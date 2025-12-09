Александр Лукашенко подписал Закон о ратификации межправсоглашения Беларуси и ОАЭ о торговле услугами и осуществлении инвестиций

    Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон о ратификации межправительственного соглашения Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов о торговле услугами и осуществлении инвестиций.

    Этот международный договор предусматривает создание зоны свободной торговли услугами между двумя странами, определяет цели сотрудничества и закрепляет гарантии сохранения прозрачных и стабильных условий торговли.

