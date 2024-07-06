Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей")

Фестиваль "Александрия собирает друзей" из маленького уютного праздника превратился в событие международного масштаба. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 6 июля на республиканском празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей").

Глава государства отметил, что июль стал своеобразным славянским культурным месяцем: в эти дни отмечается "Купалье" в Александрии, а через неделю пройдет "Славянский базар в Витебске".

"И везде речь о славянстве. Хотя сегодня и "Александрия", и наш фестиваль в Витебске давно перестали быть чисто славянскими. Сюда больше десяти стран приехало. На "Славянский базар" приедут более 30 государств планеты. Это подтверждает мой тезис, что это уже далеко не славянский базар. Но все равно все начиналось отсюда", - сказал Президент.

Александр Лукашенко заметил, что сегодняшними поколениями Днепр воспринимается как обычная река, однако в древние времена это был настоящий водный путь. "Та дорога, по которой с юга, как говорят многие историки, двигались наши предки. Здесь они видели свою жизнь более свободной. Там их, наверное, хорошо притесняли. И вот оттуда, из-под Киева, с Дуная, как говорят многие специалисты, наши предки двигались сюда на север. Поэтому река Днепр - это особая река. И хорошо, что наше поколение возродило эту прекрасную традицию в эти купальские дни собираться на берегу древнего Днепра и напоминать не только о Днепре", - подчеркнул Глава государства.

"И вот уже 15 лет мы собираемся в этом живописном уголке Беларуси, чтобы на мгновенье почувствовать связь времен. За такой короткий период мы создали фестиваль, который, как я уже сказал, из маленького уютного праздника превратился в событие национального и международного масштаба. И тем не менее он не утратил свое название уютного праздника. Здесь действительно особая атмосфера, но мы сохранили и уют", - заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что фестиваль стал местом притяжения для творческих людей и истинных поклонников самобытной славянской культуры со всей Беларуси и из других государств.

"Мы когда-то давно не планировали такой размах. Но люди сами потянулись сюда. Это зов души. Это стремление к истинным ценностям, туда, где искренне рады гостям, где бьется пульс живой творческой жизни", - заявил белорусский лидер.

"Главное, что мы сделали, - возродили традиции своих предков. Мы развиваем исконную национальную культуру. Согласитесь: мало знать и помнить эти традиции, они должны стать частью современной истории", - убежден Александр Лукашенко.

"Наши дети должны видеть, как мы сами бережно относимся к тому, что созидалось веками. Они должны впитать мысль: все, что сделано своими руками, - плетеная корзинка, глиняный кувшин, вышитый рушник - всегда красиво, всегда будет актуально и модно. А народная музыка - это песня славянской души. Это наша песня", - обратил внимание Президент.

Глава государства отметил, что Александрия поистине стала центром возрождения старинных обрядовых и ремесленных традиций.

"Только так можно сохранить свою идентичность - продолжая тысячелетнюю историю восточнославянских народов. Знание этой истории, понимание философии родной культуры - наше национальное достояние. И мы должны его сберечь, если хотим быть народом, если хотим быть нацией. Это основа основ белорусской государственности", - заявил Александр Лукашенко.

"У каждого из нас есть свое место силы, куда мы приходим или возвращаемся, чтобы вдохнуть полной грудью и расправить крылья для нового полета, - сказал Александр Лукашенко. - Искренне благодарю всех, кто украсил сегодняшний праздник своим мастерством и талантом. Спасибо каждому, кто все эти годы создает здесь по-настоящему аутентичную атмосферу. Сейчас это особенно ценно".

"Посмотрите. Мир меняется с бешеной скоростью. Нам кажется, что мы все познали и все покорили. Создаем в сетях альтернативную реальность, порой живем в этом интернете, оторвались от настоящей жизни. Но, слава Богу, есть люди, такие как вы, - с чистыми мыслями и добрым сердцем. Люди, которые верят в чудо, из года в год приезжают в Александрию, чтобы отпраздновать ночь на Ивана Купалу. Праздник, овеянный древними легендами и мифами. И дай бог, чтобы все, о чем вы думаете, что загадали, обязательно сбылось. Для вас на этой благодатной земле бьет ключом чистой воды и Трофимова криница. Мы, александрийцы, верим в ее чудодейственную силу", - заявил Президент.

Он рассказал, что в годы Великой Отечественной войны матери и жены окропляли водой из этого источника уходящих на фронт мужчин.

"Нет лучше защиты, чем любовь к родной земле и вера в ее силу. Эту традицию мы передаем своим детям, щедро делимся с друзьями. Мы нашли то, что тысячу лет искали предки. Познали истинный смысл жизни. Наши миролюбие, стремление к дружбе, уважение традиций разных культур и есть тот самый цветок папоротника с закодированной в нем тайной мира. Мира во всех его смыслах. А силы гостеприимной Александрийской земли и воды из Трофимовой криницы хватит на всех", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко признался, что июль - один из самых тяжелых месяцев в работе Президента, поскольку в этот период проходит большое количество массовых мероприятий, в активную фазу вступает уборочная кампания. В этот раз отпечаток наложила и международная повестка: не так давно Глава государства вернулся с саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходил в Астане.

"И, возвращаясь домой, я заранее запланировал, что должен приземлиться здесь (аэропорт хороший), потому что на востоке очень много накопилось дел. И отсюда в ближайшие времена буду работать, смотреть, как мы готовимся к уборке урожая. Урожай в поле как никогда. Я не помню такого года для аграриев, как этот. Пока бог одарил нас прекрасным урожаем, работа будет тяжелейшая. И надо посмотреть, как здесь, в восточных регионах, справятся с этим люди, - поделился планами Глава государства. - И после этой нагрузки, когда ты приходишь на свою родную землю, ты как будто окунаешься в другой мир. Это действительно, не как будто, это другой мир. Ты приходишь к своим истокам, здесь тебе лучше, проще. И буквально за сутки ты становишься здоровым, сильным, как и раньше в те времена, когда ты ходил по этой земле. Ты очень быстро восстанавливаешься".

"Когда я думаю о том, что надо прийти к вам, а здесь присутствует не мало моих земляков, что греха таить, которые о тебе знают все. Даже порой то, чего ты не знаешь. И это самое сложное. Это самое сложное - прийти к вам, говорить здесь что-то, выступать, понимая, что сидящие в этом амфитеатре люди думают о тебе разное. И самое тяжелое то, что ты воспринимаешь это как некий упрек с вашей стороны, - что ты чего-то еще не доделал, ты что-то не сделал... А почему? Я знаю, что вы не чувствовали это. И не дай вам Бог, получив от кого-то все, что вы хотели, потом не оправдать это доверие. Тяжелейшее для человека", - подчеркнул Президент.

Недавно российский журналист поинтересовался у Главы государства, что для него как для Президента самое трудное. И Александр Лукашенко ответил: "Оправдать доверие людей".

"Казалось, за три десятка лет пора уже и как-то закостенеть, успокоиться. Но ничего подобного. И это все отсюда, от этой земли: ценить людей, дарить им счастье, делать все для того, чтобы они о тебе просто плохо не думали, - заявил белорусский лидер. - На это земле я родился. Здесь я учился, здесь мои корни. И когда ты сюда возвращаешься, ты понимаешь, что это твоя малая Родина".

"Для чего я это все говорю? Уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья из Украины и России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах. Вы знаете, что деревня у нас спасена. Мы строим более полутора тысяч агрогородков, уже определено, где они будут. У нас остались средние и совсем маленькие деревушки, где раньше жило много-много людей, - сказал Глава государства. - Это же прекрасные места, чудо места. Они не должны погибнуть - вот эти средние деревеньки, маленькие. А кто их восстановит, кто их сохранит? Мы с вами!"

Президент особенно призывает покупать участки в этих деревеньках горожан: "Вы должны возродить эти деревеньки. Пусть у вас там будет дача. Ведь это 40-50 соток земли - это немалый кусок. В городе или возле города вы в лучшем случае получите всего шесть соток для этого дачного участка. А здесь 40-50, - заметил Александр Лукашенко. - Делайте это сейчас, завтра будет поздно. Делайте потому, что у вас есть дети и они должны ходить босиком по земле".

Поторопиться надо и потому, что завтра этих участков уже не будет, потому что Беларусь стала тихим и спокойным, уютным уголком для россиян и украинцев, обратил внимание Глава государства. И они с удовольствием приобретают здесь землю: в Беларусь они приезжают за спокойствием и тишиной.

"Вот такие мои размышления здесь, на Родине. Я прошу прислушаться к моим рекомендациям. Я все-таки в жизни увидел немало и походил по этой земле, где вы сегодня находитесь", - сказал Президент.

Александр Лукашенко пожелал белорусам и зарубежным гостям фестиваля счастья и успехов. "Шчыра запрашаю вас у купальскую казку. Усяго добрага вам!" - добавил белорусский лидер.