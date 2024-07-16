Церемония чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава

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Лукашенко, Дворец Независимости в Минске, чествование выпускников военных вузов рб
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Благодарность Президента, Павел Копылов
Благодарность Президента, Виталий Короткевич
Благодарность Президента, Виктор Вырвинский
Благодарность Президента, Виктор Вырвинский
Церемония чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава
Благодарность Президента, Дмитрий Плескацевич
Александр Лукашенко, Руслан Чехов, Вооруженные Силы РБ
Лукашенко сегодня
Лукашенко про Украину, Лукашенко про ситуацию на границе
Лукашенко про конфликт в Украине
Лукашенко, чествование выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава
Лукашенко последние новости сегодня
Лукашенко, Дворец Независимости в Минске, чествование выпускников военных вузов рб
Лукашенко сегодня фото
Благодарность Президента, Павел Копылов
Благодарность Президента, Виталий Короткевич
Благодарность Президента, Виктор Вырвинский
Благодарность Президента, Виктор Вырвинский
Церемония чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава
Благодарность Президента, Дмитрий Плескацевич
Александр Лукашенко, Руслан Чехов, Вооруженные Силы РБ

Белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, которая состоялась 16 июля во Дворце Независимости.

Глава государства назвал этот день особенным и торжественным в жизни страны: "Мы чествуем выпускников высших военных учебных заведений и офицеров, которым присвоены генеральские звания". Всем этим людям, по словам Президента, выпала высокая честь достичь этих высот в профессии и карьере в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "Оправдать ее - значит пронести знамя Победы наших отцов и дедов через всю жизнь, передать его детям и внукам, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вы офицеры. И в глазах миллионов своих соотечественников именно люди в погонах являются основным гарантом суверенитета и территориальной целостности страны".

Президент отметил, что военным хорошо известно, что происходит сейчас на южном и западном приграничье страны. По сути, белорусы оказались в той же ситуации, как и их предки восемь десятилетий назад, - так же нужно выстоять, не дать возможности врагам втянуть Беларусь в военный конфликт. "И мы делаем для этого все необходимое. В том числе и разместив у себя самое страшное - ядерное оружие", - обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко заметил, что Беларусь порой упрекают в эскалации и нагнетании обстановки. Хотя на деле она обеспечивает военную безопасность и укрепляет свою обороноспособность, в том числе для того, чтобы не допустить повторения трагедии 1941 года.

"Мы и далее будем развивать, укреплять и совершенствовать наши Вооруженные Силы, также с учетом опыта боевых действий, - заверил Президент. - Белорусы не хотят войны, но на любую провокацию против нас ответ должен быть решительным и жестким. Каждый из вас это должен усвоить. Это наша принципиальная позиция. Есть кому и есть чем ответить любому агрессору".

Однако даже суперсовременная техника без человека - это просто железо, обратил внимание Александр Лукашенко. Поэтому подготовке высокопрофессиональных офицерских кадров, настоящих патриотов, преданных стране и народу, было и будет уделяться самое пристальное внимание, заверил Глава государства. Свидетельство тому, по его словам, - нынешний выпуск учащихся военных вузов.

"У каждого из вас за плечами приличный багаж знаний и хорошая возможность проявить себя. Причем в условиях реально сложной обстановки", - отметил Президент. Более того, выпускникам высших военных учебных заведений предстоит реализовать те новые подходы, которые заложены в Концепции национальной безопасности и Военной доктрине, недавно принятых Всебелорусским народным собранием.

"Вы видите, как мир методично превращается в глобальное поле боя. Какие только не ведутся битвы - ментальные, идеологические, кибер- и прокси-войны. Это реальность, из которой надо делать выводы и мгновенно совершенствовать методы и способы обороны нашей страны и ведения войны", - сказал Глава государства.

Именно офицерам уже в ближайшем будущем предстоит искать пути для усиления боевых возможностей подразделений, повышения выучки и слаженности органов управления и войск в целом, подготовить и обучить подчиненных современным способам ведения вооруженной борьбы. Как следует из опыта конфликта в Украине, три основных составляющих - это беспилотные летательные аппараты, контрбатарейная и радиоэлектронная борьба. На этом опыте необходимо учиться, убежден Президент: "Мы кое-что освоили, надо это совершенствовать. Без этого современной войны не бывает". 

Задача любого военнослужащего, разумеется, защищать Родину, но нужно и понимать, что за спинами военных стоят семьи, дети, старики и женщины - весь народ, обратил внимание Александр Лукашенко. "Они верят в нас. Их вера - наша сила", - подчеркнул Глава государства, обращаясь к военным. 

Он привел совсем недавний пример, когда осложнилась ситуация на белорусско-украинской границе. "Я бы не сказал, что обострилась, но она вышла за рамки той, которая была. Мы заметили, что украинцы начали концентрировать определенные войска, в том числе снимая с фронта, самые подготовленные боевые войска, на приграничье, - напомнил Глава государства. - Мы не скрывали от людей. Мы подавали в спокойном ритме и русле эту информацию. Но людей это насторожило. Запомните, люди всегда более чувствительны, и они видят чуть больше, чем мы".

"Нам пришлось обещать людям и реагировать. Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживают самой высокой оценки. Я вам за это очень благодарен. Но опыт в том, что стрелять - это крайний метод. Это наш метод, мы им должны владеть, но это крайняя мера. Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что война на этом направлении не нужна и украинской стороне. "Нам она тем более не нужна. Они отвели вооруженные силы, мы отвели свои войска", - сказал Александр Лукашенко.

Президент еще раз подчеркнул, что Беларуси война не нужна, но страна готова в случае необходимости защитить свои рубежи: "Помните и знайте, что мы не хотим воевать. Мы будем воевать только тогда, когда чужой сапог ступит на нашу землю. Мы будем делать все дипломатическим образом, чтобы урегулировать наши отношения, прежде всего с соседями".

"Точно так мы предлагаем урегулировать наши отношения и с Польшей, и с Литвой. Но пока взаимности не видим. Поэтому нам приходится ухо держать востро и порох держать сухим на северо-западном и западном направлениях", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко поздравил выпускников военных вузов с очень важным этапом в жизни - окончанием учебы. А тех, кто получил генеральские погоны, - с присвоением высокого звания, которое ко многому обязывает. Он выразил уверенность, что для каждого из присутствующих на церемонии долг, честь и Родина - не просто слова, а смысл всей жизни. Президент пожелал всем крепкого здоровья, добра и благополучия, а также больших успехов в святом деле служения Отечеству. "И самое главное - крепкого вам тыла. Со стороны государства в предстоящие два года будет сделано все для того, чтобы у вас тыл был крепким", - добавил Президент.

Глава государства вручил специальные листы об объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь выпускникам, окончившим военные учебные заведения с отличными показателями в учебе.

Президент также вручил генеральские погоны представителям высшего офицерского состава: погоны генерал-майора - полковникам Александру Быкову, Игорю Козлову, Вадиму Сурову и Руслану Чехову, погоны генерал-майора внутренней службы - полковнику внутренней службы Сергею Салановичу, погоны генерал-майора юстиции - полковнику юстиции Алексею Алешкевичу. Начальнику Гомельской таможни Андрею Мисюченко присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.

В завершение торжественной церемонии Глава государства еще раз поздравил присутствующих с этим особым днем в их жизни и подчеркнул: "Мы живем в год 80-летия освобождения нашей страны от фашизма. Это накладывает на нас серьезный отпечаток, и мы должны быть достойны тех людей, которые подарили нам ту жизнь, которой мы с вами живем".

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