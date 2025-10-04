Поздравление участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2025" в Белоозерске

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2025" в Белоозерске:

"Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю с завершением уборочной кампании

и проведением областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2025".

Этот праздник - дань всенародного уважения тем, кто трудится на хлебной ниве, создавая благополучие родной Беларуси.

Брестская область по праву считается одним из самых развитых аграрных регионов страны. Здесь живут люди, которые не только бережно хранят лучшие традиции отечественного земледелия, но и смело внедряют современные технологии, показывая пример высокой культуры производства и крепкой трудовой дисциплины.

Настойчивость, ответственность, грамотная организация всех процессов позволили вам достичь отличных результатов, увеличив прошлогодние показатели как по урожайности, так и по намолоту. Благодаря командному духу и сплоченности половина ваших районов преодолела стотысячный рубеж.

Искренние слова признательности адресую не только хлеборобам, но и тем, кто был рядом с вами в дни страды, – инженерам, механизаторам, водителям, переработчикам, спасателям, медработникам, руководителям различных уровней.

Убежден, ваши рачительность и любовь к родному краю помогут покорить новые профессиональные вершины.

Желаю брестской земле и ее труженикам дальнейшего процветания.

Пусть поля и впредь радуют щедрыми урожаями, хозяйства - стабильностью, а каждая семья - достатком, счастьем и звонкими детскими голосами".