Поздравление работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК

Работникам и ветеранам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса

Дорогие друзья!

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником.

Созидательная любовь к родной земле и уважение к нелегкому крестьянскому труду всегда были фундаментальными ценностями белорусского народа. Именно эти традиции во многом определили нашу судьбу, помогли построить сильное независимое государство.

В нынешнем году в Беларуси, несмотря на санкционное давление и природные катаклизмы, собран достойный урожай. И эта новая победа более двух сотен тысяч скромных, трудолюбивых сельчан - огромный вклад в продовольственную безопасность страны.

Агропромышленный комплекс республики успешно и стабильно развивается. Внедрение передовых технологий земледелия и животноводства, модернизация перерабатывающих предприятий, постоянная работа ученых по улучшению семенного и племенного фонда открывают широкие возможности для будущих достижений.

Убежден, что и в дальнейшем отечественные аграрии выполнят все важнейшие задачи, продолжая приумножать производственный и экспортный потенциал отрасли.

В этот праздничный день от всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, отличного настроения, всегда хорошей погоды и стабильно высоких урожаев.

Александр Лукашенко