Посещение 56-го зенитного ракетного полка в Лунинецком районе

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июля в Лунинецком районе Брестской области посетил место дислокации 56-го зенитного ракетного полка.

В первую очередь Глава государства приехал на командный пункт полка, где ему доложили об обстановке при выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Затем - переезд в штаб полка. Александр Лукашенко осмотрел территорию, ознакомился с инфраструктурой. Заехали также в автомобильный парк полка. Пояснения давал Министр обороны.

В штабе было организовано совещание по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном направлении. Участники совещания - Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович, Председатель КГБ Иван Тертель, Министр внутренних дел Иван Кубраков, Министр обороны Виктор Хренин, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Павел Муравейко, Председатель Госпогранкомитета Константин Молостов, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Вадим Денисенко, командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович.

В ходе совещания Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной после значительной эскалации обстановки некоторое время назад, на что белорусская сторона вынуждена была реагировать.

"Мне Комитет госбезопасности докладывал и военная разведка о том, что после нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе (это было немало тысяч человек), от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы. То есть те войска, которые усиливали их действия, с границы ушли, - заявил Глава государства. - Если это так… А это точно так. Потому что я у ребят спрашивал и этого полка (Президент в Лунинецком районе посетил место дислокации 56-го зенитного ракетного полка). Не только Министр обороны, но и они говорят о том, что сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами. И я надеюсь, что и не будет", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что белорусская сторона не хотела этого обострения, и оно ей абсолютно не нужно. "Тем более это не нужно Украине. У них хватает этих проблем", - заметил он.

Президент напомнил, что серьезное обострение и осложнение на южных рубежах было замечено пару недель тому назад. И это вызвало серьезную тревогу у населения, на что был вынужден отреагировать и Глава государства. На торжественном собрании в честь Дня Независимости после протокольного выступления Александр Лукашенко высказался и на эту тему.

"Я вынужден был, насколько это возможно, успокоить население, что никакой войны не будет, мы не допустим эскалации на нашей границе. В конце концов, это наше дело - людей в погонах - сделать так, чтобы было спокойно и наши люди могли работать и заниматься уборкой урожая сегодня (урожай неплохой), - обратил внимание он. - То есть была серьезная тревога нашего населения. В связи с этим было принято решение о выводе отдельных подразделений наших на границу. И сил специальных операций. Были дополнительно мобилизованы и переведены на усиленную охрану границы наши пограничники. Хотя они, бедолаги, и так сейчас серьезно перегружены. Тем не менее страну надо защищать - по последнему метру земли только пограничник ходит, поэтому была усилена охрана государственной границы со стороны пограничных войск".

Что касается дополнительной мобилизации сил специальных операций, Александр Лукашенко также отметил, что условия и так были достаточно напряженные: "Достается тут на этой южной границе. Через день на ремень, как у нас всегда говорили".

"То есть мы активизировались, и наши войска также были активизированы", - констатировал Глава государства.

Произошедшая в итоге деэскалация напряженности свидетельствует, что обещания Главы государства о том, что военные люди обеспечат мир и безопасность, были выполнены. "Как я говорил, я пообещал людям, что с ситуацией мы справимся", - резюмировал белорусский лидер.

Как сообщалось, ситуация на южных рубежах - одна из горячих тем последнего времени. На соответствующие вопросы Александр Лукашенко подробно высказывался 2 июля на торжественном собрании ко Дню Независимости. "Мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало. Концентрация вооруженных сил, пусть даже ничего не значащая, очень опасна во время боевых действий. Мы проанализировали ситуацию. Прекрасно понимаем, что никакого обострения нам не нужно. Мы всегда об этом говорили. Украинцы понимают, что мы ответим", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко попросил украинцев не баловаться и не шалить с огнем. "Это очень опасно", - отметил он.

Президент заявлял, что белорусские пограничники были переведены на усиленную охрану государственной границы. Были также развернуты силы специальных операций. В высокой боевой готовности находились войска военно-воздушных сил и противовоздушной обороны как Беларуси, так и России. На позиции были выведены ракетные системы "Полонез" и "Искандер". "Никаких красных линий. Удар всеми видами вооружений по заранее определенным целям", - недвусмысленно предупредил белорусский лидер.

Наряду с этим Александр Лукашенко призвал народ излишне не беспокоиться и вновь, как и неоднократно ранее, попросил каждого спокойно заниматься своим делом. "Все, о чем я говорю, - это моя забота и людей в погонах. Мы справимся. Я вам гарантирую, что никаких столкновений на границе с Украиной мы не допустим. Их не будет", - заявил Глава государства на торжественном собрании в начале июля.

На совещании в штабе 56-го зенитного ракетного полка Александр Лукашенко заявил о том, что поручил отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.

Это поручение дано после ликвидации напряженности и отвода войск с украинской стороны. На это Беларусь вынуждена была реагировать некоторое время назад, усилив охрану границы, и в том числе задействовав не только пограничников, но и армейские подразделения.

"Хочу, чтобы люди знали (я абсолютно убежден и доверяю нашей разведке): ситуация стабилизирована на белорусско-украинской границе. Войска их отведены. Поэтому, ребята, посмотрите, и наши войска нужно убирать с границы. Чтобы они понимали (как мы договаривались), что мы не собираемся воевать и не собираемся здесь концентрировать свои Вооруженные Силы, кроме сил специальных операций", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко в этой связи обратился с поручением к командующему силами специальных операций Вооруженных Сил Вадиму Денисенко: "Ты посмотри своих ребят. Там, где надо, где мы обозначали пункты, где должны находиться твои ребята (сил специальных операций), на ротационной основе. Особенно в жару смотри, чтобы ребятам было как-то поудобнее. На ротационной основе нам надо там несколько человек, чтобы они находились в этих пунктах. Остальных - в места постоянной дислокации отводи".

Президент также поручил посмотреть по Министерству обороны в целом. "Если надо будет отвести где-то войска - отводите. Не должно быть никаких лишних мероприятий", - сказал он.

Вместе с тем Александр Лукашенко всех предупредил, что нужно не пропустить возможные угрозы на западном направлении. "И время, прошедшее после того, как я об этом говорил, подтверждает то, что нам надо не пропустить с запада. Вот там идет активизация. Поэтому северо-западное направление - там ребята должны быть готовы ко всему. Они нас провоцируют, чтобы втянуть в эти разборки, в эту войну. Нельзя этого допустить", - подчеркнул белорусский лидер.

В ходе совещания Глава государства Александр Лукашенко заявил о планах обсудить с Президентом России Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине.

"Как бы они (в Украине. - Прим.) на нас косо ни смотрели, как бы они нас ни костыляли. Ну чуть ли не врагами называют. Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться. Оказывается, можно договориться. Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора - это будет эскалация и будут гибнуть люди", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко просто на примере нынешней жаркой погоды в Беларуси привел простой пример, почему лучше не воевать: "Каково воевать при сорокаградусной жаре… На улицу страшно выйти, а им же надо полную экипировку, еще и бронежилет напялить. Это муки для ребят жуткие. А еще и гибнут же. А это чьи-то дети".

"Поэтому вот пример (действия по деэскалации обстановки в районе белорусско-украинской границы. - Прим.) того, что, разговаривая, можно договориться. Это говорит о том, что в Украине нормальных людей достаточно. Особенно среди военных. Договорились. Думаю, хороший пример для украинцев. Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться. Обсуждать и договариваться. Пока, подталкиваемые натовцами (мы это видим по последнему совещанию блока НАТО), украинцы воюют. Воюют до последнего украинца. Очень жаль. Но надо разговаривать. Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше", - заявил Александр Лукашенко.