Представление Юрия Назарова в должности Управляющего делами Президента

Глава государства Александр Лукашенко 22 августа представил в должности Управляющего делами Президента Юрия Назарова.

Александр Лукашенко отметил, что Юрий Назаров в этой сфере человек не новый: в 2010-2013 годах он работал в должности заместителя Управляющего делами Президента.

"У меня с ним состоялся ни один разговор до назначения, и мы договорились, что, пока я буду в командировке, он ознакомится с нынешним состоянием дел, если нужно, познакомится с кадрами отдельными, с которыми он не знаком еще. Так и поступили, - рассказал Президент. - Управление делами - структура особая в органах государственной власти Беларуси. Здесь также решаются вопросы общегосударственного значения, и должность Управляюшего делами в кадровом реестре расположена в верхней строчке как высшее должностное лицо. Это значит, что, кроме тех функций, в его компетенцию входит все - все те задачи надо решать, которые решаются на территории Беларуси".

Александр Лукашенко на представлении в должности Управляющего делами Президента Юрия Назарова актуализировал стоящие перед этим органом задачи.

Александр Лукашенко напомнил, что Управление делами Президента, являясь республиканским органом государственного управления, имеет разветвленную многоотраслевую производственную базу, в которую входит около 70 организаций с численностью более 27 тыс. человек. "Я называю эти цифры для тех, кто думает, что управляющий делами и управление созданы исключительно для того, чтобы вертеться вокруг Президента. Ничего подобного", - подчеркнул Глава государства.

В структуру Управления делами Президента, в частности, входит Республиканский клинический медицинский центр - высокотехнологичное учреждение с новейшим современным оборудованием и квалифицированными, хорошо подготовленными кадрами.

"Медперсонал центра способен выполнять сложнейшие кардиологические, ортопедические и другие операции. Задача Управления делами - содействовать развитию материально-технической базы центра, а также расширению экспорта медицинских услуг", - поручил Президент.

В состав Управления делами также входят несколько санаториев, расположенных в красивейших местах Беларуси и уникальных климатических регионах на побережье Черного моря. "Это совершенные санаторно-оздоровительные учреждения, которые предоставляют медуслуги на самом высоком уровне. Там отдыхают, лечатся не только граждане Беларуси, но и иностранцы. В связи с востребованностью и заполняемостью санаториев подумайте, как их можно модернизировать, чтобы принять больше отдыхающих и соответственно заработать", - обозначил еще одну задачу перед новым управляющим Глава государства.

Наряду с оздоровлением Управление делами предлагает туристический отдых в национальных парках и Березинском биосферном заповеднике. По мнению Президента, необходимо уделить больше внимания рекламе имеющихся предложений для семейного и туристического отдыха.

Глава государства отметил, что Управление делами предлагает туристический отдых в национальных парках и Березинском биосферном заповеднике. По мнению Президента, необходимо уделить больше внимания рекламе имеющихся предложений для семейного и туристического отдыха.

"С учетом того, что такой отдых пользуется значительным спросом, подумайте над расширением спектра предоставляемых услуг экологического и познавательного туризма. В последнее посещение Беловежской пущи мы с губернатором Брестской области обсудили расширение таких услуг в Беловежской пуще. Надо отдать должное, Шулейко готов прилично вложиться туда, инвестировать, чтобы эти услуги расширять. Встретьтесь и обсудите с ним конкретно, что надо делать, и начнем делать прямо сейчас", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства особо отметил результаты работы Департамента по гуманитарной деятельности: "Сформирована единая система учета поступления и распределения гуманитарной помощи, созданы условия для ее предоставления широкому кругу нуждающихся".

Александр Лукашенко считает, что в Беларуси необходимо создать единый национальный фонд под патронатом Президента.

"Знаю, что многие фонды и фондики из Беларуси ушли, некоторых мы просто убрали, потому что вы знаете, чем они занимались: на иностранные деньги совершали перевороты. Пытались совершить. Поэтому мы, когда изучили работу этих фондов, вынуждены были от них отказаться", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что ранее поручал Управделами создать единый национальный фонд, который бы работал под патронатом Президента. "Те искренние, честные люди, которые хотят благотворительностью у нас заниматься, с удовольствием придут в этот фонд, потому что будут понимать, что ни одна копейка из него влево-вправо не уйдет, а будет использована на благородные цели", - заявил Александр Лукашенко.

В целом результаты работы организаций, входящих в систему Управления делами, по итогам первого полугодия Президент назвал неплохими: чистой прибыли заработано более Br100 млн.

"Надеюсь, что такая положительная динамика сохранится. Вместе с тем имеются отдельные вопросы, которым вам потребуется уделить особое внимание", - заметил Александр Лукашенко.

В первую очередь, отметил он, необходимо поддерживать эффективность работы каждой сельскохозяйственной организации. Для этого надо обеспечить животноводство кормами собственного производства в полном объеме, подчеркнул Глава государства. "Вы же понимаете, что это позволит снизить издержки и не зависеть от конъюнктуры рынка зерна", - пояснил Президент.

Сегодня в стране актуальным вопросом является уборочная кампания. Александр Лукашенко рассчитывает, что текущий год в Управлении делами будет закончен с темпом роста продукции сельского хозяйства не менее, чем планируется в республике, - 104%. "Республика имеет все шансы, чтобы на этот уровень выйти", - убежден Глава государства.

По его мнению, надо распространить опыт работы мехотряда в ОАО "Александрийское" на другие хозяйства. "Кормов лишних не бывает. Обеспечив себя в полном объеме, вы сможете излишки продавать", - добавил Президент.

"Как мне докладывают, ряд организаций управления закончили первое полугодие с убытками: "Белхудожкерамика", "Слуцкие пояса", "Гостиница Планета", "Мебель Интерьер Центр". Такого по итогам года быть не должно. Реально не должно быть. Неэффективную работу надо устранить в кратчайшие сроки. Никаких убыточных организаций быть не должно", - потребовал Александр Лукашенко.

Объемы экспорта на предприятиях, входящих в структуру Управления делами Президента, сохранены почти на уровне прошлого года. Недобрали чуть более 1%. "Мне известны причины: это битум в Украину, экспорт пиломатериалов в страны Европейского союза. Надо активизироваться. Диверсификация поставок такой продукции - злободневный вопрос. Хорошо, что практически все выпадающие объемы перекрыты за счет экспорта продовольствия. Однако этого не хватило", - констатировал Глава государства.

Он поручил искать рынки в Южноазиатском регионе и других направлениях: "Не ждите, предлагайте. Вы знаете по промышленности, как в этом направлении работать".

Управление делами Президента реализует крупные проекты по возведению жилья, строит и модернизирует действующие производства. Такой подход Глава государства считает правильным: "Я буду это направление поддерживать".

При этом он подчеркнул, что работы по возведению жилых домов, предусмотренных к вводу в текущем году, промышленных объектов на предприятиях "Молочный гостинец", "Барановичская птицефабрика", в Национальном парке "Припятский" должны быть завершены без срывов.

"Каждый день простоя - это дополнительные затраты и упущенные выгоды", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Пристального внимания Управления делами требуют и вопросы технического переоснащения организаций объединения "Белхудожпромыслы", отметил Глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что после развала СССР эти организации были обречены, поскольку оказались брошены. Им было принято решение сохранить коллективы, чтобы народные промыслы не исчезли. "Это уникальные люди. Они должны научить не только своих детей, но и тех, кто этому захочет учиться, - сказал он. - Поэтому я пытался сохранить предприятия "Белхудожпромыслов". Если нужно их где-то подтянуть (они много не просят) на более высокий уровень, надо их поддержать. Нельзя потерять эту школу".

Президент подчеркнул, что им не просто так ставится задача по возрождению и сохранению художественных традиций. "Данные производства с точки зрения истории, самобытности, человеческого мастерства являются уникальными, - пояснил он. - Однако в современных условиях сохранить производство изделий народных художественных промыслов в первозданном виде недостаточно. Необходимо его модернизировать, проводить постоянную работу по освоению новой востребованной продукции. Опыт и традиции должны быть переданы нашим детям".

Александр Лукашенко также потребовал обратить пристальное внимание на рациональное использование государственного имущества, которое находится в распоряжении Управления делами Президента. "Все ли задействовано в хозяйственном обороте? Нужно, чтобы каждый метр приносил пользу людям", - подчеркнул Глава государства.

"И о кадрах. В Управлении делами должны работать высококвалифицированные профессионалы своего дела, преданные нашей стране, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Кто не согласен, не может работать в Управлении делами Президента - надо тихонько уйти и работать на другой работе. В противном случае такое же отношение и с нашей стороны будет к тем, кто предает. Предателей нигде не любят".

Глава государства выразил уверенность, что Юрий Назаров как человек, обладающий огромным опытом государственной деятельности, организует работу Управления делами на достойном уровне. "Ваши организации должны стать примером в трудовой исполнительской дисциплине, а также образцом порядка на производстве и закрепленных территориях, - подчеркнул белорусский лидер. - От меня и от всех вас давайте пожелаем вашему руководителю, Юрию Викторовичу, успеха на этом пути".

В свою очередь Юрий Назаров поблагодарил за оказанное ему доверие при назначении на высокую, ответственную должность. Он отметил, что хорошо знаком со многими работниками Управления делами со времен своей деятельности в качестве заместителя управляющего, поэтому "нет необходимости куда-то вникать, в чем-то разбираться". Вместе с тем он признал, что некоторое время потребуется для большего вовлечения в тематику сельского хозяйства, тем более что это важная сфера деятельности для Управления делами, в ведении которого находится около 70 тыс. га пашни. В этой связи Юрий Назаров уже пообщался с руководителем агропромышленного комплекса Управделами. "Хозяйственник он крепкий, думаю, мы сработаемся", - охарактеризовал его Управляющий делами Президента. В качестве примера деятельности он привел работу национального парка "Нарочанский", который, несмотря на расположение на севере Минской области, дает хороший результат по сельскому хозяйству и довольно высокую урожайность.

"Я уверен, что коллектив вполне работоспособный. Я знаю Ваши требования к руководителям предприятий и уверяю, что мы выполним любые поставленные перед нами задачи", - заявил, обращаясь к Президенту, Юрий Назаров.