Поздравление с Днем войск противовоздушной обороны

    Военнослужащим и ветеранам войск противовоздушной обороны

    Уважаемые товарищи!

    Поздравляю с профессиональным праздником - Днем войск противовоздушной обороны.

    Опираясь на победные традиции ветеранов и настойчиво совершенствуя свое мастерство, личный состав войск ПВО круглосуточно несет боевое дежурство по охране воздушных рубежей родной Беларуси, бережет мирный труд и покой граждан.

    Последние события вокруг нашей страны показывают, что роль и значение войск ПВО в обеспечении защиты и безопасности Республики Беларусь будут только возрастать, поэтому государством делается все возможное, чтобы воинские части и подразделения противовоздушной обороны всегда имели на вооружении самую современную технику для эффективного решения боевых задач.

    Знаю, что все, кому выпала особая честь служить в прославленных войсках, гордятся этим. Так должно быть и впредь.

    Убежден, что каждый из вас в любой обстановке готов выполнить свой долг перед страной и народом.

    Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, чистого неба и новых ратных успехов на благо Отечества.

    Александр Лукашенко

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