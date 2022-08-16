Рабочая поездка в Смолевичский район Минской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжил серию региональных поездок по сельскохозяйственной тематике. 16 августа Глава государства посетил Смолевичский район Минской области.

Во время посещения селекционно-семеноводческого комплекса Научно-практического центра Национальной академии наук по земледелию Александр Лукашенко рассказал, как он выбирает маршруты своих поездок.

"Уже пошел вал обращений людей, вот "почему Президент к нам не приедет?" и так далее. У нас ведь тысячи, тысячи таких точек, куда просят люди приехать по разным причинам: приехал - что-то сделали, посмотреть на Президента, он должен посмотреть. Должен сказать, чтобы люди понимали, что несколько тысяч - я все равно не успею побывать там. Наверное, и не совсем правильно, если я буду мотаться по всем точкам без выбора. Я еду туда, где можно увидеть что-то новое", - сказал Александр Лукашенко.

Президент привел в пример недавний визит в Мядельский район. Там вовлекли в оборот брошенные земли и фактически с нуля создали хорошее хозяйство. В планах у Главы государства посетить одно из хозяйств под Гродно: "Чем-то губернатор хочет нас удивить. Посмотрим, чем".

"То есть если что-то есть новое, надо об этом говорить. И не для того, чтобы только мне посмотреть. А для того, чтобы это внедрять и осваивать в стране, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Давайте на-гора что-то новое - мы поедем, посмотрим и будем осваивать".

В Смолевичском районе Президент ознакомился с деятельностью Научно-практического центра Национальной академии наук по земледелию, который занимается селекцией сельскохозяйственных растений и производством оригинальных семян.

"Такого нигде нет. Этому может позавидовать любое государство в мире. Поэтому, если есть что-то новое, завтра мы там будем смотреть, чтобы распространить на всю страну", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что для высокого урожая важно строго соблюдать технологии, а местами этого до сих пор не делают, в том числе из-за халатного отношения к результатам общего труда. Он обратил внимание, что фермеры по-другому относятся к своему зерну. "Свое - к нему по-другому относишься. Они соблюдают технологии. Они все время в поле. А у нас руководитель планерку провел, и все щеки надувают", - отметил Глава государства.

"Нужна диктатура. А у нас она есть - давайте включать ее, - образно выразился Президент. - Давайте административный ресурс включать и заставлять делать так, как надо. Пора начинать по-настоящему работать".

На полях научно-практического центра разговор первым делом зашел о возделывании бобовых. Например, люпина - культуры, богатой белком, который крайне необходим в составе кормов для животноводства. Александр Лукашенко подробно интересовался у ученых и чиновников работой и перспективами в этом направлении. Более того, это еще и вопрос импортозамещения.

Еще одна кормовая культура - люцерна. Главе государства также подробно доложили о ее выращивании и использовании. А вот соя в Беларуси практически не возделывается, но и ее аграрии не сбрасывают со счетов.

Александр Лукашенко внимательно выслушал доклады о преимуществах этих и других культур, поручив на президентских экспериментальных полях в будущем году опробовать на практике озвученные подходы.

"Надо пробовать. Надо посмотреть. Если мы увидим, что этому быть, мы быстрее это реализуем", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко поинтересовался у ученых, насколько перспективно расширять в Беларуси посевы подсолнечника. Ведь все-таки этот вопрос касается импортозамещения: подсолнечное масло Беларусь импортирует.

Глава государства рассказал, что по пути в Смолевичский район проезжал поле подсолнечника. "Не говорю, какое оно по урожайности, но отличный подсолнечник растет, - отметил он. - Нам надо возделывать подсолнечник. Почему мы это мало завозим, закупаем? Почему мы не можем выдавить свое масло, а эти жмыхи - на корм?"

Ради подсолнечника в том числе есть предложение урезать посевы кукурузы. Но при должном подходе и соблюдении технологий на оставшихся площадях объем урожая сократиться не должен. А вице-премьер Леонид Заяц предложил, наоборот, сконцентрироваться на рапсе и получении масла из этого растения. По его мнению, это может быть более выгодно и менее рискованно.

Александр Лукашенко поручил на экспериментальных президентских полях опробовать посевы подсолнечника, чтобы окончательно определиться. "Пробовать надо. А потом сделаем вывод. Массово или полумассово и так далее", - сказал Глава государства.

В свое время в Беларуси похожим образом начинали выращивать озимые. Вскоре эта культура показала хорошую урожайность и опыт распространили на всю страну.

Подробно обсудили и возделывание, как часто говорит Александр Лукашенко, "политической" культуры - льна.

"Сдвиги есть. В этом году хоть и маленький, но сдвиг по урожайности. Хотя год непростой был для льна", - констатировал Президент.

Он подчеркнул, что надо руководителей на местах заставить выделять под лен нормальные земли, тогда и результат будет более весомым. К вопросу возделывания льна Глава государства пообещал вернуться осенью: Президент планирует посетить Оршанский льнокомбинат.

Александр Лукашенко поручил "пошевелить" Министерство сельского хозяйства и продовольствия, отметив, что оно немного застыло. Людей в штате примерно столько же, сколько в Правительстве. И Глава государства ориентирует ведомство больше вникать в ситуацию на местах.

"Поэтому распиши за зиму, сколько посеем сои, сколько - гороха, люпина и так далее, - поручил Президент Министру сельского хозяйства и продовольствия Игорю Брыло. - Но технологии, технологии. Тогда надо будет меньше площадей".

Глава государства ознакомился с селекционными полями по выведению сортов пшеницы и зернобобовых культур, посетил производственный участок научно-практического центра по доработке семенного материала.

Как заверили Главу государства, производить семена отечественные ученые умеют не хуже, чем в лучших организациях за рубежом.

"Это и моя гордость, что мы сохранили аграрную науку. И не только в семеноводстве. Уникальные люди! Мы и сохранили, и превзошли. Это дороже золота. Люди должны понимать, что то, что они пришли и купили хлеб в магазине… Хлеб начинается с ученых и этих делянок", - подчеркнул белорусский лидер.

В ходе рабочей поездки также зашла речь о работе банка генетических ресурсов Беларуси, в котором в настоящее время насчитывается 90 тыс. образцов хранения, а только семян - 46 тыс. образцов хранения.

"Банк - это святое. Чтобы журналисты понимали", - акцентировал внимание Александр Лукашенко. Он напомнил историю о том, как в блокадном Ленинграде люди хоть и голодали, но, сами умирая, сохранили фонд аналогичного банка генетических ресурсов, не взяв оттуда ни одного зернышка.

"Чтобы понимали, что это такое. Там люди умирали, но это хранилище сохранили", - подчеркнул Александр Лукашенко.

После развала Советского Союза в Беларуси не только сохранили, но и развили отечественную школу семеноводства. Создали и собственный банк генетических ресурсов, который в настоящее время высоко котируется в мире и является уникальным на пространстве СНГ. В этом банке находятся семена фактически всего, что растет в Беларуси, - не только сельхозкультуры, но даже сорняки, лесные породы. Все это нужно не сейчас, а хранится для будущих поколений, которым этот генетический материал вполне может пригодиться.

"Короче, золотой запас в растениеводстве", - отметил Глава государства.

Как рассказал генеральный директор НПЦ по земледелию Федор Привалов, если в мире подобные банки создавались сотнями лет, то в Беларуси это было сделано за относительно короткое время. Более того, работа отечественных ученых получила высочайшие оценки на мировом уровне. Так, белорусский сорт пшеницы "Капылянка" признали уникальным и заложили в планетарное хранилище во льдах на острове Шпицберген, где собирают лучшие образцы со всей планеты. В данном случае белорусский сорт по хлебопекарному качеству пока остается уникальным и непревзойденным.

Однако подобные банки генетических ресурсов все же ориентированы не только на будущие поколения, но это также является основой для селекционной работы ученых нынешнего поколения.

В целом же семенами центра НАН Беларуси засевается более 80% площадей в стране. Все зарегистрированные сорта центра успешно конкурируют с лучшими достижениями зарубежной селекции и имеют высокий уровень урожайности и качества продукции: у зерновых - более 100 ц/га, рапса - 60, зернобобовых культур - до 50 ц/га. В последнее время в условиях санкций значительно возрос спрос и со стороны российских партнеров. В России белорусскими семенами было засеяно примерно 3 млн га зерновых и 2 млн га рапса. Семена поставляются в 37 регионов России.

Во время посещения селекционно-семеноводческого комплекса в Смолевичском районе Александру Лукашенко продемонстрировали новый вид хлеба, который скоро может появиться в Беларуси.

Отечественные ученые анализируют хлебопекарные качества зерна тех или иных культур. И сейчас активно работают над тритикале. Хлеб из него получается с серым отливом в отличие от традиционных черного (ржаного) и белого (пшеничного). Как рассказали Александру Лукашенко, серый хлеб может появиться в широкой продаже в течение двух-трех лет.

Обычно тритикале не используется в хлебопечении, однако ученые поставили перед собой цель создать такой сорт, который по своим качествам будет для этого пригоден.

Александр Лукашенко продегустировал и пшеничный хлеб. В составе выпечки только 50 г муки и вода, хотя по объему хлеб вышел весьма приличный. Как пояснили ученые, объем хлеба, выпекаемого из 50 г муки, может быть разным. Таким образом определяется хлебопекарное качество зерна - сила хлеба. Если выходит объем в 0,75-0,8 л, то это очень высокое качество, а если менее 0,4 л, то такое зерно пригодно только на фураж.

Президент нашел такой хлеб весьма вкусным. Вышла небольшая заминка, когда попытались найти нож, чтобы порезать хлеб на кусочки, но Александр Лукашенко поступил по-народному. "Хлеб не режут, хлеб ломают", - сказал он. И взял процесс в прямом смысле слова в свои руки, попробовав выпечку сам и угостив окружающих.

Вниманию Главы государства представили и иные продукты - различные виды зерна, крупы, рапсовое и даже горчичное масло.