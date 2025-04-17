Принятие кадровых решений

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля принял ряд кадровых решений.

Глава государства назначил:

Неверу Виталия Иосифовича Председателем Государственного комитета по имуществу; Бурака Константина Викторовича помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Гродненской области.

Президент дал согласие на назначение:

Пачко Сергея Николаевича председателем Дрогичинского районного исполнительного комитета; Пачко Александра Николаевича председателем Столинского районного исполнительного комитета; Мойсеюка Александра Владимировича председателем Кобринского районного исполнительного комитета; Щековича Александра Владимировича главой администрации Советского района г.Минска; Страхара Руслана Борисовича генеральным директором ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения"; Конюшко Андрея Васильевича первым заместителем Министра промышленности; Печень Елены Николаевны первым заместителем Министра финансов; Шевцовой Натальи Петровны заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия; Бердниковой Юлии Николаевны заместителем Министра труда и социальной защиты; Машарского Кирилла Геннадьевича заместителем Министра экономики; Головко Константина Анатольевича генеральным консулом Республики Беларусь в г.Гуанчжоу (КНР); Якимова Петра Николаевича генеральным консулом Республики Беларусь в г.Шанхае (КНР).

Глава государства обозначил ключевые задачи на новом посту для помощника Президента - инспектора по Гродненской области Константина Бурака.

Президент обратил внимание, что ситуация в регионе имеет важное значение для обеспечения безопасности. "Люди хорошие там, крепкие люди. Экономика области также хорошая и крепкая. Караев (Юрий Караев, назначенный в марте этого года председателем Гродненского облисполкома. - Прим.) человек исполнительный и тоже не слабый как управленец. Я не хочу, чтобы вы там конфликтовали. Но очень надеюсь, что свое мнение у помощника будет", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что деятельность помощника по области связана с подбором кадров и инспекторской работой по региону. Образно говоря, это "глаза и уши" Президента, заметил Александр Лукашенко. Кроме того, помощники должны напрямую взаимодействовать с Главой Администрации Президента и иметь возможность при необходимости обсудить актуальные острые вопросы на уровне Главы государства, чтобы наметить пути дальнейших действий.

Обращаясь к Константину Бураку, Президент напутствовал: "Опыт у тебя достаточный. Я когда-то был сторонником, чтобы ты в Правительстве поработал (до назначения на должность помощника Президента по Гродненской области Константин Бурак работал руководителем Аппарата Совета Министров. - Прим.). Поэтому - действуй. Ты знаешь, что там надо делать".

Александр Лукашенко назначил на должность Председателя Государственного комитета по имуществу Виталия Неверу, который ранее был заместителем председателя Гродненского областного исполнительного комитета.

"Что касается госимущества, тут мне целую петицию изложили. Я не собираюсь говорить о ценности земель, земельных участков, учета жилья, других вещей. Это ты лучше меня знаешь, - сказал Президент, принимая кадровое решение о назначении Виталия Неверы председателем Госкомимущества. - Тебе это знакомо больше, чем мне, и ты знаешь, что там делать".

В качестве одной из основных задач для нового руководителя Александр Лукашенко обозначил усиление роли Госкомимущества. Пока, по словам Президента, эта структура воспринимается как некая бухгалтерия и не звучит на должном уровне. В этом есть и вина Правительства.

Именно в этом комитете состоит на учете имущество государства, и в ряде стран ему отводится ключевая роль. "Поэтому нам надо здесь работать ближе, теснее и помогать. Мы это будем делать", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко при согласовании Руслана Страхара генеральным директором ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения" в первую очередь поинтересовался, не воспринимается ли новая должность как некое движение вниз по карьерной лестнице после работы в качестве заместителя председателя Могилевского областного исполнительного комитета.

"Это решение для меня обдуманное", - заверил Руслан Страхар, отметив свой значительный опыт работы в промышленности (в том числе на "Строммашине") и на госслужбе в должностях, где курировал в том числе промышленный сектор, а также наличие профильного образования. "В общем вся моя трудовая жизнь таки или иначе связана с промышленностью", - добавил он.

Александр Лукашенко поинтересовался, что сейчас происходит со "Строммашиной". В ответ было озвучено, что часть цехов и оборудования перешла БЕЛАЗу и там развернуто производство кузовных элементов. Располагается оно, как и прежде, в центре города, формируя промышленный узел с другими предприятиями. Работают там до 600 человек, и перспективы неплохие. В частности, прорабатывается новый серьезный проект в кооперации БЕЛАЗа и "Могилевлифтмаша" по сборке крупных элементов электротрансмиссии. Другая часть территории "Строммашины", не имеющая отношения к БЕЛАЗу, развивается, преобразуется в соответствии с градостроительным планом Могилева.

"Значит, двигатель для автомобиля вы сделаете?" - спросил Президент.

"Так точно", - подтвердил Руслан Страхар.

"Но хороший двигатель", - предупредил в свою очередь Глава государства.

"Да, Александр Григорьевич", - ответил новый руководитель "Могилевлифтмаша". По его словам, новым и активно развивающимся направлением предприятия стала разработка тяговых электродвигателей для электротранспорта, в том числе электробусов и электрогрузовиков, трамваев и троллейбусов "Белкоммунмаша" и техники МАЗ.

"Что касается автомобилестроения и "Джили" (речь о разработке электродвигателя для первого белорусского электромобиля от "БЕЛДЖИ". - Прим.), и здесь такая задача стоит. Пять пробных двигателей было поставлено. Они вместе с Национальной академией наук разрабатывались", - добавил Руслан Страхар.

Глава государства подробно расспросил нового руководителя о состоянии дел в холдинге.

Александру Лукашенко доложили, что там работают всего 5,5 тыс. человек, в том числе на головной площадке, включая завод "Электродвигатель", - 4,8 тыс. человек. К холдингу также относятся ОАО "Зенит" (расположено в Могилеве), занимающееся электроникой, ОАО "Завод "Ветразь" (Витебская область), а также сельхозпредприятие в Быховском районе, где трудятся более 130 человек.

"Все эти предприятия холдинга заняты, работают на полную мощность? - спросил Президент. - Экономически они эффективны?"

Руслан Страхар ответил утвердительно, подчеркнув, что на данный момент все предприятия работают стабильно. "И в целом холдинг "Могилевлифтмаш" по прошлому году получил порядка Br50 млн чистой прибыли", - сказал он. По его словам, приоритетным направлением деятельности по-прежнему остается экспорт продукции на российский рынок. "Каждый раз на "Могилевлифтмаше" тема номер один - продвижение лифтов на российский рынок, непростой, конкурентный, но, как говорим, наш". Тем более что сейчас в России реализуется масштабная программа по замене лифтов.

Речь зашла также о предыдущем руководителе холдинга Сергее Черткове, который в марте этого года был согласован на должность председателя Могилевского горисполкома.

Глава государства напомнил, что, принимая тогда кадровое решение, ориентировал Сергея Черткова, чтобы он на какое-то время оставался вовлеченным в дела предприятия, пока следующий руководитель полностью войдет в курс дела. Тем более что предприятие расположено в Могилеве и горисполком заинтересован в его эффективном развитии. В то же время и Руслан Страхар, работавший ранее зампредседателя Могилевского облисполкома, должен оказывать содействие мэру Могилева, чтобы благоустроить город, сделав его более красивым и уютным.

"Надо, чтобы Могилев был настоящим красивым и уютным городом", - обратил внимание Глава государства. Пока этот областной центр отстает от других, считает Президент.

"Нехорошо будет, если город не приведем в порядок", - сказал Александр Лукашенко. В качестве примера того, как можно провести благоустройство, Президент упомянул зону отдыха в парке Подниколье, которую обновили, реконструировали, благодаря чему это место стало очень востребованным у жителей и гостей Могилева. "Зону отдыха сделали - все люди там, и молодежь особенно. Люди хорошо отзываются", - отметил Президент.

"Тут надо и предприятия чтобы подставили свое плечо", - добавил Глава государства.

"Задача понятна. Будем вместе", - ответил на это Руслан Страхар.

Согласовывая назначение Александра Пачко, который до настоящего времени занимал должность председателя Кобринского райисполкома, Президент поинтересовался, в связи с чем было решено перевести его из Кобрина в Столин.

"Мне предложили - я согласился. Тем более Столинщина - это моя родина, - пояснил Александр Пачко. - Десять лет назад я из Столинского района ушел работать в Лунинецкий район. Семь лет отработал в Лунинецком райисполкоме. За это время были почти удвоены показатели по району. Без малого три года работаю председателем Кобринского райисполкома. За три года тоже есть положительные результаты. Если брать сельское хозяйство, то добавили более тонны молока удоя на одну корову. По валовому производству добавлено более 100 т в день. На сегодняшний день район производит более 500 т молока. По промышленности и остальным направлениям тоже есть результаты".

Как было отмечено, в Столинском районе сейчас 17 хозяйств, три из них - частной формы собственности. "Работает на селе более 3,5 тыс. человек. Без малого 92 тыс. га сельхозугодий. Содержится 87 тыс. голов скота, 24,3 тыс. коров. Удой за прошлый год - 7,6 тыс. литров молока. Произведено зерна более 106 тыс. т", - подробно проинформировал Главу государства председатель райисполкома.

Президент уточнил, реализуется ли в районе новая программа по возрождению Полесья. Как проинформировали Главу государства, такая работа в Столинском районе ведется. "Очень много было сделано за первую программу по мелиорации. А сейчас - вторая", - сказал Александр Пачко.

Его брат Сергей Пачко согласован на должность председателя Дрогичинского райисполкома. Ранее он занимал должность директора на местном предприятии "Алексеевичи-Агро". "36 лет я на разных должностях тружусь в Дрогичинском районе. Это, скажем, не вторая, но моя большая родина уже", - заявил Сергей Пачко.

На должность председателя Кобринского районного исполнительного комитета согласован Александр Мойсеюк. Ранее он возглавлял Кобринский районный Совет депутатов.

Главой администрации Советского района Минска согласован Александр Щекович, который до настоящего времени был заместителем председателя Федерации профсоюзов Беларуси.

"Интересное у нас передвижение из профсоюзов в Советский район", - заметил Александр Лукашенко.

Александр Щекович рассказал, что несколько лет работал членом Минского горисполкома и хорошо знаком с экономикой города. В Советском районе столицы, в частности, расположены предприятия "АМКОДОР-Белвар" и "Промсвязь".

"Я очень буду ждать твоего подключения. С "АМКОДОРом" у нас большие проблемы", - подчеркнул белорусский лидер.

"В целом", - уточнил Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой.

"Поэтому надо приводить это предприятие в чувство. И ни в коем случае нельзя загубить. "АМКОДОР" - это очень перспективное для нас и для России предприятие. На нашем общем рынке очень важное, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Поэтому вникай. Потому что в ближайшее время придется очень сильно работать на "АМКОДОРе".