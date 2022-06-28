Республиканский бал выпускников учреждений высшего образования

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 июня принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования.

"Дорогие друзья! У вас закончились самые счастливые, приятные годы в вашей жизни. Так считают многие из вас сидящих, если не все, и спустя много лет после окончания вузов считают люди постарше. Я категорически с этим не согласен", - заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в зале собрались лучшие выпускники Беларуси, отличники в учебе - у них эти годы были, может быть, и счастливыми, но самыми тяжелыми и трудными в жизни. "А вот самый хороший и счастливый день - сегодня, когда все позади, сданы экзамены, зачеты противные, и диплом в кармане. Это действительно самый счастливый день", - считает Глава государства.

"Сегодня я могу вас с большим удовольствием называть большим словом - коллеги. Как я сказал, у вас в руках дипломы о высшем образовании, и буквально завтра начнется новый этап жизни - вы придете на свое первое рабочее место в статусе пусть начинающего, но уже дипломированного специалиста. Поздравляю вас! Это великий день. Такого в жизни не будет больше у вас никогда. Вы достойно прошли этот важный для любого человека путь - осознали свое предназначение, реализовали мечты о профессиональном будущем. И сегодня здесь - яркие, красивые и одухотворенные. Как и должно быть в таком еще юном возрасте", - сказал Александр Лукашенко.

В лице участников бала Президент приветствовал всех выпускников вузов. "Я горд вами, благодарен родителям и педагогам, которые вложили немало душевных сил, чтобы вы стали теми, кем сегодня стали", - заявил Глава государства.

"Впереди у вас целая жизнь, - обратился Александр Лукашенко к выпускникам. - Не знаю, хорошо это или плохо, но ее начало пришлось на эпоху глобальнейших, тектонических перемен. На ваших, наших глазах рождается новый мир, рушится старый. В этом бурном процессе Беларусь пока еще остается островком спокойствия, но его качает на волнах мирового шторма. Куда всех нас этот шторм вынесет - от нас и зависит".

По мнению Главы государства, молодым, амбициозным, уверенным в себе людям нужен такой вызов. "Потому что все сопряженное с рисками - это еще и огромные возможности. Для вас они прежде всего связаны с личным и профессиональным становлением. Для страны в целом, куда бы ни качнуло мир, стоит задача встроиться в эту новую модель, не остаться на обочине. Усилить свои государственные позиции на международной арене", - заявил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что молодежь в этом процессе играет самую важную роль. "Будущее непременно за вами", - отметил он.

"От ваших компетенций, трудолюбия будет зависеть устойчивость нашей экономики. Любовь к родной земле, бережное отношение к традициям, исторической памяти станут залогом не просто сохранения нации, но и усиления роли и голоса нашей Беларуси в глобальном международном многоголосье", - отметил Глава государства.

Президент призвал выпускников, что бы ни происходило в ближайшем будущем, помнить: рядом с ними люди, которые уже научились на собственном примере проходить сложные жизненные периоды.

"Вашим родителям, например, в 1990-е некому было помочь. И старшее, и молодое советские поколения долгие годы жили в стабильности, не знали, что такое политические, экономические кризисы и даже трудности, сложности. Тогда переломный период застал всех врасплох. Но сегодня все по-другому. Абсолютно убежден, что сплав вашей молодости, родительского опыта станет той силой, которая позволит нам в это бурное время спокойно и размеренно выйти на новый этап развития", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко заметил, что каждое поколение проходит свои испытания: кто-то пережил революции, родители же выпускников, как и Президент, прошли через сложные 1990-е.

"Эти испытания в 1990-х, середине 1990-х, когда развалилась наша крупная империя Советский Союз и мы в одночасье стали суверенным и независимым государством. Были сложнейшие времена. По телевизору вам показывают журналисты часто, когда люди отстаивали километровые очереди, чтобы купить кусок хлеба. О колбасе и думать нечего было. Мы, старшее поколение, пережили это время и думали, что вы, наши дети, будете жить в совершенно другом мире. Ан нет, смотрите, время подкинуло и вам эти испытания", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Мы тогда преодолели эти испытания, учуяв, попробовав на зуб, на ощупь те времена, и сказали: "Нет, так жить нельзя". А вам, наоборот, надо сохранить мирную и спокойную Беларусь и сказать: "Мы будем жить так, и еще лучше". Скажу просто: мы, старшие, в вас уверены. Хотим мы этого или нет, мы вам доверяем. И, конечно, рассчитываем на взаимность", - подчеркнул Глава государства.

Президент отметил, что его поколение сделало все возможное для развития государства. "Плохо или хорошо - вам судить в том числе. Сделайте лучше. Это бурное и тяжелое время выбрало вас. Вам будет очень тяжело. Но я уверен, что вы выстоите", - заявил он.

Александр Лукашенко пожелал выпускникам самое, по его мнению, главное - быть счастливыми. "Человек счастлив, когда он занят любимым делом, видит результат и пользу своего труда, когда рядом единомышленники, когда хочется идти на работу и бежать в конце рабочего дня домой. Когда родные и близкие здоровы и счастливы. Особенно, если здоровы ваши дети. Пусть все это будет в вашей жизни", - сказал белорусский лидер.

Глава государства убежден, что выпускники хорошо знают, чего они хотят добиться, до каких высот добраться. "Но помните одно: делайте это на родной земле. Некоторые из вас думают, "там" легче и лучше. Учитесь на чужих ошибках. У тех, кто там, спросите, как им там. Потом делайте свои шаги. А вообще, попробуйте, не торопитесь. Попробуйте здесь. Если уж, извините меня, припрет, махните туда - будет с чем сравнить. Но в то же время, часто говорю об этом, делайте все вовремя. Делайте сегодня, завтра то, что должны делать сегодня, завтра, потому что послезавтра вас захлестнет такая буря, с которой будет трудно справиться. И желательно, чтобы вы уже прошли свой путь вчерашний, позавчерашний и сегодняшний, чтобы завтра было легче. Убежден, что вы хорошо знаете, как идти и куда идти. Я желаю вам только того, чтобы у вас хватило знаний и сил, мужества преодолеть те вызовы, которые бросает нам время", - заявил Президент.

Александр Лукашенко еще раз поздравил выпускников с окончанием вуза - сложного и тяжелого периода в жизни - и получением высшего образования. "Сегодня ваш день - день торжества первого серьезного успеха. Вы его заслужили. Я буду счастлив разделить этот день вместе с вами", - добавил он.

Участниками бала стали 230 выпускников белорусских вузов из разных регионов страны. В этот раз организаторы решили придать выпускному вечеру особое звучание и посвятили его белорусской истории и культуре.

Во время музыкально-развлекательной программы вспомнили о зарождении национальных традиций, эпохе расцвета просвещения на белорусских землях во времена Франциска Скорины, долгожданную Победу после Великой Отечественной войны и становление современной белорусской государственности и независимости.

На Республиканском балу Александр Лукашенко также вручил специальные листы об объявлении Благодарности Президента и памятные подарки лучшим преподавателям и выпускникам белорусских вузов.