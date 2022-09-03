Поздравление участникам и гостям фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2022" в Брестской области

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Брестскую область, участников и гостей областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2022" в агрогородке Телеханы с успешным завершением уборочной страды.

    "Сегодня вы первые встречаете "Дажынкi" - самый важный для хлеборобов праздник. Первые в стране открываете сезон торжественного чествования всех, кто уверенно принял вызов капризной природы и не упустил ни одного погожего дня, чтобы собрать урожай в срок", - говорится в поздравлении.

    Глава государства отметил, что весомый и по-настоящему достойный каравай - это результат слаженной работы всего агропромышленного комплекса Брестской области. "Он символизирует лучшие качества труженика села - любовь к родной земле и преданность своему делу, рачительность и упорство, веру в себя и умение работать в команде. От души благодарю вас за ответственное отношение к решению важнейшей государственной задачи по обеспечению продовольственной безопасности республики", - подчеркнул Александр Лукашенко.

    Президент пожелал участникам и гостям фестиваля-ярмарки крепкого здоровья, чистого неба, вкусного хлеба и новых достижений на благо любимой Беларуси.

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