Совещание об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране

Защита законных прав и интересов граждан Беларуси стала одной из главных тем совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране.

Наряду с основной темой совещания, пользуясь случаем, Глава государства обратился и к ряду других актуальных вопросов - от содержания и ремонта дорог до работы индивидуальных предпринимателей. Он также поручил более активно популяризировать и демонстрировать достижения белорусских ученых, на что есть запрос в обществе с учетом большого интереса к выставке "Беларусь интеллектуальная".

"Тема сегодняшнего разговора - преступность, динамика преступности в стране. Особое внимание прошу обратить на преступления террористической направленности. Для нас это сейчас очень важно. И если вообще подвести черту под теми вопросами, которые связаны с преступностью и преступлениями, вопрос глубокий - защита законных прав и интересов наших людей. Это главное, - обозначил Александр Лукашенко главную тему для обсуждения. - Мы мало внимания обращаем в последнее время на эту проблему. Но она существует. Пусть это по сравнению с другими государствами, даже самыми демократичными в мире, капля в море. Но, тем не менее, об этом нельзя забывать".

"В связи с этим я хотел бы сегодня обсудить с вами, как быть с теми, кто еще вчера выступал против государства (мы все помним 2020 год), покинул страну (кто-то в местах не столь отдаленных), а сегодня раскаялся, но боится вернуться обратно или же обращается ко мне с просьбой о помиловании. Я чувствую, что у отдельной части нашего общества появился запрос на данную тему. Я поручал Администрации с участием общественности проработать данный вопрос и предложить механизм его решения", - напомнил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пояснил, почему поручал проработать соответствующую тему с участием общественности: "Я выполняю свои обязанности согласно Конституции нашей страны. Как управлял страной, так и управляю. Что касается силовиков, согласитесь, что они свою роль в 2020 году сыграли. Они тогда не подвели в целом. В целом они выполняли четко поставленные перед ними задачи. Каждую минуту я был в теме, отдавал соответствующие распоряжения, и силовые подразделения не оступились, не отступили и нигде по большому счету не провалились. Конечно, я сегодня учитываю их мнение. Для меня очень важно мнение моих ребят, которые служат сегодня в спецподразделениях. Военные люди, которых мы привлекали для того, чтобы навести порядок. Внутренние наши войска - ребята стояли тут насмерть. Конечно, я безмерно их уважаю, отдаю должное и учитываю их мнение".

Наряду с этим Президент отметил, что судьба военных и госслужащих, с одной стороны, - жестко реагировать, защищая страну и правопорядок, но в то же время не исходить из личного, а, следуя государственным интересам, где-то отступить, сделать шаг навстречу, если это нужно.

"Я уже в храме говорил: нам не надо создавать дополнительные какие-то точки напряжения в нашем обществе. Поэтому поручал Администрации с участием общественности данный вопрос проработать и предложить механизм возможного решения (речь о возвращении на родину тех, кто уехал за рубеж после событий в Беларуси 2020 года. - Прим.). Те, кто готов жить в мире, созидать для блага своей страны, не должны быть отвергнуты обществом. Это аксиома. Это не я придумал. И если мы люди мудрые и власть имеет признаки мудрости, она должна в таком ключе и действовать. Нам нужно не закрываться от тех, кто оступился, осознал это, а сделать шаг навстречу", - сказал Александр Лукашенко.

"Но только тем, кто вернется или из мест не столь отдаленных, или из-за границы и будут, как у нас принято говорить, "ябатьками" еще большими, чем те, кто сегодня нас окружает. А такие есть", - отметил белорусский лидер.

Он констатировал, что враги будут всячески препятствовать возвращению домой этих людей: "Мы это видим. Для беглых, торгующих интересами народа, простые люди всегда будут тараном для борьбы против государства и постоянным источником личного финансового благополучия".

"Вы, наверное, заметили в СМИ, когда я заявил о том, что мы готовы разговаривать с теми, кто осознал свою вину и готов жить на родине, вы видели, как захлебнулись эти все Telegram-каналы, чаты и прочие: "Ах, тут хватают силовики тех, кто попытались приехать, сажают, чуть ли не убивают!" Абсолютная чушь. Никто никого не хватает. Но почему они так себя ведут? Потому что им деньги если и дают - "тихушкам", "лахушкам", то только учитывая, что у них там пара тысяч людей, которые бежали вместе с ними. И Запад прекрасно понимает, что этих людей в перспективе этот самый Запад может использовать против нашей страны. А руководят, якобы, этими двумя или полутора тысячами беглых "тихушки" и "лахушки". В штаб идут какие-то деньги. Как мы точно знаем, до этих несчастных полутора тысяч доходят, может быть, цент-два. Все остальное оседает в карманах в штабах, офисах", - сказал Александр Лукашенко.

"Каждый, кто стал на путь исправления и хочет загладить свою вину, должен иметь шанс на понимание и снисхождение. Это касается только тех, кто заслуживает этого прощения. Ну а кто сознательно преступил черту закона, поставил под угрозу человеческие жизни, при поддержке западных спецслужб продолжает деструктивную деятельность против нашей страны, будет отвечать перед законом. Закон мы привели в соответствие и достаточно ужесточили. Тем более что отдельные из тех, кто туда побежали (кушать-то хочется), ужесточили позицию и теперь ставку делают на применение силы и создание незаконных военизированных формирований. В таком случае обратной дороги нет и не будет", - заявил Президент.

В этой связи Александр Лукашенко упомянул о "калиновцах" в Украине и формируемых в Литве и Польше хоругвях. "Официальные власти от них пытаются дистанцироваться. Мы это прекрасно видим. Мы четко понимаем и знаем, - сказал Президент. - Их на фронт отправляют: "Идите на фронт, тренируйтесь. Натренируетесь - поедете в Беларусь свергать власть. Устроите там шабаш, войнушку". Недавно на фронте попали под обстрел. Немало погибло, но калеками ведь сколько осталось. Кому они сегодня нужны? Никому. Президент Зеленский их на коляске по хоккейной площадке катать не будет (на злобу - парень воевал за свою землю, оторвало ногу. И вторую чуть не потерял, если бы не наши врачи). Но это их выбор. Они должны знать, что с ними будем разбираться по законам военного времени".

Глава государства подчеркнут, что предстоит серьезная работа, чтобы во всем разобраться. "Огулом никто ничего не должен делать. Ибо мы потеряем своих сторонников и законно потеряем. Мы это должны учитывать", - акцентировал внимание Президент.

"Те, кто осознал, кто раскаялся, публичное заявление (сделал. - Прим.). Это обязательно. А затем вместе с людьми, общественностью - журналистами, блогерами, кто был на передовой, - мы будем решать, что с ними сделать. Но шаг навстречу надо делать, - уверен Александр Лукашенко. - Надо четко определить, кто действительно пересмотрел свои взгляды и хочет спокойно жить, учиться и работать, а кто нет. Но надо помнить, что не исключено, что некоторые из них могут воспользоваться нашими шагами навстречу, чтобы нанести определенный ущерб. Также и в интересах спецслужб зарубежных государств, особенно наших соседей по периметру, которые ведут себя подло (хуже, чем другие государства, подальше находящиеся от наших границ). Поэтому наша задача - исключительно индивидуальный подход к каждому и справедливость в принятии решений".

Если бы белорусы не выстояли в 2020 году, в стране сейчас было бы хуже, чем в Украине, уверен Президент.

"Некоторые притаились. Кто-то притаился, кто-то себя проявляет - мы очень жестко работаем. Прошел 2020 год. Плохо, что у нас так складывается ситуация вокруг страны. Особенно с нашей Украиной. Но это же для нас урок. Для всех десяти миллионов и гостей, которые у нас здесь бывают, это урок. Уже все поняли: если бы мы не выстояли в 2020 году - мы знаем, что было бы. Было бы хуже, чем в Украине. Украина богатая. Богаче нас. Было бы здесь хуже. Я не хочу, чтобы мне или вам кланялись за это и нас благодарили, но всем понятно, во имя чего и благодаря кому выстояли. И если уже после этого кто-то вылазит из-под плинтуса, как таракан, и начинает опять или продолжает это свое гадкое дело, воюя против народа и против власти… Если кто-то, не дай бог… Но открыто они сейчас побаиваются некоторые. Слушайте, как с ними сегодня поступать?" - задал риторический вопрос Президент.

"Конечно, мы жестко на это реагируем. Мы никогда не допустим этого шатания 2020 года. Там, конечно, и пандемия, и другие вопросы, предвыборные, выборные, на это влияли, но это не оправдание. Нам надо сплотиться сейчас, чтобы выжить, чтобы, не дай бог, здесь не летали ракеты и не бросали на нас бомбы", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Запад не отказался от своих планов касательно Беларуси, в Украине продолжают готовить боевиков и экстремистов. "Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать. Нам по периметру хватает вопросов - и в воздушном пространстве, и на земле, зеленая граница. У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это. А еще внутри нам кто-то будет создавать? Поэтому реакция на вот эту внутреннюю не оппозицию, а экстремистов - вылезли из-под плинтуса, не вылезли - будет жесткая. И пусть не обижаются: мы предупреждали", - подчеркнул белорусский лидер.

Говоря о выставке научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная", Глава государства подчеркнул, что интерес к выставке со стороны посетителей был очень велик, поступали просьбы продлить ее работу, что и было сделано по поручению Президента. "Это никуда негодно, что мы на три дня выставку выставили и остановились. Потоком пошли просьбы, в том числе из регионов, - продлите эту выставку "Беларусь интеллектуальная" для того, чтобы организовать и пропустить через нее особенно нашу молодежь. Они все тычут в телефоны, айфоны, прочее и убеждены, что в стране ничего не делается на конструктив. Но те, кто побывал там, ахают и охают: неужели это мы сделали?!" - сказал белорусский лидер.

Особенно важно, по словам Главы государства, организовать посещение выставки учащимися колледжей, техникумов, вузов: "Чтобы они пошли и посмотрели будущее. Ведь там около тысячи экспонатов, где показывают наше будущее, перспективы. Ученые показывают. Надо показать это всем".

Большой резонанс по поводу выставки был и со стороны белорусских регионов, где тоже проявили интерес, но не все смогли приехать в Минск для этого. "Регионы просят: чего вы все в Минске топчетесь и топчетесь, покажите нам. Хотя бы в областных центрах надо, крупных городах поехать и показать людям, - сказал Александр Лукашенко. - Пусть они посмотрят, что творят наши ученые и что у нас есть будущее и перспектива в нашей стране".

Президент подчеркнул: проведение подобных мероприятий доказывает, что Беларусь, хотя и небольшая по размерам, но при этом высокоинтеллектуальная страна.

Александр Лукашенко обратил внимание на плохое качество дорог в Минске и потребовал от ответственных лиц оперативно решить эту проблему.

По словам Президента, в его адрес в последнее время поступают жалобы по поводу дорожного покрытия. "Люди жалуются на дороги, особенно в Минске. Но это актуально для всех", - заметил Александр Лукашенко.

На состояние дорог, естественно, оказывают влияние сложные климатические условия, но есть и другие факторы, на которые можно и нужно влиять. "Люди должны понимать, что зима у нас вообще отвратительная - то мороз минус 20-25, потом дождь пошел, то опять начнет подмораживать, - сказал глава государства. - Естественно, наш асфальт начинает крошиться. Ясно, что где-то накосячили дорожники и так далее… Но это не оправдывает и того, что у нас в Минске".

"Я поручил вчера службе безопасности и милиции проехать по всем дорогам. Вывод один: на тройку, - обратил внимание Глава государства. - За сутки люди сделали вывод: терпимо, но работать надо".

В этой связи Александр Лукашенко дал поручение Председателю Совета Республики Наталье Кочановой и Министру внутренних дел Ивану Кубракову разобраться с проблемой и привести в порядок дороги. "Что меня удивило: у вас в городе (Минске. - Прим.) полсотни машин, даже больше, которые в этот период должны работать с ямочным ремонтом. Полсотни! За сутки, если организовать достойно, можно навести порядок на дорогах, - подчеркнул Президент. - Пожалуйста, вместе разберитесь с Кухаревым (Владимиром Кухаревым, председателем Мингорисполкома. - Прим.) и горисполкомом. Будет плохо, если я начну разбираться".

"Наталья Ивановна, Вы мне не отчитывайтесь. Вы сделайте так, чтобы в следующий раз ребята из службы безопасности и гаишники, которых я привлеку, проехали и сказали: "Да, действительно многое сделано". Надо работать в этом направлении", - добавил Президент.

Подытоживая все сказанное, Глава государства подчеркнул: "Дороги и все, что связано с дорогами, особенно в Минске и крупных городах, да везде этим надо заниматься. Но не просто - иди яму заделай. Нет. Должен быть план, должна быть задача на сутки, по ночам надо работать, когда нет движения в основном, где-то днем, если движение не интенсивное. Надо это приводить в порядок".

Александр Лукашенко также поставил задачу перед местными властями при необходимости организовать работу по очистке улиц от снега с привлечением жителей соответствующих районов. "Чистить не власть должна. Люди должны это делать. Но организовать мы должны. Люди живут в квартире. Неужели лопаты, скребки они будут в квартире хранить? Значит, надо организовать. Это вы должны сделать, органы власти", - сказал Президент.

Одним из актуальных вопросов текущей повестки Президент обозначил ситуацию с индивидуальными предпринимателями. С этого года они должны работать по новым правилам. Но, видимо, не все до конца понимают, почему и как изменились условия работы. Поэтому Глава государства поручил чиновникам пообщаться с предпринимателями и еще раз все подробно разъяснить. "Надо еще раз, Игорь Петрович (Сергеенко, Глава Администрации Президента. - Прим.), Правительству поручить, взять на контроль, чтобы им довели нашу политику в отношении индивидуальных предпринимателей", - сказал белорусский лидер.

По его словам, изменения для ИП были объявлены заранее, возможность к ним подготовиться у этой категории бизнеса была. "Мы не одномоментно приняли решение, - заявил Президент. - Наступило 1 января, мы делаем первый шаг. Ипэшники некоторые заволновались: ах, тут опять на них наступили. Не наступает никто. Просто это тот план, который был ранее озвучен".

В Беларуси пришло понимание, что такой вид деятельности, как ИП, это некое порождение времени, когда люди вынуждены были вести бизнес, торговать таким образом. И в других странах подобные формы предпринимательства не развиты. "В те времена они взяли на себя приличную обузу. В сумках, мешках, как в Беларуси говорят, торбах возили что-то, продавали, обеспечивали и так далее. Мы их породили до 200 тысяч в нашей стране", - сказал Глава государства.

"И некоторые ИП (мы на них посмотрели) стали буржуями гораздо большими, чем те, кто сегодня фабрики-заводы тянет. Тот же "АМКОДОР"… Сравнить с индивидуальными предпринимателями - небо и земля, - заметил Александр Лукашенко. - У нас уже перекосы пошли (в плане поддержки ИП. - Прим.). Надо цивилизованно работать".

Настал период, когда в работе ИП понадобились изменения, убежден Президент. "Мы приняли решение, что ИП должны подняться на уровень выше и, как все физические или юридические лица, платить налог", - заявил он.

При этом остается такая категория, как ремесленники - люди, которые делают своими руками что-то исключительное. И они вправе продавать свои товары по той цене, по которой смогут продать, заметил Президент. "Это уникальные люди, которых мы должны поддержать - ремесленники. Этих мы договорились оставить. А все остальные должны платить налоги как положено", - сказал белорусский лидер.

"И в течение этого года, еще несколько месяцев мы это приведем в соответствие. Никого не обижая. То, что ты заработал на сегодня, у тебя никто не отберет, если, конечно, не нарушал закон", - подчеркнул Глава государства.

Он поручил еще раз встретиться с предпринимательским сообществом и переговорить. "Надо по-цивилизованному, по-человечески с ними обойтись. Надо им просто разъяснить, каким путем мы будем двигать их к цивилизованной торговле или производству, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Надо с ними разговаривать. Нельзя так, чтобы... придет какое-то время и они очумевшие, не разобравшись, опять выскочат на улицу, и мы с ними будем бороться. Надо упреждать такие вещи".