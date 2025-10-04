Поздравление участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2025" в Кричеве

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2025" в Кричеве:

    "Уважаемые хлеборобы Могилевщины!

    Примите сердечные поздравления с завершением уборочной кампании и областным праздником "Дажынкi-2025".

    В этот день мы чествуем лучших аграриев нашего самого восточного региона, которые в очередной раз подтвердили свой высокий профессионализм, доказали любовь и преданность родной земле.

    Благодаря четкой организации работы и ответственному отношению ко всем технологическим процессам сельчане Могилевской области преодолели знаковый рубеж в миллион тонн зерновых и зернобобовых культур, кукурузы, рапса. Это позволило внести значительный вклад в общереспубликанский каравай, а значит, и в продовольственную безопасность страны.

    Несмотря на особые природно-климатические факторы, Приднепровье может гордиться полученными в нынешнем году результатами и прогнозировать их повышение в ближайшем будущем.

    Вы в очередной раз доказали, что умеете работать по-хозяйски, с высокой самоотдачей и четким пониманием задач.

    Убежден, никакие трудности не помешают команде Могилевской области достигать намеченных целей.

    Пусть небесная канцелярия всегда благоволит труженикам села.

    Желаю всем отличного праздничного настроения, крепкого здоровья, счастья и новых трудовых побед во имя родной Беларуси".

    Читайте также

    Все события
    Александр Лукашенко, Солигорская птицефабрика, птицеводство рб
    • 15
    • 2
    Рабочая поездка в Солигорский район Минской области
    Лукашенко поездка сегодня, Лукашенко новости, Лукашенко новости сегодня
    • 18
    • 5
    Рабочая поездка в Шкловский район Могилевской области
    Александр Лукашенко, Александр Турчин, правительство РБ, ВВП РБ 2025
    • 4
    • 4:46
    Доклад Премьер-министра Александра Турчина