Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 октября провел три рабочие встречи. Они были посвящены разной тематике и по большей части носили закрытый характер, но обсуждались наиважнейшие вопросы. Это военно-промышленный комплекс, сотрудничество со странами Африки, сфера нефтепереработки.

Во время первой встречи у Президента обсуждалась работа военно-промышленного комплекса Беларуси, в том числе по важнейшим совместным проектам с зарубежными партнерами. В центре внимания были перспективные направления и научно-технический потенциал белорусской оборонной промышленности.

Сотрудничество со странами Африки по самому широкому спектру направлений - еще один блок вопросов, который докладывался Президенту. Поставки белорусской продукции на Африканский континент, сборочное производство техники, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности - все это востребованные направления, по которым есть запрос у африканских партнеров. По всем направлениям Президент требует интенсифицировать работу и ускоряться.

Тема номер три - нефтепереработка. На рабочей встрече по данному вопросу акцент в обсуждении был сделан на улучшении эффективности и увеличении объемов переработки нефти.