся. Мир не без добрых людей. Тот, кто шевелится, даже не заметил эти санкции. Но если вы чувствуете, что где-то надо пошевелиться, значит, надо шевелиться. Надо находить в мире новых партнеров, надо находить выход из создавшейся ситуации. Но самое главное для нас - производить свое. Производить, замещать то, что мы покупали", - подчеркнул Александр Лукашенко.