Поздравление с 80-летием Великой Победы

    Дорогие соотечественники!

    Искренне поздравляю вас с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

    Эта священная для белорусов дата - повод осмыслить уроки прошлого, задуматься о ценности мира и отдать дань уважения тем, кто спас человечество от фашизма, отстоял наши независимость и счастливое будущее.

    В сердцах благодарных потомков жива память о каждом из миллионов защитников непокоренной Родины, кто был замучен и убит нацистами, самоотверженно боролся на фронте, в рядах партизан и подпольщиков, трудился в тылу и после освобождения возрождал страну из руин.

    Такой пример исключительного мужества и патриотизма объединяет, делает сильнее и вдохновляет современников на созидательные свершения во славу родной Беларуси.

    Мы гордимся отважным поколением победителей, и наш долг перед ними - беречь мир на своей земле и хранить правду о далекой войне, восполняя ее летопись затертыми временем именами, событиями и фактами.

    В знаменательную годовщину бессмертного подвига желаю всем крепкого здоровья, добра и благополучия.

    С юбилеем Великой Победы!

    Александр Лукашенко

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