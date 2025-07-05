Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей")

Культурное наследие является основой основ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении 5 июля на празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей").

"Рад приветствовать вас в Александрии - одном из самых красивых и уютных уголков нашей Беларуси. Что значит для меня эта земля, люди, живущие на ней, - давно не секрет. Здесь вы отдыхаете душой, точно так, как я. И говорить на этой сцене всегда хочется о том, что близко и понятно каждому из нас. Об истоках, о культуре, о наших традициях. Вы знаете, как трепетно и внимательно мое отношение к нашему культурному наследию. Это основа основ. Это наша душа. Без него нет истории, нет государственности, и нас тоже нет - нет народа", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы гордятся тем, что являются продолжателями тысячелетней истории славян. "Наши представления об истинных ценностях, наше понимание справедливого уклада жизни - все формировалось там, в глубине веков. Мы - нация с древней историей. И государственность свою строим на принципах бережного отношения к исторической и культурной памяти нашего народа. Все, что создавалось на родной земле сотни лет назад, все, что мы сегодня стараемся сохранить - старинные обряды, ремесла, праздники, - это и есть наши корни", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, чтобы эти корни были крепче, важно не только беречь, что сохранили, но и возрождать утраченное.

Александр Лукашенко в этой связи напомнил, что ровно год назад просил к нынешнему открытию фестиваля восстановить памятную для многих паромную переправу, которая через реку Днепр связывает Шкловский и Оршанский районы. "Ее запуск - это ведь тоже дань исторической традиции, - сказал Президент. - Жители Шкловщины хорошо знают, что правый берег Днепра издавна славился ярмарками. Это было больше, чем торговля. Там кипела жизнь, в том числе культурная, творческая, насыщенная эмоциями. Торговля - это не только экономическое понятие. А если и экономическое, то она за собой тащит культурно-нравственные основы нашего народа. Почти как на нашем празднике. Убежден, что эта переправа станет еще одним символом фестиваля, связывающим наших людей и эпохи. Самое главное, принимая такое решение, я думал о том, что переправа, мосты - это то, что соединяет людей, объединяет и соединяет берега".

Глава государства поблагодарил гостей фестиваля, который уже стал международным действом. Отдельно он отметил российских губернаторов, которые участвуют в празднике, артистов, которые приезжают из других стран.

Александр Лукашенко отметил, что уже на протяжении 16 лет Александрия собирает друзей - удивительно талантливых, умеющих создавать красоту и ценить ее.

"Не знаю, как вы, а я уже годы своей жизни начинаю отсчитывать от Александрии до Александрии. От нашего фестиваля (затем "Славянский базар", вы знаете) до следующих мероприятий. Несколько грустно, но от этого никуда не денешься. И наши гости которые приезжают сюда из всех уголков Беларуси, из соседних стран, - это очень увлеченные люди, настоящие хранители славянской культуры, - сказал Президент. - Тот, кто приехал к нам, пусть меня услышат сегодня не только вы, но и наши близкие, родственники, они будут жить долго. Я буду стараться делать все, что в моих силах (это не заклинание), чтобы они жили. И все вы, которые приехали на эти земли, к этим истокам, посмoтрите: вы если и заболеете, то ненадолго. А мне кажется, вы вообще болеть не будете. Вы выздоровеете здесь".

"Спасибо вам! Вы здесь создаете уникальную атмосферу. Не было бы у нас таких самобытных коллективов, народных мастеров, преданных душой своему делу, не было бы и этого фестиваля. Такие праздники нам нужны. Чтобы уравновесить стремительный ритм жизни - деловой и прагматичной. Я часто говорю: жизнь одурела вообще. Ситуация очень тяжелая, сложная, напрягает. Мозги порой кипят. И нам нужно это действо для того, чтобы успокоились, вспомнили, откуда мы и в спокойном ритме жизни хотя бы несколько дней наметили свое будущее, попытались забыть об этом тяжелом ритме нашей жизни. Жизни, достаточно напряженной в свете событий, которые происходят в мире. Негатива хватает. А душе нужен эмоциональный отдых", - сказал Александр Лукашенко.

Президент пожелал всем на мгновение забыть о повседневных делах, тревогах, переживаниях и погрузиться в магию купальской ночи. Центральное событие фестиваля - гала-концерт, который в нынешнем году тематически оформлен как музыкальный спектакль по мотивам известных и любимых всеми фильмов.

Глава государства также отметил, что после фестиваля в Александрии буквально через несколько дней в Витебске состоится очередной международный фестиваль "Славянский базар". Никто заранее так не задумывал, но праздник "Купалье" - это своего рода генеральная репетиция перед этим масштабным событием, заметил Александр Лукашенко.