Совещание о проекте Закона "Об изменении законов по вопросам банковской деятельности"

Планируемые изменения законов по вопросам банковской деятельности стали темой совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Тема сегодняшнего совещания - вопросы дальнейшего совершенствования банковского законодательства, - сказал Глава государства в начале мероприятия. - Как обычно, первый вопрос - зачем, кому нужно, надо ли это в настоящее время?"

Президент обратил внимание, что ни в коем случае нельзя идти путем рекомендаций, которые даны, образно говоря, в прошлом веке. Например, о том, что банки якобы должны быть государством в государстве, абсолютно независимыми. "Классика: нет в мире ничего независимого. Все друг от друга зависят: и учреждения, и организации и так далее. В нашей банковской системе достаточно свободы для того, чтобы не плестись в хвосте событий и чтобы работать вместе с Правительством на экономику", - заявил белорусский лидер.

Было время, когда Нацбанк и другие банки считались, грубо выражаясь, бухгалтерией Правительства, заметил Александр Лукашенко. Однако сейчас банковская система и банки - это кровеносная система экономики, без которой она не сможет функционировать эффективно и в полной мере. "Надо внимательнейшим образом смотреть за тем, чтобы у нас не было разбалансированности", - предупредил Глава государства.

Президент обратил внимание, что рассмотрение на совещании вопросов изменения законодательства вовсе не означает, что сейчас банковская система работает плохо и ее нормативная база требует кардинального пересмотра. "В условиях санкций банки продемонстрировали устойчивость, обеспечили сохранность сбережений, проведение расчетов и аккумулирование ресурсов для кредитования, - подчеркнул белорусский лидер. - В прошлом году благодаря координации действий Национального банка и Правительства удалось ускорить переориентацию экспорта, поддержать предприятия оборотными средствами, профинансировать важнейшие для страны инвестиционные проекты".

Глава государства отметил, что не удовлетворен работой Правительства и банков по прохождению платежей при совершении внешнеторговых операций.

"Мы вроде бы продукцию можем поставить и прочее… Но это в ближайшее время мы рассмотрим, отчитается Правительство и банки, как они работают по платежам. Просто надо упираться и работать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Поэтому надо специалистам Национального банка и вообще банкам подключаться к решению проблемы прохождения платежей. Этой проблемы быть не должно. Ее нет: мы просто отвратительно работаем. И отдельные наши частники показывают, как надо работать".

"Обеспечена защита и интересов вкладчиков. Беларусь - чуть ли не единственная страна в мире, которая гарантирует населению полный возврат вкладов независимо от величины и валюты в случае экономической несостоятельности банка", - сделал акцент Президент.

Вместе с тем он заметил, что жизнь не стоит на месте, возникают новые вызовы в сфере отмывания доходов, более изощренным становится кибермошенничество. Наряду с негативными факторами есть и позитив: развиваются технологии, строится новая система взаиморасчетов, в том числе в международной торговле. "Словом, определенные изменения назрели", - убежден Александр Лукашенко.

"Мне кажется, что появятся в мире в ближайшее время новые мощные валютные союзы с новой резервной валютой", - добавил он.

Президент напомнил, что Беларусь своевременно договорилась с Россией о сближении банковского законодательства в интересах субъектов хозяйствования. "Роман Александрович (Головченко, Премьер-министр. - Прим.), в интересах субъектов хозяйствования мы должны работать с Российской Федерацией в банковской системе", - акцентировал внимание Александр Лукашенко.

"Я также давал поручение органам государственного управления и контроля проанализировать работу банковской системы и внести свои предложения по корректировке банковского законодательства, - сказал Глава государства. - Некоторые новации уже прошли апробацию на практике. Как и договаривались, Нацбанк закрепил их своими рекомендациями и предлагает реализовать на системной основе в рамках правового поля. Только то, что нам нужно. Тем не менее я решил пригласить специалистов, вас, чтобы еще раз убедиться в том, что нововведения принесут нам пользу. Ведь на рассмотрение выносится основополагающий нормативный правовой акт. Люди должны знать, какие изменения планируются. Не осталось ли каких-то непроработанных, "серых" или, не дай бог, "темных" мест".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь - социальное государство и правила экономической деятельности должны исходить из принципов социальной справедливости, одинаково и однозначно трактоваться и безусловно соблюдаться. "Исключений для каких-то сфер, включая банковскую, нет и не будет. У регулятора должны быть все необходимые рычаги влияния в финансовой отрасли, в том числе для наказания нерадивых банков рублем и прочим", - обратил внимание белорусский лидер.

В настоящее время особенно важно, чтобы все ветви власти, органы государственного управления работали в тесной увязке, убежден Президент. "Только сообща можно обеспечить мобилизацию ресурсов на важнейших направлениях устойчивого развития экономики, - констатировал Глава государства. - Ключевую роль здесь должны сыграть банки и Нацбанк как регулятор всей банковской системы".

При этом Президент потребовал от всех не расслабляться: "Россию пичкают дополнительными санкциями и, чтобы через нас не было пути обхода, нас тоже будут дополнительными санкциями не просто пугать, а накачивать".

Участникам совещания Александр Лукашенко адресовал ряд ключевых вопросов, на которые должны быть даны окончательные и аргументированные ответы: "Как нововведения повлияют на работу банковской системы? Отвечают ли они запросам наших граждан и национальной экономики? Все ли вопросы интеграционной повестки Союзного государства в части банковской сферы мы закроем обновленным кодексом?"

"Все эти интеграционные проекты в банковской сфере с Россией должны быть нам выгодны. Это наш критерий", - подчеркнул Глава государства.

Председатель правления Национального банка Павел Каллаур на совещании у Главы государства доложил о планируемых изменениях в Банковский кодекс.

"Актуализация Банковского кодекса проведена для совершенствования правового поля, в котором работает Национальный банк и банки. Необходимость его корректировки обусловлена изменениями макроэкономической среды и общегосударственного законодательства, интеграционными процессами в финансовой сфере, а также динамичным развитием информационных технологий в банковском секторе", - пояснил Павел Каллаур.

Среди предлагаемых изменений отдельно можно выделить блок законодательных инициатив макроэкономического характера.

Первое. Расширение целей, другими словами, ориентиров в деятельности Национального банка.

"Предлагается в дополнение к цели "поддержание ценовой стабильности" закрепить вторую цель - "обеспечение финансовой стабильности", а также норму по содействию устойчивому экономическому развитию страны", - рассказал руководитель Нацбанка.

С правовой точки зрения это позволит упорядочить ответственность и правомочие на обеспечение финансовой стабильности, а также уточнить ключевые направления деятельности Национального банка, подчеркнул Павел Каллаур. "Экономический эффект: возрастет направленность денежно-кредитной политики на формирование благоприятной среды для устойчивого развития экономики", - заявил он.

Второе. Совершенствование правого механизма обеспечения финансовой стабильности.

"Этой нормой определяются статус Национального банка как государственного органа, ответственного за обеспечение финансовой стабильности в банковской и иных регулируемых им сферах, а также комплексные подходы к обеспечению финансовой стабильности. Данное положение направлено на повышение потенциала по выработке и принятию упреждающих мер, по нейтрализации возможных вызовов и шоков, усиление межведомственного взаимодействия, а также расширение возможности по комплексному и эффективному противодействию системе рисков", - доложили Главе государства.

В Национальном банке убеждены, что в целом реализация предлагаемых норм позволит повысить эффективность денежно-кредитной политики, а также ее согласованность с общеэкономической политикой. Кроме того, это будет способствовать выполнению обязательств белорусской стороны по союзной программе по организации денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования.

Предлагаемые изменения касаются в том числе и регулирования деятельности банков. Руководитель Нацбанка рассказал о трех ключевых направлениях.

Для повышения уровня правовой защиты потребителей банковских услуг и исключения чрезмерной финансовой нагрузки на кредитополучателей: первое - вводится запрет на установление в кредитных договорах условий об уплате процентов в повышенном размере, ограничиваются размеры штрафов; второе - устанавливается перечень случаев, при которых банк вправе требовать досрочного возврата кредита; третье - определяется разумный срок для досрочного возврата кредита (не ранее трех месяцев со дня уведомления физического лица).

"Данная норма имеет социальную направленность, а ее реализация позволит усилить правовую защищенность потребителей финансовых услуг", - заявил Павел Каллаур.

"В целях дальнейшего развития инструментов и механизмов по финансированию внешнеторговых операций в проекте Банковского кодекса закреплена норма о кооперациях банковского, торгового финансирования. Эта новация базируется на предложениях банков. Она направлена на расширение возможностей экспортного финансирования и снижение рисков внешнеторговых операций отечественных предприятий", - рассказал глава Национального банка.

Также планируется усовершенствовать банковский надзор. Здесь, во-первых, предлагается ввести дополнительную меру надзорного реагирования в виде взыскания с банка денежных средств в республиканский бюджет в размере до 1% от размера нормативного капитала. Аналогичная норма есть и в России, ее закрепление в Банковском кодексе Беларуси соответствует процессам гармонизации национальных законодательств, обратил внимание Павел Каллаур.

"Эта мера будет применяться в случае создания положения, угрожающего безопасному функционированию банка, интересам его вкладчиков и иных кредиторов, стабильности банковской системы, а также за нарушение законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем. Она направлена на обеспечение поэтапного ужесточения мер надзорного реагирования, создание стимулов к проведению банком надлежащей работы по урегулированию выявленных нарушений и безусловному исполнению требований законодательства", - добавил он.

В Нацбанке также считают, что эта норма будет способствовать усилению корпоративного управления в банках.

Во-вторых, предлагается установить квалификационные требования и требования к деловой репутации должностных лиц, выполняющих ключевые функции в банке, закрепить обязанность "прохождения ими оценки соответствия таким требованиям".

"Эта инициатива базируется на правоприменительной практике и направлена на исключение возможности обхода требований законодательства. Ее закрепление в Банковском кодексе позволит не допустить случаев управления банками лиц, не прошедших оценку соответствия квалификационным требованиям и требованиям деловой репутации", - пояснил Павел Каллаур.

В-третьих, предлагается предоставить Национальному банку право ограничить лицензионные полномочия банка в случае неоднократного нарушения требований о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем.

"Эта новация направлена на усиление контроля за соблюдением соответствующего законодательства. Соответствующая норма содержится и в законодательстве Российской Федерации", - отметил руководитель Национального банка.

Павел Каллаур добавил, что Банковский кодекс - это верхнеуровневый профильный документ. Поэтому, по его словам, необходимая детализация и конкретизация отдельных норм будет оперативно обеспечена в соответствующих тематических законопроектах и подзаконных актах.

Глава государства по итогам совещания в целом одобрил предлагаемые новации. Вместе с тем он поручил доработать отдельные положения, "дошлифовать" документ и в ближайшее время внести его на рассмотрение в парламент.