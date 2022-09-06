Поздравление с 20-летием со дня образования БРСМ

Общественному объединению "Белорусский республиканский союз молодежи"

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с 20-летием со дня образования Белорусского республиканского союза молодежи.

Сегодня, объединяя сотни тысяч молодых патриотов страны, организация вносит значительный вклад в сохранение и приумножение лучших традиций молодежного движения Беларуси. Она стала стартовой площадкой для многих инициатив и настоящим социальным лифтом для юных талантов.

БРСМ нужно и дальше активно развивать студотрядовские и волонтерские программы, участвовать в создании и реализации проектов, связанных с обустройством городов и сел, сохранением исторической памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, вовлекая в общественно полезные дела нашу молодежь.

Всегда идите вперед, никогда не останавливайтесь на достигнутом. Любите свою страну и смело боритесь за правду.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, мира и счастья, творческого вдохновения и успехов во всех начинаниях во имя процветания родной Беларуси.



Александр Лукашенко