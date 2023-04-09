Поздравление с Днем войск противовоздушной обороны

Военнослужащим и ветеранам войск противовоздушной обороны

Уважаемые товарищи!

Поздравляю с профессиональным праздником - Днем войск противовоздушной обороны.

Опираясь на победные традиции ветеранов и настойчиво совершенствуя свое мастерство, личный состав войск ПВО круглосуточно несет боевое дежурство по охране воздушных рубежей родной Беларуси, бережет мирный труд и покой граждан.

Последние события вокруг нашей страны показывают, что роль и значение войск ПВО в обеспечении защиты и безопасности Республики Беларусь будут только возрастать, поэтому государством делается все возможное, чтобы воинские части и подразделения противовоздушной обороны всегда имели на вооружении самую современную технику для эффективного решения боевых задач.

Знаю, что все, кому выпала особая честь служить в прославленных войсках, гордятся этим. Так должно быть и впредь.

Убежден, что каждый из вас в любой обстановке готов выполнить свой долг перед страной и народом.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, чистого неба и новых ратных успехов на благо Отечества.

Александр Лукашенко