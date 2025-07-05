Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июля принял участие в открытии музея Славы Могилевщины.

Глава государства ознакомился с экспозицией музея, пообщался с представителями трудовых коллективов, общественности и молодежи Могилева и Могилевского района.

"Ровно тридцать лет прошло с тех пор, как мы с вами здесь, на Буйничском поле, открывали мемориальный комплекс, созданный в память о героическом подвиге защитников Могилева. Именно на этом месте писалась одна из самых героических страниц истории Великой Отечественной войны. Тут, на Днепровском рубеже, начался обратный отсчет до краха Третьего рейха. Значимость тех событий, во многом повлиявших на исход битвы под Москвой и дальнейший ход войны, ставит это белорусское поле в один ряд с Куликовым, Бородинским и Прохоровским", - сказал Глава государства во время церемонии открытия музея.

Александр Лукашенко подчеркнул, что здесь бои шли около месяца. До Москвы оставалось два шага - Могилев и Смоленск. Одним из самых ярких эпизодов ожесточенной могилевской битвы стала оборона этой территории воинами 388-го стрелкового полка под командованием полковника Кутепова. Это был один из важнейших эпизодов для дальнейшей защиты столицы Советского Союза. "Наше командование понимало и руководство страны: надо во что бы то ни стало не победить даже, а как можно дольше задержать здесь противника, чтобы там (под Москвой. - Прим.) организоваться. Вот ценность этих битв под Могилевом и Смоленском", - отметил белорусский лидер.

Подробности о битве под Могилевом известны благодаря писателю и военкору Константину Симонову. Увидев на Буйничском поле настоящее кладбище сожженных в первом же бою немецких танков и другой бронетехники, он назвал его "триумфом солдатского мужества". Такого сопротивления немцы до тех пор нигде не встречали.

"Бойцы Красной армии "становились победителями там, где это, казалось, было невозможно по всем законам логики". Это цитата из дневника Симонова. После войны он писал, что именно здесь, под Могилевом, увидел "людей, которые остановят врага". Увидел зарю Великой Победы", - процитировал писателя Александр Лукашенко.

Буйничское поле, поле доблести и стойкости советских воинов, оставило в душе писателя-фронтовика глубочайший след. Он завещал после смерти развеять здесь свой прах. Воля Константина Михайловича Симонова была исполнена.

"А сегодня мы исполняем волю наших ветеранов и жителей области - открываем музей Славы Могилевщины", - сказал Президент.

"В залах этого музея оживает и говорит голосами героев сама тысячелетняя история края. Приоткрывается тайна жизни летописных радимичей, от рода и племени которых началась история региона. И не только региона, - сказал Александр Лукашенко. - Могилев всегда был мостом между Западом и Востоком в мирное время и становился крепостью в годы лихолетья. На этих землях не единожды сходились в битвах войска великих князей литовских, королей польских, самодержцев русских".

По словам Главы государства, в прошлом региона, как в зеркале, отражается история всей страны, а экспозиция музея показывает тернистый путь белорусов через века к независимости, собственной государственности, связывает воедино героическое прошлое и мирное настоящее.

Александр Лукашенко откровенно признался, что когда ему предложили рассмотреть вопрос помощи в строительстве из бюджета Союзного государства, он долго колебался: "Меня настораживало то, что у нас столько памятников в стране! Думаю, ну нам бы содержать их, в порядке чтобы были. Но благодаря вам, когда губернатор Исаченко мне доложил, что народ поднялся для того, чтобы построить этот музей и привести в порядок этот комплекс, думаю, ладно - раз народ инициирует это, значит, и в порядке будете содержать. Я на это очень надеюсь".

Большое внимание в музее посвящено событиям Великой Отечественной войны. "И это правильно. Особенно сейчас, когда против правды о той войне остервенело воюют в "просвещенной" Европе: маршируют нацисты, сносятся мемориалы и памятники, лицемерно начали переписывать историю. Именно поэтому мы свято чтим память о подвиге ветеранов, о людях, которые восстанавливали города и села Могилевщины после освобождения и ковали трудовую славу все эти годы", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко убежден, что музей Славы станет подлинно народным, будет бережно хранить и передавать из поколения в поколение правду о Великой Победе нашего народа, воспитывать настоящих патриотов.

Президент напомнил, что в Великую Отечественную Советский Союз потерял около 30 млн человек. И чтобы этого не случилось вновь, важно помнить уроки истории. В том числе и поэтому возводятся подобные объекты. "Это не потому, что делать нам нечего и нечего больше строить. Мы хотим, чтобы вы приходили сюда. Еще есть поколение советских людей, которые чтят эту память о Великой Отечественной. И эти люди могут молодежи передать этот опыт. Чтобы они понимали, зачем мы это делаем", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что в Беларуси во многом переняли формы и методы этой работы еще с советских времен. "По сути все правильно мы делаем. Это надо сохранить. Но по форме мы подумаем, как это разнообразить. Но нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну, - заметил Глава государства. - И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда. Кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к этому единству. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ими. Но мы боремся. Мы показываем примером. Экономически пытаемся привлечь, приблизить эти народы к нам. Потому что это наши народы, советские народы. Они также участвовали в этой войне и вместе с нами побеждали".

Президент подчеркнул важность сохранения исторической правды: "Сейчас идет борьба за головы, за мозги наших людей. Проиграем эту борьбу - время наше будет сочтено. Поэтому мы вцепились в эту историческую память. И вообще, подвиг нашего советского народа, в том числе на белорусской земле, - это гордость для любого народа. Ни один бы народ от этого не отказался".

"Лучше под мирным светлым небом бороться за наше прошлое. Для чего? Во имя будущего. Лучше под мирным небом жить, чем воевать", - сказал Александр Лукашенко.

Говоря об исторической правде, Президент отметил, что нужно помнить и о просчетах, допущенных в начале войны: "Я очень просил бы всех вас, особенно сотрудников музея: нам нужна правда, нам нужна сейчас справедливость! Не надо ничего скрывать. Не надо скрывать, как мы "прошлепали" начало войны. Как Беларусь просто в течение пары месяцев оказалась под оккупацией".

По словам Президента, тогда это случилось не потому, что советские воины были хуже немецких. "Мы оказались в какой-то степени не готовы к этой войне. Мы умиротворяли фашистов: "Вот, не нападут, договор о ненападении и прочее…", - напомнил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркивает, что из этих уроков прошлого нужно делать выводы и всегда быть готовыми защитить страну. "Да, мы ни на кого не нападаем. Будем умиротворять кого угодно. Будем предостерегать от войны. Но каждый день мы должны готовиться к этой войне, чтобы она не случилась вновь на нашей земле. И чтобы неожиданно ночью или в 4 утра на нас не напали и мы не оказались неготовыми к защите, - заявил он. - Я это говорю к тому, чтобы и эту правду мы говорили. Она была".