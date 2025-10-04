Рабочая поездка в Петриковский район Гомельской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 октября совершил рабочую поездку в Петриковский район Гомельской области.

Глава государства ознакомился с ходом модернизации молочно-товарного комплекса, принадлежащего ОАО "Агро-Лясковичи". Это хозяйство находится в ведении Управления делами Президента. Особенность этих мест на Полесье заключается в большом количестве мелиоративных земель, которые в случае их грамотного содержания способны обеспечить надежную кормовую базу для животноводства.

Президенту представили проект опытного строительства молочно-товарного комплекса из деревянных конструкций, которые произведены из местного сырья. Александр Лукашенко поинтересовался, есть ли претензии к строителям. "Пока идем в графике", - доложил Управляющий делами Президента Юрий Назаров.

"Я ищу самый дешевый проект, и который будет больше из собственных материалов", - пояснил Глава государства причину своего внимания к этому проекту.

Он отметил, что в лесу порой в буреломах гниет много сырья, "а мы не можем сарай из этой древесины построить". "Поэтому ему дано поручение проконтролировать, сколько это будет стоить - деревянная конструкция. И, если ее по технологии обработать, сколько она будет стоять", - сказал Президент.

Александр Лукашенко уверен, что представленная ему конструкция простоит и 50 лет, если все сделать и обработать, как положено.

Юрий Назаров доложил, что все деревянные конструкции обработаны на заводе антисептиками и средствами огнезащиты. Использован клееный брус, который хоть и несколько дороже обычного, но более надежен в эксплуатации.

"Ты должен мне посчитать все, начиная от пиления, лесозаготовки. Мы должны четко понимать, сколько это стоит", - еще раз акцентировал внимание Президент.

Он отметил, что данный опыт, если это будет приемлемый вариант, будет тиражироваться по всей стране. Но проект не должен быть слишком дорогим.

"Люди должны получать нормальную зарплату, но цена не должна быть заоблачной. Это важно. Это опытное строительство, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Базу создадим и потихоньку будем подключать земли".

Президент отметил, что сельскохозяйственный холдинг в Управлении делами Президента есть не просто ради надоев и урожаев. "Отсюда должны идти новые и новейшие технологии", - сказал он.

Сейчас здесь активно перенимают во многом передовой опыт хозяйства "Парохонское" из Пинского района как в строительстве и содержании животноводческих комплексов, так и в растениеводстве. Александр Лукашенко предупредил, что со следующего года спрос за результат будет серьезный. Но нужна трудовая и технологическая дисциплина, с чем порой есть проблемы.

"Мы можем значительно добавить, если дисциплина будет, как у него (в "Парохонском". - Прим.)", - уверен белорусский лидер.

"За падеж головой будете отвечать. Это не дело, что у нас гибнет скот в XXI веке", - предупредил Александр Лукашенко.

Глава государства осмотрел стройку, пообщался со строителями и подробно расспросил о технологиях. "Красота! Я думаю, ты тут сделаешь образец", - оценил он уже выполненные работы.

Президенту доложили о планах по развитию молочно-товарного комплекса. Здесь значительно увеличится дойное стадо и будут созданы все современные условия для эффективного содержания животных. "Здесь будет полностью цикл", - рассказал директор ОАО "Агро-Лясковичи" Юрий Костренков.

Стоит задача в следующем году привести в порядок и уже имеющиеся сараи для содержания скота, тем самым завершив модернизацию МТК. Это будет хорошим примером для дальнейшего тиражирования на Полесье.

В ходе рабочей поездки в регион в мае этого года Александр Лукашенко уже посещал ОАО "Агро-Лясковичи". Тогда ему докладывали о планах по модернизации МТК, и Глава государства поручал ускориться с реализацией намеченного. Строительство новых зданий, включая молочно-доильный блок и коровники, должно быть завершено уже в этом году.

Александр Лукашенко отметил, что опыт создания таких комплексов надо распространить вдоль всей Припяти. И, возможно, не мельчить, а строить более крупные комплексы с учетом местных условий.

"На эти цели строить часто комплексы такие дороговато. Надо, чтобы они были задействованы как следует. Для этого должны быть задействованы севообороты. "Парохонское" надо брать за образец", - сказал Президент.

Для подобных комплексов, отметил Александр Лукашенко, должен быть и по технологии весь шлейф, начиная от кормов до техники.

"Работай. Весной побудем, посмотрим здесь. Но чтобы все уже было (построено и работало. - Прим.)", - сказал Глава государства, обращаясь к руководителю хозяйства.

Президент также поинтересовался, хватает ли в хозяйстве работников. Оказалось, что привлекают и иностранцев - уже работают несколько человек из Туркменистана, и они хорошо себя зарекомендовали.

Александр Лукашенко одобрил такой подход, но напомнил, что ответственность в вопросе привлечения трудовых мигрантов из-за рубежа лежит на руководителях предприятий и организаций. Они сами должны решать, кого и сколько необходимо привлечь. Причем лучше, чтобы приезжали сразу семьями, ведь тогда и отношение к работе, ответственность совсем другие, заметил Глава государства.

"К ним надо относиться, как к своим людям. И детишек обучать, и лечить людей надо. Правильно делаешь. По-белорусски: "Кинь наперед, потом найдешь". Поэтому надо ориентироваться, особенно на наши республики (бывшего СССР. - Прим.). Это же наши люди", - заявил Президент.

Он также обратился к директору "Парохонского" Владимиру Хроленко: "Пока здесь работай. Не уходи. То, что надо, помогай, советуй".

Президент напомнил о задачах по развитию Полесья. "Мир переделить хотят. Нам некуда деваться. Нам надо выжить. А возвращаться к полешукам - в лаптях ходить (как когда-то. - Прим.) - не хочется. Поэтому надо Полесье в чувство приводить", - сказал Глава государства.

Он напомнил о программе, которую в этом отношении реализуют в стране.

Глава государства подчеркнул важность мелиорации, особенно на Полесье: "Земли природе отдавать нельзя. У нас мелиорированные земли. Надо за ними ухаживать".

Он также заявил, что стоит нормально платить хозяйствам, таким как "Парохонское", которые берут на себя работы по мелиорации и обслуживанию мелиоративных систем.

"Государственное дело - почва, земли, мелиорация. Государство должно заплатить. Вы помогаете вводить в севооборот земли. И на этом копейку можете заработать", - сказал Президент.

Глава государства еще раз обратил внимание аграриев на культуру земледелия. "Вы не пашете, как положено, поля. Это говорит о том, или вы не культурные люди, или вы туда глаз не кажете. Поле должно быть распахано от канала до канала. От леса до дороги. Это культура земледелия", - сказал Президент.

Он отметил, что порой на Полесье можно увидеть вообще нераспаханные поля, которые в свое время с трудом отвоевывали у природы путем мелиорации.

"Культура земледелия и ответственность за распаханность", - обозначил главное требование Александр Лукашенко.