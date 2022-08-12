Посещение ОАО "Минский молочный завод № 1"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 августа посетил ОАО "Минский молочный завод № 1" - управляющая компания холдинга "Первый молочный".

Во время посещения Глава государства поручил до конца года наладить в Беларуси производство упаковки для продуктов питания: "Чтобы этот упаковочный материал был произведен в Беларуси. Чтобы до конца года материал был. А то будем опять руками разводить. Химическая промышленность у нас суперразвитая, а мы не можем клеенку эту произвести. Чтобы к концу году упаковка была".

Упаковочный материал для некоторых видов продукции, например, молока, белорусские предприятия закупали за рубежом. Сейчас с этим возникли некоторые трудности, что в том числе сказалось на объемах поставляемой на внутренний рынок продукции.

Глава государства напомнил, что задачи по импортозамещению ставятся не первый год. Ответственность за налаживание производства упаковки для продовольствия Президент возложил на Министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло, контролировать этот вопрос поручено вице-премьеру Леониду Зайцу.

Кроме того, в стране должно быть организовано производство необходимых запчастей для импортного оборудования, потребовал Александр Лукашенко. "То же самое: или пусть на коленях точат то, что надо (шестеренки, болты, гайки), или же ищут другие варианты. Но лучше, конечно, производить у себя, - добавил он. - Вот две позиции - упаковка и запасные части к импортному оборудованию - до конца года должны быть проработаны".

Поставки цельномолочной продукции на внутренний рынок, прежде всего в столице, также просели из-за переориентации предприятий на более маржинальный экспорт. Вовремя сориентироваться власти не успели, поэтому и не были приняты упреждающие меры.

"Вы обеспечьте внутренний рынок, чтобы люди были накормлены наши, а тогда везите, куда хотите, где выше цена. Я же не против. Я же за то, чтобы вы получили большую прибыль. Но не за счет того, что Минск будет ходить и искать бутылку молока, которого у нас предостаточно в стране, - сказал Александр Лукашенко. - По продукции сельского хозяйства этих провалов быть не должно".

Губернатор Минской области Александр Турчин предложил на отдельные позиции увеличить цены по цельномолочке. По его словам, это позволит поправить экономическое положение предприятий. "Мы не хотим наживаться, но по каким-то позициям должен быть другой уровень рентабельности", - сказал он.

"Ты предлагаешь поднять цены на цельномолочку?" - уточнил Александр Лукашенко.

"По некоторым позициям, не по всем", - пояснил председатель Миноблисполкома.

"Так молоко и кефир люди сегодня в основном и берут. Что будем делать с пенсионерами? Ну что тут говорить. Рассчитывать на то, что цены вырастут… Давайте больше надоев. Тогда будет и выше рентабельность", - ответил Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что у государства есть социальные обязательства и забывать о них не стоит. А главное, подчеркнул он, повышать прибыльность предприятий надо в первую очередь за счет эффективного производства, а не повышения цен.

На предприятии также зашла речь о дозагрузке мощностей по переработке молока. Например, предприятиям Минской области, рассказал Александр Турчин, нужны дополнительные производства, чтобы переработать всю продукцию, а в каких-то регионах мощности, наоборот, не загружены. Александр Лукашенко поручил проработать этот вопрос, чтобы решить его в течение месяца.

"Проблема сегодня, насколько я понимаю, - недозагрузка производственных мощностей в целом по стране. А у него перегружены, - отметил Глава государства. - Это задача, которую вы должны решить в течение месяца. Чтобы все понимали, куда мы будем идти. Я рад, что вы требуете мощности по переработке, которых у нас выше крыши. В течение месяца вносите предложения".

Президент ознакомился с работой завода и посетил в том числе лабораторию, где контролируются все нюансы - от качества молока до упаковки. Здесь снова речь зашла об импортозамещении. "Вот то, что ты должен сделать, - это (необходимая упаковка. - Прим.) и запчасти. Под лежачий камень вода не течет", - сказал Александр Лукашенко главе Минсельхозпрода.

Главе государства продемонстрировали разные варианты упаковки. Стоимость отдельных ее видов отличается в два раза. Президент обратил внимание, что и этот аспект влияет на конечную цену продукции. "Ищите здесь себестоимость", - посоветовал он Александру Турчину.

"Для того чтобы населению дать молоко, проблемы нет", - подытожил Глава государства.

Александру Лукашенко на заводе представили образцы производимой холдингом продукции, в том числе сыр с голубой плесенью, молоко, сметану, масло, творожные продукты, йогурты и многое другое. Президент продегустировал некоторые из них, в том числе сыр с плесенью. "И за что его люди любят..." - отметил он.

Глава государства признался, что у него все же более традиционные вкусовые пристрастия. "Я не люблю этот сыр. Пытался сам себя приучить. Пробовал различные сыры", - сказал Президент.

"Молодцы, все делаете нормально. И нечего плакаться, что упаковки не хватает", - подвел итог посещения белорусский лидер.

Пользуясь случаем, губернатор Минской области Александр Турчин преподнес Александру Лукашенко каравай в честь первого миллиона тонн зерна, намолоченного в области. Пока в регионе убрано около половины площадей, потому аграрии столичного региона рассчитывают на двухмиллионный каравай.

А изящно выполненный каравай-миллионник Президент поручил разместить во Дворце Независимости в качестве экспоната.