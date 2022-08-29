Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа принял с докладом председателя Витебского облисполкома Александра Субботина.

"Прежде всего хочу поздравить вас, что вы не с пустыми руками ко мне пришли: миллион (в Витебской области намолочено более 1 млн т зерновых, и Александр Субботин в связи с этим принес каравай. - Прим.). Я так присматривался и думал: это единица или двойка впереди", - сказал Александр Лукашенко.

"Пока единица", - ответил губернатор.

"Пока единица, но тоже уже хорошая, приятная весть. Я хочу витебчан поздравить с этим достижением. Я так понимаю, что больше миллиона будет, потому что хоть немного, но еще есть что убирать", - отметил Глава государства.

"10%", - уточнил Александр Субботин.

"10% - это (если расчет производить из прожитого), то это 100 тыс. как минимум. Если миллион сто, то это уже хороший результат", - заявил Президент.

При этом Александр Лукашенко предупредил руководство Витебской области и других регионов: "Мы, как в народе говорят, зациклились на этих зерновых, одиннадцати миллионах. Мы можем и больше получить в этом году. Но вопрос стоит: надо ли? Потому что добирать до 11 и больше 11 мы можем за счет кукурузы сейчас. Но это опасная тенденция. У нас достаточно зерна: и рапсового, и зерновых колосовых, и кукурузного, и прочего - гречиха, просо. У нас этого достаточно сейчас для того, чтобы людей обеспечить, скотину накормить и еще небольшой резерв иметь".

По словам Главы государства, если сейчас всю кукурузу убрать на зерно, то у половины хозяйств, кроме этого зерна, нечем будет кормить скот. "Поэтому сегодня кукурузу надо начинать убирать даже в Витебской области, особенно "подгоревшие" участки, на силос. Хорошее формирование зерна у кукурузы - я смотрю практически каждый день. Если мы уберем зеленую массу кукурузы и еще хороший початок зерна, хорошо законсервируем сенажные или силосные траншеи, мы получим хороший корм в этом году, - обратил внимание Президент. - На месте, я думаю, председатели райисполкомов и руководители хозяйств должны разобраться. А ваш - контроль, чтобы мы не перегибали: вот миллион зерна получили - надо полтора. Нет, надо столько, сколько надо".

"Мне сегодня действительно легко идти к вам было, потому что две победы у нас: первая - это миллион (причем это миллион без рапса, это сугубо зерновой клин, еще 50 тысяч рапса)", - пояснил Александр Субботин.

Кукурузу в Витебской области планируют начать убирать с 1 сентября. Сдвигать сроки, по словам губернатора, нельзя, потому что дальше ожидаются дожди, а значит, условия для интенсивной уборки будут непростыми. Председатель облисполкома также рассказал, что в хозяйствах ведется работа по реконструкции траншей для закладки силоса, за счет областного бюджета будет оказана поддержка организациям с наиболее высокой культурой животноводства.

Одной из главных тем встречи стал ход сельскохозяйственных работ в регионе: уборочная кампания, заготовка кормов, сев озимого рапса. "Так сложилось, что ты должен первым убрать и первым посеять, хоть последним весной сеешь. Поэтому тебе надо быстро посеять: все-таки Витебская область - зона рискованного земледелия. Для этого надо оперативно освобождать поля после уборки и готовить их к посеву. Как здесь обстоят дела?" - поинтересовался Александр Лукашенко.

Второй важный вопрос - работа интеграционных агропромышленных структур. Эту тему Президент держит на постоянном контроле. "Все-таки Витебскую мы в свое время встряхнули с тобой. Вроде бы и люди поняли - молодцы витебчане. Просто надо расшевелить людей и не обижать", - подчеркнул Глава государства.

"Еще одна тема - фармацевтика, биотехнологии, нанотехнологии. Так сложилось, что мы замахнулись на наши вакцины. Как у нас обстоят дела с развитием нашего главного предприятия - "БелВитунифарм"?" - спросил Президент.

По словам губернатора, уборочная в Витебской области идет активно, многие хозяйства ее уже завершили, а где-то даже справили местные "Дажынкi". "Сейчас находимся на стадии переброски техники, чтобы максимально дорезать те поля в хозяйствах, которые не справляются. Принято решение на уровне области, и мы это сейчас активно контролируем", - добавил председатель Витебского облисполкома.

Александр Субботин пришел во Дворец Независимости не с пустыми руками: губернатор принес Президенту каравай в честь намолота миллиона тонн зерновых. При этом в регионе убрано чуть более 89% площадей. По его словам, такой урожай в Витебской области собирали только в 1976 и 2014 годах. Это стало своеобразным подвигом для региона.

Второй победой Витебска, о которой губернатор с удовольствием рассказал Президенту, а затем и журналистам, стало успешное сражение хоккейной команды за Кубок Салея. 28 августа "Витебск" одолел "Гомель" и впервые в истории выиграл этот чемпионат.

Говоря о работе интеграционных структур, Александр Субботин отметил, что эффект от их деятельности, конечно же, чувствуется, но результаты могли бы быть более высокими. "Немножко не дотянули до тех показателей, которые сами планировали. Вроде пошла и выручка расти, и прибыль появилась, и рентабельность повышается, но все равно немного не дотягиваем. Поэтому разговор крутился вокруг того, как дальше эволюционировать этим структурам, куда дальше идти. Нужно ли разъединять молочное и мясное направления. Был достаточно глубокий разговор", - рассказал губернатор о подробностях встречи с Главой государства.

Витебская область, по мнению Александра Субботина, также может стать своеобразным научным и производственным кластером для выпуска различных вакцин. Вузовская среда, например, уже позволила создать пул профессорско-преподавательского состава, который погружен в специфику этой темы. А на предприятии "БелВитунифарм" уже строится новый завод для производства вакцины против COVID-19. Завод будет универсальным, то есть здесь можно будет производить и любые другие вакцины.