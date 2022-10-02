Поздравление с Днем учителя

Уважаемые работники сферы образования!

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем учителя.

На протяжении многовековой истории белорусского народа учительство является одной из самых благородных и созидательных профессий сродни подвижничеству. Духовное начало, просвещение, почитание ученых людей были положены нашими предками в основу отечественного образования и воспитания, стали истинным достоянием страны.

Сохраняя преемственность и преданность своему делу, любовь к детям и верность родной земле, вы создаете будущее Беларуси, которое складывается из достижений ваших воспитанников.

Убежден, что вместе с вами мы приумножим все лучшее в национальной системе образования, а гордое звание учитель, подкрепленное вашими талантами, педагогической мудростью и профессиональным опытом, будет всегда пользоваться высочайшим авторитетом, глубоким уважением и огромной любовью миллионов белорусских детей и их родителей.

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Александр Лукашенко