Рабочая поездка в Солигорский район Минской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 октября совершил рабочую поездку в Солигорский район Минской области, где посетил Солигорскую птицефабрику.

В первую очередь Глава государства поинтересовался, завершен ли сев озимых. Председатель Минского облисполкома доложил, что массовый сев как раз завершается.

Александр Лукашенко также высказал некоторые нарекания в отношении уровня хозяйствования на земле, чтобы не было проседания. Речь в том числе о том, что Президент видел по пути с борта вертолета. "Я вижу по полям этим. Он (район. - Прим.) хуже становится, чем был два года назад", - отметил он.

"Надо меньше говорить, а больше делать. Это мой вам совет публичный, - сказал Глава государства, обращаясь к руководителю области Алексею Кушнаренко. - Имей в виду, ты губернатор здесь".

Президент, в частности, недоволен качеством вспашки в отдельных местах. "Даже на подлете - вы тут распахали непонятно что. Но это не вспашка. Если плохо вспахано - не жди никакого урожая. Потому что потом уже бульдозером будешь ровнять поле", - сказал он.

Еще один вопрос касался заброшенных и неиспользуемых приусадебных участков по всей стране. Их необходимо вводить в сельхозоборот. "Надо с ними разбираться", - требует Глава государства.

Президент пояснил, что по совокупной площади такие неиспользуемые участки сравнимы с землями, которые в стране стремятся ввести в оборот за счет мелиорации.

Отдельно Глава государства упомянул о роли руководителей райисполкомов. Спрос за результаты с них необходимо повышать, и свою долю ответственности они должны нести не только за предприятия коммунальной формы собственности. "Председатель райисполкома - хозяин и президент на своей земле. Он должен управлять на территории. Работать надо. Нужно зарабатывать, - подчеркнул белорусский лидер. - Отвратительная работа в некоторых хозяйствах. Потом придется закрывать бюджетными деньгами. А где их взять?"

Говоря об урожае зерновых этого года, Александр Лукашенко отметил, что хоть погода в нынешнем году благоприятствовала высокому урожаю, но задана определенная планка. "Хорошая была погода. Во время налива зерна хватало влаги. Поэтому получили тяжеловесный колос. Это не значит, что завтра будет так. Но это планка. Вот вы достигли этого уровня - ниже нельзя. Надо на этом уровне закрепиться. Хотя бы пару лет. Нельзя ниже опускаться", - сказал Глава государства.

Применительно к Минской области, которую посещал Президент, он поручил буквально оцифровать соответствующие задания на уровень руководства районов.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил, что уборку кукурузы на силос планируется закончить к 20 октября, на зерно - максимум к 7 ноября.

Александр Лукашенко еще раз высказался и по поводу сева озимых. Он отметил, что не доводит какие-то жесткие даты. Но, имея опыт в аграрной сфере, понимает, когда и что оптимально сделать, чтобы урожай будущего года был не хуже нынешнего. "Мужики, вы делайте, когда хотите. Я вам даты не назначал. Я чувствую, когда надо посеять. Вот к первому посеяли - растения силу возьмут, как в деревне говорят. Они силу наберут, перезимуют. А если мы посеем позже, ну будет росток - не больше", - сказал Глава государства.

Во время рабочей поездки Глава государства заявил, что никаких новых земель из состава сельхозугодий под строительство или приусадебные участки давать не будут, так как это ценный ресурс. Тем более когда в малых населенных пунктах есть много заброшенных и неиспользуемых участков. "Чтобы все распахали, ненужное убрали", - поручил он.

Что касается отчуждения земель сельхозназначения под иные нужды, то Александр Лукашенко однозначно обозначил подход: "Это исключено. Это единичные случаи под инвестиции какие-то. И то это все решения Президента. Лес и сельхозугодья. Чтобы все понимали, что в будущем году будет полный запрет на отчуждение земель сельхозназначения. Отчуждать земли сельхозназначения - ни в коем случае".

Глава государства напомнил, что нынешние земли сельскохозяйственного назначения - это в том числе наследие, доставшееся от предков, которые когда-то начинали осваивать территории, занимаясь подсечным земледелием.

Президент также напомнил о важности бережного отношения к дорогостоящей сельскохозяйственной технике, ее своевременного обслуживания и ремонта.

"Все кричат: "Дайте, дайте технику!" Ну вот дай плохому хозяйству технику. Трактор, комбайн - энергонасыщенная техника, очень сложная. Через год под забор поставят. Поэтому нам надо очень серьезно думать, кому давать эту технику", - сказал Глава государства.

Он не исключил, что где-то, возможно, технику стоит отдать лучшим хозяйствам, но под обязательство помочь соседям, где не смогут с ней должным образом обращаться. "Надо взять это на серьезнейший контроль", - сказал Президент.

Глава государства заявил, что надо установить конкретные сроки. Например, 10 лет - по трактору, 12-15 лет - зерноуборочный комбайн, кормоуборочная техника - 11-12 лет.

"Нам надо прийти к какому-то общему знаменателю в этом плане. А не то что три, пять, восемь лет - под забор, спишите. Это значит "угробили трактор, давай новый", - сказал Президент.

Александру Лукашенко во время посещения Солигорской птицефабрики доложили о планах по созданию селекционно-генетического центра по выращиванию перепелов.

Глава государства поинтересовался у специалистов, когда в Беларуси будет своя перепелка. Дело в том, что сейчас отечественное птицеводство зависит от поставок суточного молодняка прародительских и родительских форм из-за рубежа.

"Своя перепелка - через три с половиной года. Быстро это не делается, пять лет отводится на получение собственного кросса (гибриды пород и линий домашней птицы. - Прим.). У нас уже генофонд создан. У нас есть база, есть с чего работать. Это реальная работа", - сказала директор Солигорской птицефабрики Инна Толкачева.

Александр Лукашенко также поинтересовался мнением руководителя Национальной академии наук Владимира Караника. "По перепелке хороший шанс есть. Шанс, что порода будет конкурентоспособна, очень высок", - ответил он.

Что касается Солигорской птицефабрики в целом, Глава государства не стал отдельно заслушивать доклад о работе предприятия, отметив, что у него в этом плане есть все необходимые справочные материалы. "Ты мне скажи, деньги у тебя есть? - обратился он к Инне Толкачевой, получив утвердительный ответ. - Вот мне больше ничего не надо. Деньги есть - молодец".

Как было доложено, есть и план дальнейшего развития птицефабрики на ближайшие годы.

Александр Лукашенко поручил проработать более широкое использование перепелиных яиц, в том числе при организации питания детей в школах.

"Мы обсуждали тему большего потребления яйца. Инна (директор Солигорской птицефабрики Инна Толкачева. - Прим.) говорит, что они бы не прочь, чтобы школы больше брали. И Японию приводила в пример, что они это делают, - сказал Глава государства. - Надо проработать с будущего года. А почему нет? Она, оказывается, варит это яйцо и очищенное поставляет".

Как было отмечено, по своим полезным качествам перепелиные яйца на треть лучше куриных.

"Журналистам - всем перепелиные яйца есть", - не без доли юмора сказал Глава государства.

Во время рабочей поездки Президента в Солигорский район и посещения местной птицефабрики было организовано совещание о развитии птицеводческой отрасли в стране.

Глава государства вначале кратко обозначил позитивные результаты работы отрасли, но сразу предупредил, что разговор пойдет в основном не об этом.

Беларусь, по словам Президента, входит в число лидеров региона по производству мяса птицы и яиц (в 2024 году на душу населения произведено 407 яиц и реализовано в убойном весе 63 кг мяса птицы).

"Продукция птицеводства всегда востребованная и при грамотном управлении очень доходная. За 2024 год рентабельность продаж птицы составила 8,5%, яиц - близко к 20%", - отметил Александр Лукашенко. По названным видам продукции в стране обеспечена продовольственная безопасность: мяса птицы производится почти на 60% больше собственной потребности, яиц - почти на 30%.

"Но сегодня разговор пойдет не о наших успехах, в этом плане, а о проблемах и новых трендах в отрасли", - ориентировал Глава государства участников совещания.

В первую очередь Президент обратил внимание на укрупнение предприятий. Здесь, по его словам, необходим грамотный подход. Птицей занимаются 38 сельскохозяйственных организаций: 20 - мясного направления и 18 - яичного. В стране выращиваются бройлеры, утки, индейка, представлено производство куриных и перепелиных яиц. Ширится линейка продуктов из мяса птицы.

Вместе с тем львиная доля производства мяса птицы (75%) приходится только на 6 бройлерных птицефабрик: "Дружба", Витебская бройлерная птицефабрика, "Белоруснефть-Особино", агрокомбинат "Дзержинский", "Смолевичи-Бройлер" и "Серволюкс Агро". "Эти предприятия работают эффективно: используют современные технологии, производят качественную продукцию, осуществляют ее глубокую переработку, реализуют в том числе на экспорт. Способны ли остальные птицефабрики конкурировать с ними? Надо ли нам такая конкуренция? - обозначил ключевые вопросы Президент. - Что будем делать дальше? Не будем мешать им развиваться, пусть развиваются сами по себе или примем другие решения? Что будем делать с мелкими предприятиями? Будем ли строить новые птицефабрики или стоит рассмотреть вопрос реорганизации их путем присоединения к более эффективным птицефабрикам?"

Александр Лукашенко предупредил, что к вопросу о дальнейшей судьбе мелких птицефабрик нужно подойти комплексно и обязательно учитывать, что там есть определенные навыки, персонал, знакомый со спецификой работы отрасли. "Этих людей потерять нельзя. Построить на пустом месте птицефабрику - это не проблема сегодня. Вопрос в кадрах, в людях, - пояснил Глава государства. - Нужны грамотные, убежденные птицеводы".

Второй темой, которую затронул Александр Лукашенко, стала ситуация с падежом. И она, по словам Главы государства, к сожалению, не улучшается. За прошлый год на выращивании и откорме птицы падеж составил 22,5 млн голов. За январь-август 2025 года - почти 15 млн. В отдельных областях наблюдается значительный рост падежа: Гродненская область (120% к соответствующему периоду 2024 года), Минская (116%), Витебская (115%).

"К сожалению, поголовье увеличивается низкими темпами (в 2024 году всего на 3% к уровню 2023 года)", - констатировал Президент.

Он подчеркнул, что причины банальны: несбалансированная кормовая база, устаревшая инфраструктура, но чаще всего бесхозяйственность и разгильдяйство. Например, на птицефабрике "Западная" Столинского района допускалось скармливание птице комбикорма с истекшим сроком годности.

"До сих пор вскрываются случаи нарушения режима: пронос работниками личных вещей на территорию, прохождение сотрудников в чистую зону в обход санпропускника, а также работа без спецодежды, - сказал Александр Лукашенко. - В некоторых птицеводческих организациях не исключена возможность попадания синантропной птицы. Не в полной мере проводятся мероприятия по борьбе с грызунами. Элементарного не делаем".

Кроме того, не всегда проводится вакцинация птицы, а значит, есть риск заболеваний. Установлены факты отсутствия на отдельных объектах необходимого количества дезинфицирующих средств, медикаментов, несоблюдения схем лечебно-профилактических мероприятий. Допускаются нарушения технологических регламентов и ветеринарных правил.

"Во многом это обусловлено кадровым дефицитом, поскольку птицефабрики укомплектованы ветеринарными и зоотехническими специалистами на 90%", - отметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что разговорам о нехватке кадров в целом нужно положить конец, обеспечив закрепление профильных специалистов на местах. "Подготовили специалистов - они должны работать там, для чего их готовили. И эту тему надо закрыть, - поставил задачу Глава государства. - Надо решить, Дмитрий Николаевич (Крутой, Глава Администрации Президента. - Прим.), раз и навсегда эту проблему".

Перспективы и новые направления в птицеводстве - это третий вопрос, поднятый на совещании Президентом. Например, на Солигорской птицефабрике организована инновационная перепелиная ферма, которую посетил Глава государства. В агрокомбинате "Дзержинский" построен комплекс по выращиванию мяса индейки. "Это новые, "модные" направления, полезные и даже необходимые для людей. Поэтому есть спрос на внутреннем и внешнем рынках", - сказал белорусский лидер, напомнив, что еще некоторое время назад приходилось популяризировать в обществе потребление мяса индейки, разъяснять его пользу.

"Какой видите дальнейшую стратегию развития отрасли, какие новые направления в птицеводстве мы еще можем развивать или будем углублять имеющиеся?" - обратился Александр Лукашенко к участникам мероприятия.

Следующим важным аспектом стал экспорт. За 2024 год продано за рубеж мяса птицы почти на полмиллиарда долларов (почти 250 тыс. т), яйца куриного - на $71 млн (835 млн штук).

"Страна входит в топ-15 ведущих мировых экспортеров мяса птицы и яиц. Основные наши контрагенты - это Россия, Китай и страны СНГ. Однако Россия обеспечивает себя мясом птицы и яйцом. Китай также показывает высокие темпы роста производства, - обратил внимание Глава государства. - Вопрос новых рынков, где они?"

Речь шла также о снижении зависимости отрасли от импорта. Сейчас в Беларуси нет альтернативы импорту цыплят для производства инкубационных яиц. Для комплектования птицефабрик родителями в страну завозится прародительское стадо мясных цыплят. Также и в яичном птицеводстве. Каждая птицефабрика работает напрямую с зарубежными партнерами. "Мы пришли к тому, что в ближайшее время от импорта яиц уйдем. Понадобится еще лет, может, 5-7, если мы с учеными начнем заниматься этим немедленно для того, чтобы уйти от импорта (в этой сфере. - Прим.)", - сказал Президент.

"Полная зависимость от импорта не гарантирует стабильной работы птицефабрик, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Каждый завоз птицы связан в том числе с вероятностью заноса новых инфекций, а также (что очень актуально) со срывом поставок". В этой связи Президент спросил, как будет решаться вопрос недостатка мощностей родительских площадок в яичном и мясном направлениях.

Глава государства также напомнил о поручении создать селекционно-генетический центр для получения собственной племенной продукции (оно было дано в 2023 году). Это должно быть уникальное для Беларуси предприятие полного цикла, но на данный момент построено всего 3%. Поэтому Президент поручил подключиться всем заинтересованным и помочь побыстрее ввести это предприятие в строй, тем более что оборудование уже имеется. "Надо оперативно - в течение будущего года. Если надо, подключимся, и надо быстро построить", - поставил задачу Президент.

В заключение Александр Лукашенко обратился к теме научного сопровождения отрасли. "Мясное птицеводство у нас пока зависит от импорта в части исходных линий (прародительского поголовья), но я знаю, что в яичном птицеводстве активно ведется работа по получению отечественных кроссов кур. Наши научные наработки в селекции должны дать новый импульс развитию эффективного птицеводства. При этом нельзя оставлять без внимания все виды птицы", - обозначил приоритеты для ученых Глава государства.

Президент подчеркнул, что по итогам совещания должны быть выработаны решения, которые дадут дополнительный импульс развитию отрасли.

Александр Лукашенко также заявил о необходимости оказывать всяческую поддержку отечественным предприятиям.

"Свой рынок не надо никому отдавать. Займем рынок - и хорошо. Помогайте там, где возможно, своим предприятиям. Это очень важно сейчас. Цель одна, глобальная - никому не отдавать свой рынок. По всем направлениям", - подчеркнул Глава государства.

"Если есть рынок, если мы видим хорошую экономику в том или ином производстве, надо поддерживать эти проекты. А не тратить деньги непонятно куда", - добавил Александр Лукашенко.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил, что в Беларуси мясо птицы занимает долю в 38% от всего производства мяса в стране. Если говорить именно о мясном птицеводстве, то прародительские формы закупаются за рубежом и поставляются на племптицерепродуктор "Бройлер" агрокомбината "Дзержинский". "Там мы производим 2 млн голов родительского стада. Это 56% от всего родительского стада, которое нам требуется в стране", - рассказал глава ведомства.

Таким образом, еще 44% родительского стада пока закупается за рубежом, хотя эти полтора миллиона голов можно было бы производить в Беларуси. Для этого надо достроить еще один репродуктор первого порядка. "Он будет небольшим. Там буквально два здания. Чтобы полностью 3,5 млн голов родительского стада производить у себя в стране, - сказал Юрий Горлов. - Сегодня цена одного цыпленка, которого мы получаем у себя, - 5,2 евро. Из-за границы мы покупаем - 6,2 евро. На одном цыпленке мы переплачиваем 1 евро. На полтора миллиона голов - это полтора миллиона евро, которые могут оставаться в стране".

Александр Лукашенко в связи с этим поинтересовался ценой вопроса. Ему доложили, что для реализации проекта вместе с оборудованием потребуется порядка Br20 млн.

"Семь миллионов долларов по максимуму. А то и в пять вложимся", - сделал вывод Глава государства.

"Нам это надо завтра или мы не готовы, его построив, эксплуатировать? Если оно будет завтра, вы его можете использовать? Фабрикам это надо?" - поинтересовался Александр Лукашенко.

Ответ был утвердительным. Более того, министр отметил, что это не только уход от зависимости по импорту, но и плюс для профилактики и минимизации болезней. Дело в том, что завоз племенных и гибридных цыплят из различных источников снижает ветеринарное благополучие предприятий, ведь каждый завоз птицы связан с риском заноса новых инфекций.

В ходе посещения речь также шла о возможности сотрудничества белорусских и российских ученых по теме птицеводства, ведь в Беларуси есть неплохие наработки по яичному направлению, а в России - по мясному. Поэтому есть основа для взаимовыгодной совместной работы.

"Надо обмениваться в этом плане. Яйцо - на мясо, грубо говоря. Им выгодно это", - согласился Глава государства.

Во время рабочей поездки генеральный директор агрокомбината "Дзержинский" Владимир Лукьянов доложил о ходе реализации инвестиционного проекта по созданию селекционно-генетического центра птицеводства, но уже яичного направления. Аналогов ему на постсоветском пространстве в настоящее время нет, применено много новых технологий. Отечественные селекционеры уже вплотную приблизились к лучшим мировым показателям по продуктивности кур-несушек. И это при том, что идеальные условия еще только предстоит создать. "Мы в 2029 - начале 2030 года создадим прародителей", - рассказал глава агрокомбината.

Все это позволит не только с лихвой покрыть потребности Беларуси в цыплятах по яичному направлению, но и наладить сотрудничество с зарубежными партнерами. Проектом уже интересуются в России и готовы заключать контракты.

"Надо с перспективой на то, что свое должно быть. Как по яйцу, так и по мясу", - сказал Александр Лукашенко.