Поздравление с 100-летием со дня образования Верховного Суда

Глава государства Александр Лукашенко поздравил судей, работников аппарата и ветеранов Верховного Суда Республики Беларусь со знаменательной датой - 100-летием со дня образования Верховного Суда.

"Пройдя вековой путь, неразрывно связанный с развитием белорусской государственности и формированием национальной модели правосудия, высший судебный орган нашей страны всегда находился в авангарде законодательных и организационных инициатив в сфере судебной деятельности, - подчеркнул Президент. - Сегодня можно с уверенностью сказать, что в Беларуси создана устойчивая национальная судебная система, соответствующая всем международным стандартам и отвечающая вызовам времени".

Президент также обратил внимание, что Верховный Суд занимает достойное место среди государственных органов, имеет заслуженный авторитет и высокий уровень доверия в обществе. Его статус как высшего судебного органа закреплен в Конституции. В основе деятельности Верховного Суда лежат принципы верховенства права, законности и справедливости.

"Достижения в судебной сфере ознаменованы плодотворной работой и профессионализмом всех поколений судей и работников аппарата, - отметил Глава государства. - Убежден, что и в дальнейшем вы будете ответственно справляться с возложенными на вас задачами, преданно и самоотверженно служить на ниве правосудия интересам родной земли и белорусского народа. Искренне желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и профессиональных успехов".