Поздравление Спортивному комитету Вооруженных Сил

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Спортивного комитета Вооруженных Сил с 80-летием со дня образования учреждения.

    Глава государства отметил, что 25 августа 1944 года, в знаковый год освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, в дни, когда еще продолжалась легендарная операция "Багратион", было организовано спортивное отделение при Доме Красной Армии, летопись ярких побед которого сегодня пишут спортсмены и сборные команды Спортивного комитета Вооруженных Сил.

    "За эти годы армейские атлеты, демонстрируя стальную волю, высокий моральный дух и патриотизм, на самых престижных международных турнирах, чемпионатах и олимпиадах завоевали целую россыпь наград различного достоинства. Это результат большого, напряженного труда многих поколений тренеров, спортсменов и других специалистов, связавших свою жизнь с белорусской армией. Убежден, что военные спортсмены и впредь будут с честью и достоинством высоко нести знамя армейского спорта на международной арене во славу нашей Родины", - говорится в поздравлении.

    Александр Лукашенко пожелал личному составу и ветеранам Спортивного комитета Вооруженных Сил крепкого здоровья, оптимизма, олимпийского спокойствия и благополучия, а также новых больших побед и рекордов.

    Читайте также

    Все события
    Лукашенко совещание сегодня
    • 7
    • 3:45
    Совещание по вопросам военной безопасности
    Лукашенко про Украину, Лукашенко про ситуацию на границе
    • 14
    • 13:12
    Церемония чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава
    Александр Лукашенко, поездка в Лунинецкий район, 56-й зенитный ракетный полк, совещание по военной безопасности на южном направлении
    • 15
    • 12:56
    Посещение 56-го зенитного ракетного полка в Лунинецком районе