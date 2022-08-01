Рассмотрение кадровых вопросов

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 1 августа рассмотрел кадровые вопросы.

Глава государства назначил:

Крутого Дмитрия Николаевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации и по совместительству Полномочным представителем Республики Беларусь при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специальным представителем Республики Беларусь по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности;

Ермоловича Максима Леонидовича - Заместителем Главы Администрации Президента Республики Беларусь;

Кулика Александра Антоновича - Министром лесного хозяйства;

Боровикова Владимира Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Таиланд по совместительству.

Президент также дал согласие на назначение:

Романовского Юрия Яцентовича - ректором УО "Полоцкий государственный университет";

Дороховича Александра Викентьевича - Первым заместителем Министра спорта и туризма;

Шевцовой Татьяны Николаевны - управляющим делами Минского облисполкома;

Алешкевича Максима Николаевича - членом Минского облисполкома.

Глава государства отметил, что Максим Ермолович, который до настоящего времени работал в должности посла Беларуси в Великобритании и по совместительству в Ирландии, а также на посту постоянного представителя при Международной морской организации, в силу своего профессионального опыта хорошо знает работу Правительства и Администрации Президента.

"Опытный, грамотный, современный человек. И понюхавший, что такое Запад. Я это хорошо знаю (может быть, и он того не знает, что я знаю), но человек нормальный, профессиональный, пробелорусский. Убежденный и понимающий, что надо делать в Беларуси, увидев одну из передовых стран мира - и то, что там плохо, и то, что хорошо в Великобритании. Естественно, много хорошего, особенно с точки зрения экономики. Политика нам английская абсолютно не нужна. Мы не собираемся ее копировать. Это, наверное, он тоже освоил. А вот экономика, финансовая сфера - это очень важно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Что касается посольства в России. Нет абсолютно никакой необходимости вам высказывать какие-то напутствия: Вы хорошо знаете, что это за посольство. Работая в Администрации Президента, все идеи Президента относительно России Вы должны были (я надеюсь, так и есть) впитать в себя. Вы знаете, что это основное наше направление в экономическом плане. Что касается политики, тут и разговоров нет - это родное, дружественное нам государство. И Вы должны по такой идеологии представлять нашу страну в Российской Федерации, - подчеркнул Александр Лукашенко, назначая Дмитрия Крутого послом Беларуси в России. - Вы знаете, что там делать. Будьте постоянно на связи. В силу обстоятельств и той политики, которая проводится у нас между двумя государствами, наших отношений Вы постоянно будете в центре внимания".

Посольство Беларуси в России Глава государства назвал вторым правительством. Ведь эта страна - главный экономический партнер. "Поэтому в разговоре с Президентом России… Ему, конечно, подготовили справку, кто такой Крутой, но не буду Вам говорить, что я ему сказал, но главное, что этот человек очень перспективный. И от Вас все зависит: Ваша жизнь, Ваша судьба да и во многом ситуация в Республике Беларусь. Посмотрите на посольство, надо выстроить систему. Хотя не думаю, что у Семашко там кто-то забалует. Как бы мы к нему ни относились с его крутым характером и прочее, это человек системный, опытнейший. Поэтому, думаю, что там с посольством все в порядке. Но ситуацию в самом аппарате посольства надо выстраивать таким образом, какие задачи там придется решать", - отметил Президент.

"Главный вопрос - это экономика. Это вопрос номер один. Будет экономика - будет все остальное. При этом хочу заметить: суверенитет и независимость Беларуси (о чем так много говорят и подкидывают нам эти идеи с Запада, что мы чуть ли не теряем суверенитет и независимость нашей страны, сотрудничая с Россией), хочу прямо сказать вам как будущему представителю не только Президента нашей страны в России, - вещи постоянные. Это даже не обсуждается", - подчеркнул Президент.

Глава государства в очередной отметил, что Беларусь и Россия могут выстроить теснейший союз, при этом сохранив свои суверенитет и независимость. "Мы достаточно умные люди. И в России Президент абсолютно вменяемый и понимающий, в каком направлении мы должны двигаться. Поэтому, сохраняя независимость России и Беларуси, мы сможем выстроить такой союз, которому могут позавидовать и федеральные, и конфедеративные государства, и, может, даже унитарные государства", - заявил Александр Лукашенко.

По совместительству Дмитрий Крутой также будет являться полномочным представителем Республики Беларусь при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специальным представителем Республики Беларусь по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности.

Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко объяснил, почему остановил свой выбор на кандидатуре Александра Кулика в качестве Министра лесного хозяйства: "Могу сказать: "С возвращением". Но это не значит, что конспирология здесь какая-то есть. Я понимаю, что Вы не во всем были согласны с прежним Министром лесного хозяйства. Но это не значит, что все плохо было в лесу (в отрасли лесного хозяйства. - Прим.). Было и много хорошего".

"С детства, особенно те, кто ближе был к природе, я в том числе, мы хорошо знаем, что такое лес, - продолжил белорусский лидер. - Но, тем не менее, контролировать ситуацию, управлять ею нужно. Учитывая все Ваши перипетии в жизни, я очень надеюсь, Александр Антонович, что Вы не подведете. Мой выбор несколько неординарный, казалось бы: работал первым заместителем министра, потом плюнул на все, махнул, пошел в самый низ, в лесхоз. Хороший лесхоз, что тут скажешь. Да и Вы человек профессиональный, как о Вас многие отзываются, многие знают. Ошибки прежнего руководства и недопустимые поступки, которые совершил министр (естественно, не один же он там работал), они всем известны (прежний Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа в мае этого года был освобожден от своей должности в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе. - Прим.). Я думаю, Вы из этого сделаете соответствующие выводы".

Принимая решение о назначении Юрия Романовского новым ректором Полоцкого государственного университета, Глава государства обозначил главные задачи для руководителя вуза: "Вам придется поработать в университете и продолжить те добрые дела, которые бывший ректор начал. Думаю, у Вас это получится", - сказал Президент.

Говоря про кандидатуру нового ректора, Глава государства отметил, что его позитивно характеризовала Ирина Китурко - ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, в котором Юрий Романовский работал первым проректором. "Я не думаю, что ректор Гродненского университета дал Вам рекомендацию - избавился от Вас. Думаю, что это не так, - сказал Александр Лукашенко. - Она человек тоже надежный, понимает, что делает. Мы уважаем людей, которые Вас рекомендовали, они несут за это ответственность. Очень надеюсь, что у Вас в Полоцке получится. Будут какие-то вопросы - обращайтесь, будем помогать, поддерживать. Ну и Вы посмотрите по сторонам, Вам полезно с запада на восток фактически, в колыбель нашей государственности попасть".

Глава государства отметил, что многие добрые, полезные новации привносились в другие регионы именно из Гродно. По мнению Президента, так произойдет и в этот раз: "Думаю, это получится и у Вас. Словом, в этом плане мы всегда будем Вас поддерживать. Будьте человеком государственным, настоящим белорусом. Это от вас требуется - чтобы вы крепким, настоящим были патриотом и воспитывали так же молодое поколение, потому что это будущее нашей страны, нынешние студенты. И от того, какие они будут, зависит судьба и позиция нашей страны на международной арене".

Александр Лукашенко упомянул, что прежний руководитель вуза Олег Романов покинул свой пост и был избран председателем республиканского общественного объединения "Белая Русь". "Вы знаете, что бывший ректор, спасибо ему, согласился и он избран руководителем, будем прямо говорить, крупнейшей нашей партии фактически (мы называем ее "общественная организация", "объединение", но это объединение действует фактически организованно, структурно, не нарушая закон, как партия)", - сказал Президент.

Глава государства обратил внимание, что постоянно звучат предложения о преобразовании некоторых общественных объединений, в том числе и "Белой Руси", в партийную организацию. "Я постоянно не то чтобы сдерживаю их (это их право), а предупреждаю, что здесь спешка абсолютно ни к чему. К этому надо созреть, прийти в спокойном ритме, step by step. Они соглашаются со мной", - отметил белорусский лидер.

"Наверное, после принятия закона о партийном строительстве (речь идет, скорее всего, про закон о политических партиях, который планируется к рассмотрению в Палате представителей. - Прим.) встанет такой вопрос. Я не буду этому препятствовать. Мы будем развивать все общественные организации, которые занимают патриотическую, с точки зрения государства, позицию, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Если ты за суверенитет, независимость, за свою страну, за Беларусь - все, ты человек государственный, настоящий белорус, мы эту позицию будем поддерживать. Должны быть разные точки зрения и прочее-прочее, но все должно быть на пользу государству, конструктивно".