Поздравление участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2025" в Чашниках

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2025" в Чашниках:

    "Уважаемые хлеборобы Витебской области!

    Сердечно поздравляю вас и всех участников областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкi-2025" с окончанием уборочной кампании.

    Этот традиционный для белорусов праздник - свидетельство глубокой признательности и уважения к тем, кто своим неустанным трудом обеспечивает продовольственную безопасность Беларуси.

    В нынешнем году погода проверяла Витебщину на прочность. Во время страды ваши поля заливали дожди. Это осложняло выход техники для уборки. Для наращивания темпов жатвы в область были направлены сводные отряды из трех соседних регионов страны, также свое плечо подставили военнослужащие и сотрудники МЧС.

    Все вместе вы смогли собрать достойный урожай - каравай области достиг 1 миллиона тонн, что подтверждает профессионализм, ответственность и соблюдение технологий.

    Особые слова признательности адресую аграриям Оршанского и Витебского районов, которые превысили 100-тысячный рубеж по намолотам.

    Убежден, и в дальнейшем трудолюбие и сплоченность сельчан Витебщины помогут выполнить масштабные задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом нашего северного региона.

    Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в нелегком, но таком важном труде".

