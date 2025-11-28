Рабочий визит в Оман

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 ноября прибыл с рабочим визитом в Оман. Запланированы переговоры Главы белорусского государства с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.

Взаимодействие двух стран в последнее время значительно активизировалось, в том числе благодаря состоявшемуся ранее обмену визитами. Перспективные направления сотрудничества, которые были определены в ходе визита Александра Лукашенко в Маскат в 2024 году, получили развитие и легли в основу полноценной Дорожной карты, подписанной в Минске во время визита Султана Омана в октябре 2025 года.

Предстоящий визит Президента Беларуси в Оман даст возможность предметно обсудить практические шаги в развитие ранее достигнутых договоренностей и реализации совместных проектов в различных сферах.

Александр Лукашенко, Лукашенко визит в Мьянму, Республика Союз Мьянма, Мин Аун Хлайн
  • 40
  • 2
Переговоры с исполняющим обязанности Президента Республики Союз Мьянма, Председателем Комиссии национальной безопасности и мира Мин Аун Хлайном
  • 8
  • 2:59
Официальный визит в Республику Союз Мьянма
  • 17
  • 2
Участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке