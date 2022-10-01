Поздравление с областными "Дажынкамі-2022"

    Участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2022" в г.п. Большая Берестовица

    Дорогие друзья!

    От всей души поздравляю хлеборобов Гродненщины с успешным завершением уборочной кампании.

    Благодаря таким людям, как вы, добросовестным, ответственным, хозяйственным, регион по праву является одним из признанных лидеров по ключевым показателям сельскохозяйственного производства в стране и продолжает динамично развиваться.

    Нынешний год - яркое тому подтверждение. В области собрано свыше полутора миллионов тонн колосовых культур, выращен достойный урожай рапса. Идет активная уборка сахарной свеклы, овощей, кукурузы и картофеля.

    Убежден, что и в дальнейшем сохранение богатых традиций, грамотная расстановка приоритетов и внедрение передовых технологий в земледелии позволят вам достойно решать актуальные задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом Беларуси.

    Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, большого личного счастья и высоких урожаев.

    Александр Лукашенко

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