Посещение площадки комплексной реконструкции застройки ООО "Минский городской технопарк"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 августа посетил площадку комплексной реконструкции застройки ООО "Минский городской технопарк".

Президенту доложили о ходе реконструкции площадки. Глава государства высказал ряд нареканий относительно оперативности работ и потребовал действовать более активно. "Чего вы тянете до сих пор?" - сказал он.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев доложил о работах по сносу ряда непригодных зданий и сооружений, строительстве новых корпусов и предоставлении их в аренду для ряда производителей, как государственных, так и частных. Президент на автобусе совершил обзорную поездку по территории площадки, детально поинтересовался состоянием дел, ходе работ и дал ряд поручений.

Александр Лукашенко потребовал, чтобы к новому году работы по новым помещениям велись уже на фундаментах. "Мы должны строить по-современному. Не кирпичную кладку в полметра, а самые современные стеновые панели", - поручил он.

Глава государства предупредил и насчет недопустимости хищений. "Не дай бог, здесь будет украден хоть один рубль", - сказал Александр Лукашенко.

Он поручил, чтобы и на других ныне неиспользуемых площадках в Минске работы велись с учетом тех же подходов.

"Надо быстро это все делать", - потребовал Глава государства.

Отдельное внимание он обратил и на сохранение исторического облика здания на Партизанском проспекте, которое формирует ансамбль Партизанского проспекта.

Александр Лукашенко потребовал большей локализации на отечественных производствах, и в частности на мотовелозаводе, во время посещения этого предприятия.

Президент обратил внимание, что многие комплектующие в настоящее время закупаются за рубежом, и подчеркнул, что надо стремиться к тому, чтобы делать свое. Например, по отдельным изделиям локализация только порядка 20%, а в условиях нынешней обстановки в мире, санкционного давления такой подход несет в себе определенные риски.

"Мы должны делать свое! - подчеркнул Глава государства. - То, что завез запчасти, собрал здесь… Это хорошо с китайцами (комплектующие мотовелозавод закупает в Китае. - Прим.) у нас добрые отношения. Это должно быть свое, насколько возможно. И так по всем мотоциклам и велосипедам".

Александр Лукашенко в целом остался недоволен увиденным, отметив медленную реализацию ранее намеченных планов. В связи с этим Глава государства высказал жесткую критику в адрес ответственных лиц. "Нечего смотреть. Это не работа! Эта работа никому не нужна", - сказал Президент.

Во время пребывания на площадке комплексной реконструкции застройки ООО "Минский городской технопарк" Александр Лукашенко собрал совещание о завершении строительства проблемных объектов в Минске.

Глава государства сходу обозначил главный вопрос - развитие городской инфраструктуры в столице и строительство новых объектов, причем с соблюдением всех стандартов и обязательств. "Не надо вам напоминать, что Минск является визитной карточкой, для этого много делается, и благоустройство, и для комфорта людей. Это видят и гости столицы, и белорусы. Но как в такую концепцию красивого и уютного города могут вписываться долгострои? Вот основной вопрос, который мы должны сегодня рассмотреть", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, строительные проекты порой не реализуются годами. В качестве одного из примеров Глава государства привел бывшие объекты Минского производственного объединения вычислительной техники (МПОВТ). "Только после вмешательства Президента довели до ума объект на выезде из города по проспекту Победителей, - сказал белорусский лидер. - И такой он не один. Возьмите газпромовский долгострой. Длительное время не могут ввести в эксплуатацию гостиницу напротив "Минск-Арены". Не завершено строительство паркинга и встроенных помещений в жилом доме на Неманской, 80. Торговый центр "Гулливер" - немой укор нашей бесхозяйственности". Аналогичная ситуация, по словам Президента, со строением возле цирка в самом знаковом месте Минска.

"О чем говорят эти примеры? О том, что в столице бардака больше, чем где-либо, Наталья Ивановна (Кочанова. - Прим.), - считает Глава государства. - Жуликов здесь хватает, но и нерасторопность городских чиновников тоже имеет место. И Вы как никто должны понимать, что это не только памятники бесхозяйственности. Прежде всего это несозданные рабочие места, недополученные налоги в бюджет, замороженная экономическая активность. Такое положение дел никуда не годится".

"Есть председатель горисполкома, уполномоченные по городу и аж целый помощник, - сказал белорусский лидер. - Пора принимать кардинальные меры, начиная с газпромовских проектов и заканчивая строительством жилья".

Александр Лукашенко потребовал доложить о ситуации с завершением строительства объектов на месте бывшего завода МПОВТ, перспективах развития территорий мотовелозавода, путях решения проблемы других долгостроев столицы.