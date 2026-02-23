Поздравление с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Уважаемые ветераны!

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с праздником - Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Испокон веков на нашей земле почитались воины, которые в тяжелую годину вставали на ее защиту. Жертвуя собой, отстаивали свободу и независимость Родины.

Так было и 85 лет назад в черные годы гитлеровского нашествия. Тогда Красная армия, наши деды и прадеды спасли страну и народ, сломав хребет фашистскому зверю и оставив нам в наследство Великую Победу. Мы всегда должны это помнить и чтить подвиг героев, ибо забвение приводит к тому, что все может повториться.

Воочию это видим сегодня, когда на пограничных рубежах нашей родной Беларуси наследники нацистов вновь пытаются сформировать бронированный кулак для броска на Восток. Мы все это знаем, отслеживаем и понимаем. Убежден, что противостоять агрессору может только современная, мобильная, хорошо оснащенная армия. Такая, какую мы с вами создавали все эти годы. Армия, способная охладить пыл любого агрессора, а залогом мирного будущего Беларуси была и остается мощь белорусских Вооруженных Сил, единство и сплоченность народа, которые мы должны неустанно укреплять своим трудом.

Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

С праздником, дорогие друзья!

Александр Лукашенко