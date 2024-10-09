Переговоры с Президентом России Владимиром Путиным

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 9 октября провели переговоры в Кремле.

Главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического сотрудничества и союзничества с акцентом на интеграционном взаимодействии в рамках Союзного государства.

"Что касается наших отношений, самый главный вывод, как я полагаю, - Запад поставил перед собой планы удушить нас, прежде всего в экономике, финансах, - не получилось. Они уже сами это признают", - сказал Александр Лукашенко.

"Вы правильно заметили - мы сделали ставку после распада Советского Союза на сохранение и развитие того, что было. Оно пригодилось. Сегодня мы вместе работаем по очень многим направлениям, производим товары. Они в основном находят спрос в Российской Федерации. Россия нуждается в тех товарах, которые мы производим. От сельского хозяйства до микроэлектроники. Вы правильно об этом сказали", - отметил Александр Лукашенко.

Он напомнил, что еще ранее стороны договорились об усилении кооперации на перспективу по многим вопросам. "То, что мы сегодня делаем", - заметил Глава государства.

Президент поддержал тезис своего российского коллеги о том, что мир бешеными темпами меняется. В этой связи появляются как новые угрозы, так и новые возможности. "Естественно, появляются вопросы, которые надо решать. И сколько бы мы с вами ни встречались, всегда половина наших разговоров - это внутренние дела: благосостояние белорусов, россиян. И вопросы безопасности, - сказал Александр Лукашенко. - Я полагаю, что у нас совсем не много вопросов. Два-три вопроса, которые мы сегодня обсудим с вами. Да и надо поставить точки над i в этих вопросах и двигаться дальше в наших отношениях".

"Вчера и позавчера мы имели возможность обсудить вопросы глобального характера. Горячие точки на нашей планете. Что меня порадовало, вас, я уверен, тоже - что у нас не было никаких расхождений по международной повестке. И внутренние (вопросы. - Прим.) обсуждали, и откровенный был разговор без всяких обиняков", - отметил белорусский лидер.

"Вы много говорили об азербайджанско-армянском урегулировании. Все это было нормально, к моему удивлению, воспринято. Это говорит о том, что до этого уже была большая работа проведена. Вчера мы глобальные вопросы, и регионального характера, обсуждали. Также было единодушие во многом", - добавил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в составе СНГ - мощнейшие и богатейшие ресурсами государства. "Поэтому это может быть мощным и эффективным региональным объединением, если мы приложим значительные усилия", - уверен он.

Президент России Владимир Путин в свою очередь сказал: "Сейчас есть возможность поговорить о развитии наших двусторонних отношений, строительстве Союзного государства. Мы часто с вами встречаемся, динамика значительная. Торгово-экономические связи развиваются самым наилучшим образом, хорошими темпами".

По данным российской стороны, товарооборот между странами составляет $46,5 млрд. Беларусь и Россия продолжают развивать взаимодействие в сельском хозяйстве, сфере промышленной кооперации, в том числе в микроэлектронике.

"И сейчас открываются возможности (мы тоже с вами об этом говорили неоднократно) в сфере авиационного строительства, - рассказал Владимир Путин. - Еще с советских времен Беларусь называли сборочным цехом Советского Союза. Благодаря вашим усилиям эти преимущества в области экономики, промышленного производства в Беларуси сохранились. Поэтому у нас есть возможность дополнять друг друга и двигаться по всем этим и некоторым другим направлениям".

На торжественной церемонии в Кремле Президент Беларуси был награжден высшей государственной наградой Российской Федерации - орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Орден белорусскому лидеру вручил Президент России Владимир Путин.

Глава белорусского государства награжден орденом за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, укрепление дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.

"Вы, уважаемый Александр Григорьевич, конечно же, достойны этой высшей награды. Награждение вас орденом Андрея Первозванного отражает признательность России за ваш выдающийся вклад в развитие российско-белорусских отношений союзничества и стратегического партнерства", - подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что в основе этих отношений лежат незыблемые принципы дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга, а также общая история, общие нравственные и духовные ценности, крепкие семейные и родственные узы между многими россиянами и белорусами.

"Именно на такой прочной основе, на таком прочном фундаменте Россия и Беларусь строят Союзное государство, в рамках которого надежно обеспечиваются общая оборона и безопасность. Созданы единое экономическое, правовое, гуманитарное пространство", - сказал Владимир Путин.

Президент России обратил внимание на то, что Александр Лукашенко стоял у истоков создания Союзного государства и вносит весомый вклад в его укрепление и развитие. "Мы знаем вас как последовательного и убежденного сторонника сохранения и расширения тесных связей на всем пространстве Содружества Независимых Государств. При вашем деятельном участии развивается взаимовыгодное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ. А теперь, с того момента, как Беларусь стала членом Шанхайской организации сотрудничества, это касается и этой организации", - констатировал российский лидер.

"Мы с вами поддерживаем постоянный диалог, регулярно встречаемся, созваниваемся, обсуждаем насущные двусторонние проблемы и важные региональные, международные вопросы. Искренне дорожу нашими добрыми личными отношениями, которые сложились у нас с вами за эти многие годы совместной работы. Уверен, что общими усилиями мы продолжим развивать российско-белорусское сотрудничество, будем и далее крепить взаимовыгодное экономическое и тесное взаимодействие, надежно защищать безопасность двух стран и нашего общего Союзного государства", - резюмировал Владимир Путин.

Он поздравил Александра Лукашенко с высшей российской наградой, пожелал ему доброго здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности, а родному для России белорусскому народу - мира, стабильности и процветания.

"Так сложилось в моей судьбе, да и в судьбе всех президентов, и Владимира Владимировича, что мы с ним наград своей страны не имеем, потому что по Конституции сами вручаем эти награды, себе присвоить не можем", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что между Беларусью и Россией, в том числе и между их лидерами, сложились как никогда раньше очень добрые, тесные и дружеские отношения. "Тесные отношения между нашими народами, между нашими государствами и особые, личные отношения между двумя президентами. Я этим очень дорожу. Слава богу, что мы вышли на такой уровень отношений", - сказал белорусский лидер.

"Благодарю вас за эту высокую награду. Рассматриваю ее как признание заслуг всего белорусского народа, последовательно укрепляющего единство с нашей братской Россией. Для нашей страны Россия всегда была и будет больше, чем соседнее государство", - заявил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что у белорусов и россиян одни исторические корни, традиции и ценности, которые переплетены бесконечным числом обычных человеческих отношений. "И вообще мы, белорусы, украинцы, россияне, произрастаем от одного корня. Наше древо происходит от одного корня", - добавил Президент.

"Наше главное достижение в том, что мы сохранили наш базис. И сегодня он лежит в основе огромного потенциала нашего сотрудничества. То есть у нас есть тот фундамент, на котором мы можем выстраивать еще более глубокие отношения между нашими государствами. За последние годы мы сумели значительно укрепить экономические, культурные и духовные связи, которые предки налаживали столетиями", - заметил Александр Лукашенко.

"Успешно развивается наше уникальное интеграционное объединение, которое мы строим, - Союзное государство. Сегодня мы вместе ведем борьбу за справедливый мир. И союз Беларуси и России стоит в авангарде этой жестокой и очень серьезной борьбы. Альтернативы такому курсу в условиях обостренной, накаляющейся международной обстановки нет. При этом Союзное государство вполне может быть образцом новых равноправных отношений", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что белорусы видят и очень ценят поддержку со стороны российского руководства. "Нас много раз ставили перед выбором, но мы никогда, подчеркиваю, никогда не отворачивались от России. Вы и ваши коллеги это хорошо знаете. Беларусь - надежный союзник. Я хочу, чтобы в России это знали прежде всего. Белорусы никогда россиян не подводили. Примите мои заверения: и впредь никогда не подведут. Так уже решено свыше, что и успехи, и сложности мы делим по-братски. Я как Президент, избранный белорусским народом, всегда буду стоять на страже наших общих интересов, многовековых добрососедства и дружбы", - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко добавил, что более чем трехсотлетняя история врученного ему ордена Святого апостола Андрея Первозванного, преданность делу многих поколений предков, которые строили и защищали общее Отечество, обязывают всеми силами укреплять союз Беларуси и России и общее единство.

"Еще раз искренне признателен вам за оказанную честь. Желаю вам, всем россиянам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых больших побед. И нам с вами в том числе", - отметил белорусский лидер.