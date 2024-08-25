Поздравление Спортивному комитету Вооруженных Сил

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Спортивного комитета Вооруженных Сил с 80-летием со дня образования учреждения.

Глава государства отметил, что 25 августа 1944 года, в знаковый год освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, в дни, когда еще продолжалась легендарная операция "Багратион", было организовано спортивное отделение при Доме Красной Армии, летопись ярких побед которого сегодня пишут спортсмены и сборные команды Спортивного комитета Вооруженных Сил.

"За эти годы армейские атлеты, демонстрируя стальную волю, высокий моральный дух и патриотизм, на самых престижных международных турнирах, чемпионатах и олимпиадах завоевали целую россыпь наград различного достоинства. Это результат большого, напряженного труда многих поколений тренеров, спортсменов и других специалистов, связавших свою жизнь с белорусской армией. Убежден, что военные спортсмены и впредь будут с честью и достоинством высоко нести знамя армейского спорта на международной арене во славу нашей Родины", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал личному составу и ветеранам Спортивного комитета Вооруженных Сил крепкого здоровья, оптимизма, олимпийского спокойствия и благополучия, а также новых больших побед и рекордов.