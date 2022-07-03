Церемония возложения цветов и венков в мемориальном комплексе "Курган Славы"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июля принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь.

Глава государства возложил венок в мемориальном комплексе "Курган Славы" и выступил с обращением к соотечественникам.

Выступление Президента Беларуси на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе "Курган Славы"

Уважаемые соотечественники и гости нашей страны!

Прежде всего хочу поздравить вас с Днем Независимости - днем освобождения столицы нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков.

Эта судьбоносная в истории белорусского народа дата навсегда вписана в календарь главных государственных праздников.

Третьего июля мы традиционно обращаемся к истории Великой Отечественной войны: вспоминаем героев, которые ценой своей жизни подарили нам свободу, рассказываем о подвигах дедов и отцов детям и внукам, приходим с ними к местам боевой славы и скорбной памяти.

Этот ежегодный ритуал - самое малое, что мы можем сделать во имя славы тех, благодаря кому живем, создаем семьи, растим детей.

Сегодня мы с вами собрались у одного из самых известных монументов, возведенных в честь воинов Красной армии. В честь наших героев, которые 78 лет назад освобождали Беларусь от фашизма.

Этот величественный курган, как страж исторической памяти, показывает нам тот легендарный рубеж, откуда началось наступление советских войск, окончательно уничтоживших основные силы немецкой группы армий "Центр" и освободивших нашу столицу.

Здесь же замкнулось кольцо Минского котла, в который попали более 100 тысяч гитлеровцев. Большая часть из них осталась лежать в белорусской земле.

Так победно завершился первый этап знаменитой операции "Багратион", блестяще проведенной талантливыми полководцами, командующими фронтами Константином Рокоссовским, Иваном Баграмяном, Георгием Захаровым, Иваном Черняховским. Белорусы должны помнить эти имена.

Наши деды и отцы победили, но через всю жизнь пронесли боль потерь своих боевых товарищей, которые бесстрашно шли на смерть за нашу свободу и за нашу общую победу.

Честь и слава всем павшим в боях за освобождение нашей Родины!

В память о героях объявляется минута молчания.

/Минута молчания/

Дорогие друзья!

Сегодня здесь, на месте судьбоносных сражений, мы вспоминаем все битвы, из которых сложилась Великая Победа.

Вымпелами "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны", которые вы видите перед собой, отмечены 27 населенных пунктов Беларуси.

И это далеко не все известные нам адреса мужества. Мы продолжим эту работу по увековечиванию памяти о подвигах и героях Великой Отечественной войны.

Пришло время молодежи принимать эстафету у старших поколений и поддерживать Вечный огонь этой памяти. Поддерживать ради мира на нашей земле.

Сегодня здесь много молодых людей, в том числе юных белорусов и россиян, которые прибыли в Минск на Поезде Памяти. Это очень важно, чтобы вы общались, дружили, берегли честь и славу поколения победителей вместе.

Потому что легко не будет. Наши недруги давно живут идеей стереть и нам всем очень важно в этой ситуации сохранить эту память о Великой Победе, не дать ее стереть из нашей памяти.

Переступив через все нравственные принципы и моральные преграды, они сегодня не только отрицают Хатынь, Бабий Яр и блокаду Ленинграда - они готовы предать забвению трагедию своих народов, вычеркнув из истории Бухенвальд, Освенцим, Майданек.

Что мы можем этому противопоставить? Только правду, суровую и жестокую правду истории. И бороться за эту правду.

Никому из нас - ни белорусам, ни россиянам, ни украинцам - война не нужна.

Но и возродить нацизм как оружие коллективного Запада, направленное против славянского мира, мы не можем позволить.

И пусть наш Курган Славы будет свидетелем и хранителем этого торжественного обещания.

Дорогие друзья!

Я только что сказал и очень приветствую вот эту инициативу наших парламентариев - "Поезда Памяти". Мы как никогда действительно должны быть вместе. Нас сегодня упрекают в том, что мы единственная страна в мире поддерживаем Россию в ее борьбе против нацизма. За то, что она выставила барьер против надругательства над россиянами и русским человеком. Мы поддерживали и будем поддерживать Россию. И эти требования смешны, грустны и печальны.

Россия - это братское нам государство. Это самое близкое государство в мире, где живут наши братья, родные братья. И наша трагедия белорусов только в том, что сегодня столкнулись два братских народа - россияне и украинцы. Это наша трагедия. Мы всегда говорим, что правда сильнее. И правда сегодня на стороне братской России.

Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. А сколько стран по ту сторону? Почти полсотни, которые фактически воюют против России в Украине. Что-то не складывается баланс. И вообще те, кто нас упрекают, вы что не знали, что у нас теснейший союз с Российской Федерацией? С государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое государство - Союзное государство. Где в союзе два независимых народа. Мы идем, как по тонкому льду, и этот опыт впервые в мире. Мы должны показать другим этот пример. И что они не знали, что у нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка вооруженных сил. Фактически единая армия. Вы же это все знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией.

Наше участие в спецоперации мною определено давно. В первый день начала этой операции, когда я сказал, вспомните: мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку. И мы заняли оборону от Брестской крепости по южные границы для того, чтобы не допустить этого удара в спину россиянам со стороны натовских войск. Они нам этого простить не могут. И для нас сегодня это оказалось важнейшим направлением. Вы знаете о принятых решениях блока НАТО об увеличении численности вооруженных сил в Восточной Европе в десять раз. Зачем в мирное время? Для того, чтобы воевать. И нам надо выстоять. И мы будем делать все для того, чтобы выстоять и победить, чтобы этот седовласый курган всегда видел наше единство и понимал, что память мы не предаем.

С праздником вас, дорогие друзья!

Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!

Мира, только мира и процветания нашим народам.

Все будет нормально.

Благодарю вас.

После церемонии возложения цветов и венков Александр Лукашенко пообщался с участниками патриотической молодежной акции "Поезд Памяти".

Одна из участниц акции спросила, какие достижения за годы независимости он считает самими яркими, которыми гордится. "Задала самый главный вопрос в жизни любого Президента. Это вопрос номер один. И если кто-то из политиков будет говорить, что он не думает об этом, это неправда", - отметил Александр Лукашенко.

"Самое главное, что мы сделали вместе, не только я, - мы впервые в истории построили суверенное и независимое государство. Такого никогда не было. Поэтому исторический момент. И я этим горжусь. Это самое главное. А все остальное, как я говорю, мы купим", - заявил Глава государства.

В свою очередь одна из представительниц Российской Федерации, которая также участвовала в акции, предложила следующий год в Беларуси и России совместно объявить Годом исторической памяти. "Наш проект и Год исторической памяти в Беларуси показали, что среди молодежи очень много патриотов и есть живой интерес к истории. Мы не хотим терять такой опыт и поэтому предлагаем Вам вместе с Вашим российским коллегой Владимиром Путиным обсудить идею объявления будущего года Годом исторической памяти", - сказала она.

Александр Лукашенко не исключил, что это возможно. "Если вы не хотите этот опыт потерять, вы его не потеряете. Это уже счастье. Идея очень хорошая. Обещаю, в ближайшее время мы обсудим эту идею, - сказал он. - Если только в России не принято решение по будущему году (у них тоже такой опыт - объявлять очередной год под какую-то идею), то, думаю, что это будет принято. Потому что публично озвученное вами - это уже шаг к тому, что это будет принято. То есть мы уже не отвертимся, нам деваться некуда. Спасибо за это предложение".

Еще одна инициатива - от участника акции из Беларуси - дополнить ансамбль Кургана Славы аллеей памятных знаков с капсулами земли и описанием подвигов городов, награжденных вымпелами за мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны. "Очень логично. Разумное предложение. Думаю, что над ним стоит подумать. Думаю, что такое предложение можно будет принять. Мы подумаем несколько дней и обязательно в этом году примем соответствующее решение. Хорошее предложение", - ответил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко поблагодарил участников акции из Беларуси и России. "Молодцы, что откликнулись. Будьте вместе. Это важно, - сказал он. - Ребята, спасибо вам большое. Вы действительно молодцы. И я рад, что спустя много лет (больше 30 лет) наконец-то россияне и белорусы вместе. Вот так вот. Это небольшое количество, но это лучшие, которые проехали в этом поезде. И это символично. Это пример всем другим".

В подарок Главе государства вручили фотоальбом и символ "Поезда Памяти".

В праздничный день возле мемориального комплекса развернулась большая праздничная площадка, где каждый участник торжества мог найти занятие по душе. Большая экспозиция вооружения и техники, в том числе военных лет, угощения, продукция народных промыслов, песни и танцы, спортивные мероприятия и многое другое.