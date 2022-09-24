Поздравление с успешным завершением уборочной и праздником "Дажынкі"

    Участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2022" в г.Столбцы

    Дорогие друзья!

    Примите самые теплые поздравления с успешным завершением уборочной кампании и областным праздником "Дажынкі".

    Вам есть чем гордиться: на Минщине собрано свыше двух миллионов тонн зерна - более четверти республиканского каравая. За данным рекордом стоит кропотливый труд комбайнеров и водителей, агрономов и селекционеров, ученых и руководителей хозяйств.

    Нынешний год стал серьезным испытанием для всех хлеборобов нашей страны. Вам пришлось сражаться буквально за каждый выращенный колос, ведь в сложившейся мировой ситуации зерновые культуры стали новым золотом, гарантирующим государству продовольственную безопасность и стабильность.

    Спасибо за вашу нелегкую работу практически без выходных и праздничных дней, искреннюю любовь к родной земле, которую вы передаете своим детям и молодежи.

    Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, успехов и новых достижений на трудовой ниве.

    Александр Лукашенко

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