Поздравление с областными "Дажынкамі-2022"

Участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2022" в г.п. Большая Берестовица

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю хлеборобов Гродненщины с успешным завершением уборочной кампании.

Благодаря таким людям, как вы, добросовестным, ответственным, хозяйственным, регион по праву является одним из признанных лидеров по ключевым показателям сельскохозяйственного производства в стране и продолжает динамично развиваться.

Нынешний год - яркое тому подтверждение. В области собрано свыше полутора миллионов тонн колосовых культур, выращен достойный урожай рапса. Идет активная уборка сахарной свеклы, овощей, кукурузы и картофеля.

Убежден, что и в дальнейшем сохранение богатых традиций, грамотная расстановка приоритетов и внедрение передовых технологий в земледелии позволят вам достойно решать актуальные задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом Беларуси.

Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, большого личного счастья и высоких урожаев.

Александр Лукашенко