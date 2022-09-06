Поздравление с 20-летием со дня образования БРСМ

    Общественному объединению "Белорусский республиканский союз молодежи"

    Дорогие друзья!

    Сердечно поздравляю вас с 20-летием со дня образования Белорусского республиканского союза молодежи.

    Сегодня, объединяя сотни тысяч молодых патриотов страны, организация вносит значительный вклад в сохранение и приумножение лучших традиций молодежного движения Беларуси. Она стала стартовой площадкой для многих инициатив и настоящим социальным лифтом для юных талантов.

    БРСМ нужно и дальше активно развивать студотрядовские и волонтерские программы, участвовать в создании и реализации проектов, связанных с обустройством городов и сел, сохранением исторической памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, вовлекая в общественно полезные дела нашу молодежь.

    Всегда идите вперед, никогда не останавливайтесь на достигнутом. Любите свою страну и смело боритесь за правду.

    Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, мира и счастья, творческого вдохновения и успехов во всех начинаниях во имя процветания родной Беларуси.
     
    Александр Лукашенко

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