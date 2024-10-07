Рабочий визит в Российскую Федерацию

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

По прилете Глава государства у трапа самолета кратко обсудил некоторые рабочие вопросы, касающиеся белорусско-российского сотрудничества, с Госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым и послом Беларуси в России Александром Рогожником. Он, в частности, поинтересовался, как освоился в новой должности недавно назначенный посол.

Планируется, что 8 октября в Москве белорусский лидер примет участие в заседании Совета глав государств - участников СНГ.

Повестка саммита весьма широкая. Ожидается, что лидеры стран Содружества рассмотрят вопросы, связанные с обеспечением безопасности, сферой высоких технологий, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством.

Программой рабочего визита Александра Лукашенко также запланированы мероприятия в рамках неформального общения лидеров стран СНГ.