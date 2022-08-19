Рабочая поездка в Пружанский район Брестской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 августа совершил рабочую поездку в Пружанский район Брестской области и посетил ОАО "Журавлиное".

В первую очередь в Пружанском районе Глава государства обратил внимание на внесение минеральных удобрений, так как во многом это основа урожая. Объемы и в следующем году надо сохранить и понемногу прибавлять.

В нынешнем году аграрии ожидают урожай зерновых порядка 11 млн т, в том числе более 8 млн т колосовых. Плюс еще рапс и зерно кукурузы, доложил Президенту Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

"Нам надо удержать внесение минеральных удобрений в тех объемах, что были в этом году, и хоть чуть-чуть прибавлять. Тогда мы будем стабильно иметь 11-11,5 млн т зерновых", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко заметил, что задача по достижению такой урожайности ставилась на перспективу двух лет, но удалось ее выполнить уже в текущем году. Помогла и хорошая погода, но в целом важно грамотное хозяйствование на земле и строгое соблюдение технологий, обратил внимание Президент.

Игорь Брыло пообещал, что уже в воскресенье намолот зерновых колосовых по стране составит 7 млн т, а это около 85% от площадей, подлежащих уборке. Особое внимание уделяется посевам с полеглицей. Для их уборки в хозяйствах есть необходимая техника.

На урожайности сказывается и внесение в почву глифосатов - гербицидов, которые используются для борьбы с сорняками. Возможно, в Беларуси получится наладить их производство. Основа гербицида - китайская. "Почему с китайцами не договориться и не попробовать? Нет нереализуемых проблем. Поэтому по химии надо работать", - убежден Александр Лукашенко.

На полях хозяйства "Журавлиное" Президенту представили выставку семян сортов и гибридов рапса, продукцию из него. Произведена она на соседнем предприятии "Агропродукт".

"Мы не ошиблись по рапсу?" - спросил Александр Лукашенко.

Губернатор Брестской области Юрий Шулейко заверил, что нет. Спрос на продукцию из рапса растет, поэтому ежегодно расширяются посевные площади этой культуры, растет и урожайность.

Глава государства в очередной раз обратил внимание на важность дополнительной поддержки сельчан, которые проживают и работают в зоне ответственности хозяйств и производственных предприятий. Решение вопросов социальной сферы стоит в одном ряду с развитием производств и повышением эффективности их работы.

"В гробу карманов нет. Что мы, на тот свет заберем эти деньги? Надо и крестьянам помогать", - подчеркнул белорусский лидер.

Накануне на эту же тему он высказался и во время посещения в Гродненском районе производственного кооператива имени В.И.Кремко. Президент акцентировал внимание, что пусть у предприятия будет и меньшая рентабельность, но о социальной сфере забывать нельзя.

В хозяйстве Александр Лукашенко также ознакомился с технологией возделывания рапса, используемой техникой.

Глава государства напомнил, что сейчас одна из важнейших задач - уйти от импорта. "Вплоть до того, чтобы определять: разрешаю купить комбайн, разрешаю купить сеялку. Остальное - белорусское, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Ибо в противном случае мы никогда не обеспечим загрузку своих предприятий".

При этом Президент обратил внимание, что и производителям техники следует обеспечивать гарантийное обслуживание машин хотя бы в течение трех лет.

"Должны пользоваться своим. Пусть где-то недотягиваем до мировых образцов. Но это же наша техника. Поэтому надо на своем - импортозамещение. Надо на свое, на свое, на свое! И импортозамещение!" - еще раз подчеркнул Глава государства.

Александру Лукашенко на мехдворе ОАО "Журавлиное" в Пружанском районе доложили о состоянии машинных дворов в целом в Брестской области, работах по доведению ряда из них до должного уровня.

Глава государства обратил внимание на обеспечение сохранности дорогостоящей техники. Например, комбайны в лучших хозяйствах работают и до 20 лет. Поэтому Президент ориентирует хотя бы на срок в 15 лет. "Но не 10! По технике будем вести речь о службе комбайнов и энергонасыщенных тракторов 15 лет. Не меньше", - подчеркнул белорусский лидер.

Он заверил, что на будущий год заказ региона по технике будет выполнен, но важно обеспечить сохранность и надлежащее обслуживание.

"Надо беречь. Это большие деньги!" – потребовал Президент.

Александр Лукашенко пообщался с механизаторами. Один из них рассказал, что в его семье четверо детей

"Вот таким надо помогать, - подчеркнул Глава государства. - Наш человек".

Затем состоялся предметный разговор Главы государства с местным токарем. Выяснилось, что желательно бы закрыть вопрос по некоторым деталям для техники.

"Тоже задача промышленникам", - обратился Александр Лукашенко в плане постановки очередной задачи к сопровождавшим его чиновникам.

Главе государства также доложили о работе "Брестоблагросервиса". Организация занимается техническим обслуживанием и ремонтом различной техники для сельского хозяйства. Продемонстрировали автомобиль, оборудованный всем необходимым для выездного технического обслуживания.

Здесь Президент вновь напомнил о своем поручении по обеспечению сохранности техники не менее 15 лет. И "именем революции" минимум 3 года гарантийного обслуживания, подчеркнул Александр Лукашенко.

Главе белорусского государства показали опрыскиватели для подкормки и обработки сельхозкультур. Производитель отечественный из Брестской области.

"Это чудо-техника. Хорошая, нужная техника. Это то, что нам надо", - оценил изделия Президент.

Но сразу спросил о локализации, сколько в этой технике отечественного. Как доложили Главе государства, в зависимости от модели 52-63%.

"Надо локализовываться, мужики. Надо настраиваться", - сказал белорусский лидер.

Вопрос продления гарантии на отечественную технику был поднят и во время общения Главы государства с представителями трудового коллектива ОАО "Журавлиное" и жителями Пружанского района. Так совпало, что эту же тему затронул один из работников в вопросе Александру Лукашенко.

Глава государства еще раз полностью поддержал это предложение, отметив, что уже дал необходимые поручения. Он пояснил суть вопроса. "Да, мы фактически штурмом создаем новую технику. У нас нет 10 лет для того, чтобы создавать трактор или комбайн", - сказал Александр Лукашенко.

Но порой при быстрой разработке и создании техники в процессе эксплуатации могут выявляться те или иные недоработки, и за это должен отвечать производитель. "Это чьи проблемы? Не крестьян же", - подчеркнул белорусский лидер.

"Этот вопрос решен. Три года гарантийного обслуживания должно быть для техники. Особенно энергонасыщенные тракторы и комбайны", - заявил Александр Лукашенко.

Президент также считает, что по энергонасыщенной технике в будущем надо двигаться и к 5 годам гарантийного периода. А по обычной - не менее трех лет.

Александр Лукашенко напомнил и о поручении, чтобы промпредприятия обеспечивали оперативный ремонт техники, восстанавливали ее в течение суток.

"Мы по все направлениям контролируем эксплуатацию техники. Но и вы тоже смотрите, чтобы вовремя техническое обслуживание прошли, не насилуйте эту технику. Если нельзя ехать в поле, не едьте, не ломайте. Потому что если этот трактор выйдет из строя, это вам надо в вашем хозяйстве четверть зерна потом на ремонт отдать. Берегите технику. Ее надо беречь. У вас в хозяйстве для этого все есть. Это хозяйство образцовое было создано как маяк для того, чтобы понимать, куда стремиться", - сказал Президент.

Глава государства напомнил, что в свое время им была инициирована программа возрождения села. В стране начали создавать крупные товарные сельхозпроизводства. У истоков этой работы тогда стояли бывший вице-премьер Александр Попков и экс-председатель Национального банка Петр Прокопович. В те времена в Могилевской области был создан мощный сельскохозяйственный комплекс "Александрийское", а в Брестской - хозяйство "Журавлиное".

"Мы тогда определили критерии - это не должны быть частные фермерские хозяйства. Фермерам быть, пусть зарождаются, будем их поддерживать. Но нельзя разваливать совхозы, колхозы. Сегодня мы понимаем, что тогда мы не ошиблись, создавая укрупненные товарные сельскохозяйственные производства", - отметил Александр Лукашенко.

Президент пояснил, что тогда земли не могли передать исключительно фермерам: талантливых аграриев в стране, способных потянуть эту работу, не так уж много и по сей день. "Если бы мы тогда поделили наши крупные товарные хозяйства на мелкоту, мы бы погибли сегодня, мы бы были голодными. Не потому, что фермеры плохие, а потому что их просто не было. И сейчас еще их нет, это редкость", - заявил Глава государства.

Создание новых производств потребовало больших денег и неординарных мер, однако это дало результат.

"Ценой усилий всего белорусского народа, ценой труда всего белорусского народа мы создавали вот эти проекты. Да, было непросто, но наши белорусы выдержали. Молодцы! Только благодаря терпению белорусов и нашей настойчивости. Сейчас видим, что, слава богу, что мы так поступили. В противном случае нам нечем было бы кормить не только себя, наш народ, но и продавать на экспорт - 7 миллиардов долларов валюты получаем, - заявил Александр Лукашенко. - То есть сельское хозяйство сработало. Был первый пятилетний план, второй. Сейчас мы уже в третьей пятилетке работаем. Она уже менее заметна, потому что нам штурмовать ничего не надо. Нам надо спокойно работать. Основные направления определены".

На встрече с работниками хозяйства "Журавлиное" и жителями Пружанского района Президент отметил и успехи Брестской области в нынешней уборочной кампании.

"Вы, конечно, молодцы. Должен вам сказать без лести: молодцы. И вообще в этом году (я уже второй раз об этом говорю) Брестская область - молодцы. Просто молодцы. Организовались, быстро убрали. У вас уже почти нечего убирать", - отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко пообещал, что государство обратит особое внимание на приведение в порядок автомобильных дорог местного назначения: "Нам надо сейчас посмотреть - государству - серьезно на местные дороги. Есть две программы на целую пятилетку. Мы восстановим все местные дороги".

По словам Президента, в некоторых районах надо будет поработать "очень серьезно".

Особое внимание также будет уделено мелиорации земель. "Запустите мелиоративные системы, которые когда-то строили. Надо все немедленно восстанавливать, - сказал Глава государства. - Непростая задача, но будем выделять деньги. А вы, пожалуйста, берегите то, что создано за счет народа".

На встрече с работниками предприятия и местными жителями Александр Лукашенко рассказал, что в ближайшее время в Беларуси начнут разливать свою вакцину от COVID-19.

"Мы закупили в те времена маски, средства защиты. Китайцы нам безвозмездно поставляли. Министр меня полгода назад спрашивает: что делать с этим? Я говорю: пусть лежит, пригодится. Всего у нас хватает. В ближайшее время свою вакцину начинаем разливать. Но еще раз говорю: излишне не парьтесь", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что всегда советовал гражданам излишне не переживать по поводу коронавируса и призвал заботиться о своем здоровье. "Если ведешь нормальный образ жизни, тебе не надо бояться болезней и особенно этих. Поэтому надо упираться, надо работать. Кто хочет жить, тот следит за своим здоровьем", - убежден он.

"Сейчас коронавирус и у нас фиксируется. В основном лечат дома. Он не такой уже, становится сезонным, как мы и ожидали. Хотите вакцинироваться - наверное, надо (я не вакцинировался, но, наверное, надо), вакцинируйтесь", - добавил Президент.

Во время общения с представителями трудового коллектива ОАО "Журавлиное" и жителями района Александр Лукашенко призвал белорусов ценить и беречь все достигнутое в стране.

"Вы должны понимать, что никто вас на плечах нести не будет. И я в том числе. Да, я буду помогать. Но я понимаю: человек и семья только тогда успешны, когда они сами прежде всего заботятся о себе и о своих детях. А уже что Лукашенко, государство даст, как в народе говорят, - это дополнение. Поэтому берегите то, что есть", - призвал Президент.

Глава государства обратил внимание на то, что сегодня происходит в Украине. Беларусь стала приютом для тысяч украинцев, которые теперь получают белорусское гражданство. "Как они работают! И рады. Почему - потому что они горе пережили, они перенесли войну. И это наши люди. Мы их не должны обижать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего", - сказал Александр Лукашенко.

По его мнению, Европа бы уже давно прекратила эту войну, если бы США не продолжали с помощью Польши подстегивать боевые действия.

"Поэтому берегите то, что есть. И не надейтесь, что кто-то вам принесет и даст. У нас есть где заработать. У нас все есть для того, чтобы жить и работать, - заявил Глава государства. - Будем делать все для того, чтобы вы жили нормально. Только, пожалуйста, не останавливайтесь, шевелитесь сами. Помните, что это вам надо прежде всего. Государство как поддерживало вас всегда, так и будет поддерживать".

Жители района подарили Президенту панно с изображением журавлей. Режиссер Пружанского дома культуры Диана Кретова отметила, что эта птица давно облюбовала эти места и стала символом счастья, мира и добра. По ее словам, у местных жителей существует традиция - на прощание дарить гостям подарок с изображением журавля.

"Спасибо большое. Вы хорошие люди, берегите себя!" - поблагодарил Александр Лукашенко.