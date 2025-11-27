Официальный визит в Республику Союз Мьянма

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Республику Союз Мьянма. Борт Главы белорусского государства приземлился в Международном аэропорту Нейпьидо.

В аэропорту Александра Лукашенко встретили Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, а также посол Беларуси во Вьетнаме и Мьянме (по совместительству) Владимир Боровиков. С мьянманской стороны Главу белорусского государства встретил Премьер-министр Ньё Со и другие официальные лица.

Официальные переговоры в узком, а затем в расширенном составах пройдут в Нейпьидо 28 ноября.

Глава белорусского государства и исполняющий обязанности Президента Республики Союз Мьянма, Председатель Комиссии национальной безопасности и мира Мин Аун Хлайн обсудят перспективные направления двустороннего взаимодействия и реализацию совместных проектов. Речь в том числе пойдет о развитии сотрудничества в области сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности, промышленности, фармацевтики.

В переговорной повестке и солидный блок вопросов в сфере гуманитарного сотрудничества. Также будет дана оценка ходу реализации договоренностей, достигнутых во время переговоров на высшем уровне в Минске в марте и июне текущего года.